Директор завода «Москвич» продержался на посту всего год: амбициозный план на 2023 год сорван

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По данным Минэкономразвития с января по май 2023 года на автозаводе «Москвич» выпустили только 410 электрических кроссоверов «Москвич 3е». Тогда как согласно плану на 2023 год их должны собрать 10 000 единиц. Неважно обстоят дела и с продажами обычных бензиновых «Москвичей». В мае было продано 1 222 автомобиля, что также недостаточно для выхода на плановые годовые показатели в 50 000 машин.

В мае 2022 года мэрия Москвы и КамАЗ договорились о паритетном распределении долей в капитале автозавода «Москвич» и инвестициях в него по 5 млрд рублей. КамАЗ нашел технологического партнера в лице китайской компании JAС, именно ее кроссоверы превратили в «Москвичи».

Фото: МАЗ « Москвич »

Сейчас, как выяснили журналисты «Ведомостей», КамАЗ хочет иметь возможность более активно управлять операционными процессами на автозаводе. Решение об отставке Дмитрия Пронина будет принято до конца недели. Инсайдеры уверены, что предприятие возглавит «человек с КамАЗа» с внушительным опытом работы в автопроме, который сможет ускорить цепочку принятия решений на «Москвиче». Работу Дмитрия Пронина по перезапуску конвейера все оценивают позитивно, но сейчас время бросает новые вызовы.

Упомянутые модели: Москвич 3

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