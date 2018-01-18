18 января 2018, 18:03
Дизайн-центр Nissan в Лондоне отмечает 15-летие
Европейский дизайн-центр Nissan (NDE) отмечает 15-летний юбилей работы. Свои двери он открыл в январе 2003 года в Паддингтоне, одном из районов Лондона.
На чертежных досках NDE возник первый концепт Nissan Qashqai (2003 год), а также все последующие серийные варианты модели.
Отделение NDE также было «локомотивом» разработки Nissan Juke. Первые намеки на его мускулистый облик появились в дизайне концепт-кара Qazana (2009 год).
Европейская студия дизайна Infiniti открылась в этом здании в 2014-м.
Чтобы отметить 15 лет работы, Мамору лично составил список из 15 своих любимых дизайнерских разработок за последние 15 лет. Среди них - новый Nissan Leaf.
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