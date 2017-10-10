10 октября 2017, 13:02

Дизайнер гадает о внешности Porsche Mission E. Видео

Пока первый электрический спорткар Porsche Mission Е готовится к премьере, автолюбители пытаются понять, как же он будет выглядеть. Компания сохраняет интригу - на тестах автомобиль оказался спрятан под ложными кузовными панелями. Независимый дизайнер опубликовал видео-рендер с предполагаемой внешностью новинки.
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Фотошпионы заметили ездовой прототип электрического спорткара Porsche Mission E в серийном кузове. Автомобиль ...
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Об экстерьере и техническом оснащении немецкого электрокара пока можно только догадываться. Дата премьеры модели не назначена. Но уже сейчас есть основания предполагать, что серийная версия не будет значительно отличаться от представленного в 2015 году одноименного концепта.

Автомобильный художник Лоран Шмидт решил показать свое видение новинки. Он основывался на последних шпионских снимках модели. По его мнению, внешность Mission Е будет выдержана в едином стиле с Porsche Panamera и Porsche 911 последнего поколения, но при этом авто получит уникальную головную оптику, состоящую их двух горизонтальных светодиодных секций.

Ранее Porsche сообщала, что электрический спорткар Mission E будет оснащаться модернизированной системой рекуперации энергии, что обеспечит запас хода не менее 500 км. По предварительным данным, стоимость автомобиля составит не менее 86 000 долларов, что эквивалентно 4 988 000 рублей по актуальному курсу.

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Владикавказ РСО-Алания
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в среднем 12 л
Nika
До июля Porsche не будет привозить машины в Россию
Да и правильно, что приостановили. А то у чиновников деток совсем не останется. Столбы на дорогу выбегают и сталкиваются с поршиками. Не учли немецкие изготовители такую особенность русских дорог.
Павел
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Дизайнер гадает о внешности Porsche Mission E. Видео
{{material_121246}}Об экстерьере и техническом оснащении немецкого электрокара пока можно только догадываться. Дата премьеры модели не назначена. Но уже сейчас есть основания предполагать, что серийная версия не будет значительно отличаться от представленного в 2015 году одноименного концепта.Автомобильный художник Лоран Шмидт решил показать свое видение новинки. Он основывался на последних шпионских снимках модели. По его мнению, внешность Mission Е будет выдержана в едином стиле с Porsche Panamera и Porsche 911 последнего поколения, но при этом авто получит уникальную головную оптику, состоящую их двух горизонтальных светодиодных секций.Ранее Porsche сообщала, что электрический спорткар Mission E будет оснащаться модернизированной системой рекуперации энергии, что обеспечит запас хода не менее 500 км. По предварительным данным, стоимость автомобиля составит не менее 86 000 долларов, что эквивалентно 4 988 000 рублей по актуальному курсу.
2017-10-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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