10 октября 2017, 13:02
Дизайнер гадает о внешности Porsche Mission E. Видео
Пока первый электрический спорткар Porsche Mission Е готовится к премьере, автолюбители пытаются понять, как же он будет выглядеть. Компания сохраняет интригу - на тестах автомобиль оказался спрятан под ложными кузовными панелями. Независимый дизайнер опубликовал видео-рендер с предполагаемой внешностью новинки.
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Фотошпионы заметили ездовой прототип электрического спорткара Porsche Mission E в серийном кузове. Автомобиль ...Читать далее
Автомобильный художник Лоран Шмидт решил показать свое видение новинки. Он основывался на последних шпионских снимках модели. По его мнению, внешность Mission Е будет выдержана в едином стиле с Porsche Panamera и Porsche 911 последнего поколения, но при этом авто получит уникальную головную оптику, состоящую их двух горизонтальных светодиодных секций.
Ранее Porsche сообщала, что электрический спорткар Mission E будет оснащаться модернизированной системой рекуперации энергии, что обеспечит запас хода не менее 500 км. По предварительным данным, стоимость автомобиля составит не менее 86 000 долларов, что эквивалентно 4 988 000 рублей по актуальному курсу.
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