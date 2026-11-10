Зачем Disney выкатила на парковки живых роботов-помощников с глазами и руками

10 ноября 2026, 17:32
Disney тестирует очаровательного робота: как он поможет водителям и почему дети будут в восторге
Disney тестирует очаровательного робота: как он поможет водителям и почему дети будут в восторге
На Disney Accelerator Demo Day показали компактного робота с подвижными глазами и сигнальными манипуляторами. Он должен направлять водителей к свободным местам. Испытания проходят с участием Field AI, но сроки внедрения на парковках Disneyland не объявлены.
На Disney Accelerator Demo Day 2026 на территории Walt Disney Studios среди разработок показали небольшого робота с оранжевым корпусом. На нем заметны желтые элементы и панель-глаза. Disney испытывает подобные устройства, чтобы помогать водителям на парковках. Проект ведут подразделения Disney Experiences Technology и Walt Disney Imagineering Research & Development. К испытаниям подключилась робототехническая компания FieldAI, которая разрабатывает программное обеспечение для автономной навигации роботов. Старший вице-президент Disney Experiences Technology & Digital Гэри Дэниелс сообщил о совместных испытаниях устройств, способных направлять автомобили на парковке.
Робот должен вести автомобили к свободным местам. На крыше у него установлено изменяемое табло, а направление помогают показать световые сигналы. Во время демонстрации устройства показывали стрелки и инструкции, указывали водителям, куда ехать. Они также подавали сигналы снизить скорость или остановиться и визуально подтверждали, что машина правильно заняла место.
У робота четыре колеса и автономная конструкция. Это компактное устройство с бортовыми сенсорами и вычислительной системой FieldAI, не дорожный автомобиль. Вместо обычного лобового стекла у него крупная панель с изображением глаз. Глаза могут двигаться и моргать. Внешне робот напоминает персонажей мультфильмов «Тачки» и «ВАЛЛ-И».
У робота есть пара небольших подвижных манипуляторов с красными огнями. С их помощью он подает водителям сигналы, как сотрудники, направляющие самолеты на стоянке. FieldAI разрабатывает программную систему для работы роботов в меняющейся среде. Она помогает устройствам ориентироваться без заранее подготовленной карты или фиксированного маршрута. Роботы распознают автомобили и пешеходов, а траекторию меняют с учетом обстановки.
В автомобильной отрасли есть и другой пример: BYD запатентовал дизайн человекоподобного робота для дилерских центров. Об этом сообщалось в материале о патенте BYD.
Disney и FieldAI также изучают навигацию и ситуационную осведомленность для будущих роботизированных персонажей в тематических парках. На Demo Day 2026 компания представила и другие разработки участников Disney Accelerator. Среди них были проекты Promise и OpenArt. Также показали разработки Physical Intelligence и Simile.
Disney не объявила, когда завершит испытания. Компания также не подтвердила, что роботы появятся на парковках Disneyland. Пока тестируют прототипы, а для посетителей это еще не действующая услуга.
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