Директора автошколы обвинили в мошенничестве: взятки с учеников брал, но в ГИБДД не передавал
На самом деле никаких перечислений сотрудникам дорожной инспекции не производилось – все собранные средства оставались в кармане директора, а успешная сдача экзаменов зависела исключительно от знаний и удачи учеников. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 990 тысяч рублей, а число пострадавших составило почти полсотни человек.
Следственные органы установили 49 отдельных эпизодов противоправной деятельности, имевших место с 2019 по 2024 год. В ходе расследования были собраны финансовые документы, банковские выписки и показания потерпевших учеников, которые подтвердили факт обмана. По информации пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, все материалы дела проверены, обвинительное заключение утверждено, и дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
Помимо основного обвиняемого, правоохранительные органы также рассматривают возможную причастность некоторых клиентов автошколы к противоправным действиям. Речь об тех самых пострадавших учениках, которые передавали денежные средства, предполагая, что таким образом они дают взятку инспектору ГИБДД. В связи с этим в отношении них может быть возбуждено отдельное уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки.
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На смену проверенному 1,7-литровому двигателю в семействе Lada Niva осенью 2025 года придет новый 1,8-литровый агрегат мощностью 90 л.с. и крутящим моментом до 153 Нм. На презентации нового мотора АвтоВАЗ рассказал о его главных особенностях.Читать далее
-
01.07.2025, 16:20
Новый двигатель и LED-оптика: АвтоВАЗ назвал стоимость обновленной «Нивы»
АвтоВАЗ официально объявил сроки начала продаж рестайлинговой версии внедорожника Lada Niva Travel. Новинка появится у дилеров в четвертом квартале 2025 года. Ориентировочные цены уже известны.Читать далее
-
01.07.2025, 15:21
Дождь, дрифт и закрученная интрига: итоги второго этапа IDDC 2025 в Ленобласти
А минувший уикенд, 28 по 29 июня, автодром под Петербургом превратился в центр автомобильного экстрима. На Игора Драйв прошел второй этап Кубка Северо-Запада по дрифту IDDC 2025. Результаты финала стали полной неожиданностью даже для опытных болельщиков.Читать далее
-
01.07.2025, 14:53
Компания по аренде автомобилей «Бетмобил» проиграла суд Роспатенту
Спор между российской компанией «Бетмобил» и Роспатентом о регистрации товарного знака «Betmobile» завершился в пользу патентного ведомства. Фирма планировала использовать бренд для предоставления услуг в сфере аренды автомобилей и бизнес-консалтинга, однако заявка была отклонена из-за возможных ассоциаций с Бэтмобилем – машиной культового персонажа комиксов из вселенной DC Comics. Читать далее
-
01.07.2025, 13:14
Как менялись цены новых автомобилей в июне 2025 года: кто объявил скидки, а кто подорожал
В июне 2025 года автопроизводители продолжили играть с ценами в условиях падающего спроса и высокой конкуренции. По данным мониторинга, как минимум пять автомобильных брендов снизили стоимость своих моделей, а два – повысили.Читать далее
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01.07.2025, 10:17
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Компания GAC Motor вывела на российский рынок новую премиальную версию минивэна – GAC M8 Lounge с четырехместной компоновкой 2+2. Автомобиль предлагает максимальный комфорт пассажиров второго ряда. Продажи стартовали 1 июля.Читать далее
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