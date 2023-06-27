Директор завода «Москвич» продержался на посту всего год: амбициозный план на 2023 год сорван
В мае 2022 года мэрия Москвы и КамАЗ договорились о паритетном распределении долей в капитале автозавода «Москвич» и инвестициях в него по 5 млрд рублей. КамАЗ нашел технологического партнера в лице китайской компании JAС, именно ее кроссоверы превратили в «Москвичи».
Сейчас, как выяснили журналисты «Ведомостей», КамАЗ хочет иметь возможность более активно управлять операционными процессами на автозаводе. Решение об отставке Дмитрия Пронина будет принято до конца недели. Инсайдеры уверены, что предприятие возглавит «человек с КамАЗа» с внушительным опытом работы в автопроме, который сможет ускорить цепочку принятия решений на «Москвиче». Работу Дмитрия Пронина по перезапуску конвейера все оценивают позитивно, но сейчас время бросает новые вызовы.
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Электрокары в нашей стране приживаются с трудом. Но если раньше дилеры продавали только модели премиального сегмента, то в последнее время на рынке стали появляться относительно бюджетные электромобили.Читать далее
-
04.06.2023, 14:42
4 самых дешевых электрических кроссовера на российском рынке в июне 2023 года
В течение последнего года на российском рынке один за другим появляются современные кроссоверы с полностью электрической силовой установкой. Стоят такие модели заметно дороже аналогов с двигателями внутреннего сгорания.Читать далее
-
03.05.2023, 15:04
Первые владельцы кроссоверов «Москвич 3» рассказали о недостатках
С декабря по март российские дилеры реализовали порядка полутысячи новых кроссоверов «Москвич 3» и «Москвич 3е». Журналисты поговорили с первыми счастливыми владельцами и выяснили, что не все из них довольны своими машинами.Читать далее
-
12.04.2023, 06:44
Пронин рассказал, когда седан «Москвич 6» появится у дилеров
Генеральный директор автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин рассказал о сроках выхода на российский рынок новой модели, главных конкурентах и особенностях ценообразования.Читать далее
-
24.03.2023, 13:54
Медведев высказался о цене нового «Москвича»
С марта автомобили «Москвич» появились в наличии у дилеров по всей стране. Бензиновый кроссовер стоит от 1,97 млн рублей, а электрический – от 3,5 млн рублей. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил журналистам, купил бы он себе такой автомобиль.Читать далее
-
21.03.2023, 08:18
Кроссоверы «Москвич» плохо знают русский язык
Сборка кроссоверов «Москвич 3» стартовала на бывшем столичном заводе Renault осенью 2022 года. Ни для кого не секрет, что российская новинка – это китайский «паркетник» JAC JS4 с новыми логотипами. Русский язык автомобилю дается с трудом.Читать далее
-
06.03.2023, 00:05
5 самых доступных электрических кроссоверов в России
Электрокары в нашей стране приживаются с трудом. Но если раньше дилеры продавали только модели премиального сегмента, то в последнее время на рынке стали появляться относительно бюджетные электромобили.Читать далее
- 3 500 000 РМосквич 3е 2022 в Москве
- 3 500 000 РМосквич 3е 2023 в Москве
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