15 декабря 2017, 10:23

Директор по маркетингу возглавит компанию Hankook

Hankook Tire объявила о перестановках в своем руководящем составе. С 1 января 2018 года пост президента и генерального директора производителя шин займет 55-летний Су-Иль Ли.
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Директор по маркетингу возглавит компанию Hankook

Топ-менеджер накопил обширный опыт в компании, работая на управляющих должностях во всех уголках мира. С 2001 года по 2003 год г-н Ли руководил французской дочерней компанией предприятия, а в 2006-м стал директором подразделения глобального маркетинга. С 2009 года по 2013 год занимал пост гендиректора филиала предприятия в Северной Америке, после чего в 2013-м в его подчинение был передан китайский регион.

С 2017 года Су-Иль Ли работает в центральном офисе концерна в Сеуле в должности директора по маркетингу и корпоративному управлению.

Параллельно с назначением Су-Иль Ли на пост генерального директора компания провела дальнейшую реструктуризацию. Под руководством предшественника Ли, вице-председателя правления и генерального директора Су Сын-Хва, компания вошла ТОП-5 производителей шин с наибольшим оборотом в мире.

В конце года Су уходит на пенсию, однако останется на предприятии в качестве консультанта высшего руководящего состава.

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Директор по маркетингу возглавит компанию Hankook
Топ-менеджер накопил обширный опыт в компании, работая на управляющих должностях во всех уголках мира. С 2001 года по 2003 год г-н Ли руководил французской дочерней компанией предприятия, а в 2006-м стал директором подразделения глобального маркетинга. С 2009 года по 2013 год занимал пост гендиректора филиала предприятия в Северной Америке, после чего в 2013-м в его подчинение был передан китайский регион. С 2017 года Су-Иль Ли работает в центральном офисе концерна в Сеуле в должности директора по маркетингу и корпоративному управлению. Параллельно с назначением Су-Иль Ли на пост генерального директора компания провела дальнейшую реструктуризацию. Под руководством предшественника Ли, вице-председателя правления и генерального директора Су Сын-Хва, компания вошла ТОП-5 производителей шин с наибольшим оборотом в мире. В конце года Су уходит на пенсию, однако останется на предприятии в качестве консультанта высшего руководящего состава.
2017-12-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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