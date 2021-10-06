Дирижабль в небе над Франкфуртом: увлекательный полет на уровне небоскрёбов
Фото: Faz.net
Чтобы не вывести из равновесия хрупкий баланс дирижабля, в его салон разрешалось забираться только двум пассажирам, причем по одному. Масса дирижабля - всего 400 килограммов, благодаря наполнению гелием он становится тяжелее воздуха и как бы находится «на весах», поэтому он не «едет» как воздушный шар, а «летает».
В отличие от узкофюзеляжных салонов авиалайнеров, в кабине Zeppelin NT можно найти неповторимые условия пространства и обзорности. У каждого пассажиров есть место у окна, и это не маленькие иллюминаторы, а огромные окна, через которые возможен почти круговой обзор.
Перед стартом стюардесса даёт несколько распоряжений. Медленно, но круто цеппелин поднимается в небо. Уже через несколько минут по днищем летательного аппарата достигается высота около 300 метров. Стюардесса вновь подает знак - теперь пассажирам можно отстегнуть ремни безопасности. Все гости на борту имеют возможность ходить по просторной каюте и любоваться пейзажем внизу.
В отличие от пассажирского самолета, Zeppelin NT с тремя винтами двигателей парит в воздухе медленно. Ег среднестатистическая скорость - порядка 65 км/ч. Но именно такое небыстрое воздушное путешествие на малой высоте и является главным достоинством дирижабля. Люди на борту наблюдают за высотными зданиями Франкфурта, верхние этажи которых находятся практически на уровне цеппелина.
Пилоты то и дело держат связь с аэропортом. Экипаж на этом спецрейсе опытный. Чтобы подняться в небо на дирижабле, даже крутые пилоты самолетов или вертолетов должны переучиваться 2 года. Заявители должны предоставить лицензию профессионального пилота. Не менее 800 летных часов являются минимальным требованием, чтобы получить шанс на работу за штурвалом цеппелина.
Пассажирам воздушное путешествие, что называется, по сердцу. Единственное, чем они расстроены, так это скорострельностью экскурсии, которая длится всего 45 минут. Зато, по крайней мере, она позволяет понять, какими захватывающими и увлекательными были полеты в эпоху расцвета цеппелинов.
P.S. Как мы уже отметили, длина Zeppelin NT составляет 75 метров. Много это или мало? Все познается в сравнении: длина самолета Boeing 747-400 – 71 метр, космического корабля многоразового использования Space Shuttle – 37 метров, автопоезда с прицепом – 16 метров. Первый полет Zeppelin NT совершил в сентябре 1997 года. За этим действом наблюдало 30 000 человек.
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