30 ноября 2021, 17:10
Дистрибьютор УАЗ в США рассказал о «Патриоте» много интересного
УАЗ «Патриот» стал первым российским автомобилем, который будут официально поставлять в США. Эксклюзивным дистрибьютором УАЗа выступила американская компания Bremach.
Дарья Климова Фото: Bremach
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Фото: Bremach
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Внедорожник УАЗ «Патриот» стал первым в истории российским автомобилем, который начали официально поставлять ...Читать далее
Bremach утверждает, что внедорожник «специально разработан для Америки и доступен только в ней». Американские журналисты иронизируют, что в России «УАЗ производит с 2005 года подозрительно похожий внедорожник под названием Patriot». Однако, следуя философии того же Jeep с его Wrangler, «старое» не всегда значит «плохое». Чтобы развеять сомнения в качестве, Bremach предлагает расширенную гарантию: 5 лет или 100 000 километров, а на трансмиссию – 10 лет или 200 000 километров.
Упомянутые модели: УАЗ Патриот (от 731 500 Р)
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21.11.2021, 13:37
А вы знали, что у «Патриота» была 7-местная версия? Показываем (фото)
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