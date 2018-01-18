18 января 2018, 18:03

Дизайн-центр Nissan в Лондоне отмечает 15-летие

Европейский дизайн-центр Nissan (NDE) отмечает 15-летний юбилей работы. Свои двери он открыл в январе 2003 года в Паддингтоне, одном из районов Лондона.
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На чертежных досках NDE возник первый концепт Nissan Qashqai (2003 год), а также все последующие серийные варианты модели.

Отделение NDE также было «локомотивом» разработки Nissan Juke. Первые намеки на его мускулистый облик появились в дизайне концепт-кара Qazana (2009 год).
Европейская студия дизайна Infiniti открылась в этом здании в 2014-м.

Чтобы отметить 15 лет работы, Мамору лично составил список из 15 своих любимых дизайнерских разработок за последние 15 лет. Среди них - новый Nissan Leaf.

Дизайн и тюнинг Ниссан Кашкай, Жук

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Отзывы по теме
Форум Nissan Quashqai
Уважаемые водители автомобиля Кашкай 2014, подскажите плиз, может у кого было такое, при скорости от 70 ка в час и выше, начинает появляться скрежет как будто камешки по крыши стучат, чем больше скорость, тем чаше звук, как сбрасываешь до 50 - 60 скрипение пропадает, не пойму что это!
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Дизайн-центр Nissan в Лондоне отмечает 15-летие
На чертежных досках NDE возник первый концепт Nissan Qashqai (2003 год), а также все последующие серийные варианты модели. Отделение NDE также было «локомотивом» разработки Nissan Juke. Первые намеки на его мускулистый облик появились в дизайне концепт-кара Qazana (2009 год). Европейская студия дизайна Infiniti открылась в этом здании в 2014-м.Чтобы отметить 15 лет работы, Мамору лично составил список из 15 своих любимых дизайнерских разработок за последние 15 лет. Среди них - новый Nissan Leaf.
2018-01-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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