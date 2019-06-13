13 июня 2019, 17:11

Дизайн нового Renault Captur рассекретили досрочно

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Компания Renault провела закрытую презентацию кроссовера Capture второго поколения, официальная премьера которого ожидается летом 2019 года. Некоторые из зрителей не удержались и выложили в Сеть изображения новинки.
Дизайн нового Renault Captur рассекретили досрочно
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Компактный кроссовер Renault Captur пользуется популярностью у европейских автолюбителей. Премьера модели прошла весной 2013 года на автосалоне в Женеве. В мае 2017 года кроссовер перенес легкую «подтяжку лица» и вот сейчас готовится сменить поколение. Автомобиль, затянутый плотным слоем камуфляжа, неоднократно попадал в объективы журналистов во время дорожных тестов на юге Испании. Ожидается, что официальная премьера новинки состоится до конца лета, а публике кроссовер предъявят в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

Отметим, что российский Renault Kaptur несмотря на внешнюю схожесть и созвучность имени - в техническом плане совершенно другой автомобиль. Европейский Renault Captur второго поколения построен на платформе CMF-B, как и новый хэтчбек Clio. От него же кроссоверу досталось несколько ярких дизайнерских решений. Например, характерные светодиодные ходовые огни, которые некоторые сравнивают с клешнями лобстера. Сзади появились более широкие фонари, зрительно растягивающие корму. В целом, новый Captur выглядит более мускулистым, как и подобает настоящему вседорожнику.

Переход на новое шасси позволило инженерам изменить моторную гамму. У Renault Captur наверняка появится гибридная бензин-электрическая модификация с аккумуляторной батареей емкостью 9,8 кВт-ч, которая обеспечивает до 50 километров пробега на чистом электричестве. В будущем может выйти и гибридная версия кроссовера на основе дизельного турбомотора.


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Дизайн нового Renault Captur рассекретили досрочно
{{material_126549}}Компактный кроссовер Renault Captur пользуется популярностью у европейских автолюбителей. Премьера модели прошла весной 2013 года на автосалоне в Женеве. В мае 2017 года кроссовер перенес легкую «подтяжку лица» и вот сейчас готовится сменить поколение. Автомобиль, затянутый плотным слоем камуфляжа, неоднократно попадал в объективы журналистов во время дорожных тестов на юге Испании. Ожидается, что официальная премьера новинки состоится до конца лета, а публике кроссовер предъявят в сентябре на автосалоне во Франкфурте.Отметим, что российский Renault Kaptur несмотря на внешнюю схожесть и созвучность имени - в техническом плане совершенно другой автомобиль. Европейский Renault Captur второго поколения построен на платформе CMF-B, как и новый хэтчбек Clio. От него же кроссоверу досталось несколько ярких дизайнерских решений. Например, характерные светодиодные ходовые огни, которые некоторые сравнивают с клешнями лобстера. Сзади появились более широкие фонари, зрительно растягивающие корму. В целом, новый Captur выглядит более мускулистым, как и подобает настоящему вседорожнику.Переход на новое шасси позволило инженерам изменить моторную гамму. У Renault Captur наверняка появится гибридная бензин-электрическая модификация с аккумуляторной батареей емкостью 9,8 кВт-ч, которая обеспечивает до 50 километров пробега на чистом электричестве. В будущем может выйти и гибридная версия кроссовера на основе дизельного турбомотора.
2019-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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