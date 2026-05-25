Вице‑президент Hongqi: «Управление через экраны — это безумие». Почему автопроизводители начинают возвращать физические кнопки

25 мая 2026, 11:37
Дизайнер Hongqi Джайлс Тейлор: управление авто через экраны зашло слишком далеко
Дизайнер Hongqi Джайлс Тейлор: управление авто через экраны зашло слишком далеко
Многие водители сталкиваются с трудностями при поиске нужных функций в современных автомобилях. Джайлс Тейлор из Hongqi объяснил, почему массовое внедрение сенсорных экранов вызывает недовольство. Какие перемены ждут автолюбителей и что может изменить ситуацию - разбираемся, почему это важно именно сейчас.
Для российских автомобилистов вопрос удобства управления автомобилем становится все более актуальным. В последние годы автопроизводители массово внедряют сенсорные экраны, заменяя ими привычные кнопки и переключатели. Это приводит к тому, что даже простые действия, вроде включения обогрева сидений, требуют поиска нужной функции в глубинах меню. Такая тенденция вызывает недовольство у многих владельцев машин, ведь в условиях российского климата промедление с активацией важных опций может доставить серьезные неудобства.
Джайлс Тейлор, занимающий пост вице-президента по глобальному дизайну Hongqi, поделился своим мнением по этому поводу. По его словам, человечество зашло слишком далеко в стремлении управлять всеми функциями автомобиля через экраны. Он отметил, что в холодное утро водителю приходится тратить время на поиск нужной настройки, что выглядит как настоящее безумие. По информации «Автовзгляда», большинство клиентов Hongqi не в восторге от огромных дисплеев, которые становятся стандартом в новых моделях.
Тейлор уверен, что сейчас наметился обратный тренд - возвращение физических кнопок. По его мнению, производители начинают понимать, что эргономика и простота важнее модных технологий. Однако дизайнер не исключает, что в будущем искусственный интеллект сможет взять на себя часть рутинных задач, делая управление автомобилем интуитивным и быстрым. Пока же, по его словам, именно физические элементы управления остаются наиболее удобными для большинства водителей.
В Китае уже обсуждаются новые правила, которые обяжут автопроизводителей вернуть физические кнопки для управления ключевыми функциями. Согласно проекту, такие элементы должны быть не менее 10×10 мм и отвечать за поворотники, аварийную сигнализацию, переключение передач и вызов экстренных служб. Это решение может стать примером для других стран, где также растет недовольство излишней цифровизацией салонов.
Интересно, что похожие вопросы о безопасности и удобстве управления обсуждаются и в других аспектах автомобильной жизни. Например, недавно эксперты объяснили, почему запрет правого руля невозможен, а также рассказали, какие перемены ждут водителей - подробнее об этом можно узнать в материале о новых подходах к регулированию на дорогах.
Если рассматривать ситуацию шире, становится ясно: массовое внедрение сенсорных экранов не всегда идет на пользу пользователям. По данным отраслевых исследований, многие водители отмечают снижение удобства и безопасности при управлении автомобилем через сложные меню. В то же время, возвращение к физическим кнопкам может повысить скорость реакции и снизить риск ошибок. Важно помнить, что любые изменения в конструкции авто должны учитывать реальные потребности водителей, а не только технологические тренды.
Похожие материалы Хончи
-
25.05.2026, 17:48
В космосе появились спутники DiskSat: новая форма и возможности для наблюдения Земли
Впервые на низкой околоземной орбите начали работу спутники DiskSat с необычной дискообразной формой. Их конструкция открывает новые возможности для точного позиционирования и получения детальных снимков поверхности, что может изменить подход к мониторингу Земли и военным технологиям.Читать далее
-
25.05.2026, 17:41
Hyundai Solaris против Kia Rio: сравнение комплектаций, цен и особенностей 2026 года
В 2026 году российский рынок бюджетных седанов вновь сталкивает Hyundai Solaris и Kia Rio. Мы разобрали комплектации, цены и ключевые отличия, чтобы понять, какой из этих автомобилей выгоднее для покупки именно сейчас.Читать далее
-
25.05.2026, 17:34
Почему в Китае лидируют Toyota, Volkswagen и BYD, а не Haval и Chery
В России Haval и Chery воспринимаются как главные китайские бренды, но в самом Китае ситуация иная: там на вершине продаж оказываются Toyota, Volkswagen и BYD. Разбираемся, почему российские и китайские тренды так сильно расходятся и что это значит для покупателей.Читать далее
-
25.05.2026, 16:19
Проверка датчика ABS: как выявить неисправность и не ошибиться при диагностике
Мало кто задумывается, что сбой датчика ABS может привести к неожиданным проблемам на дороге. Специалисты объясняют, как самостоятельно определить неисправность и почему простая чистка редко помогает. Какие методы диагностики действительно работают, а какие только тратят время - разбираемся подробно.Читать далее
-
25.05.2026, 16:06
АвтоВАЗ увеличил выпуск Lada Niva Legend после обновления сварочной линии
АвтоВАЗ провел масштабную модернизацию производства Lada Niva Legend: теперь завод способен собирать больше внедорожников за час, а качество окраски кузова заметно улучшилось. Рост спроса на модель заставил ускорить темпы. Какие перемены ждут покупателей и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.05.2026, 15:53
Рынок спецтехники в России оживился: спрос растет на фоне новых правил и инвестиций
В России заметно увеличился интерес к покупке дорожно-строительной техники - как новой, так и подержанной. Эксперты отмечают: на рынок влияют не только смягчение денежно-кредитной политики, но и масштабные инфраструктурные проекты. Какие перемены ждут отрасль и что это значит для бизнеса - разбираемся подробно.Читать далее
-
25.05.2026, 14:59
Какие кроссоверы выдержали 100 000 км: неожиданные лидеры и аутсайдеры рейтинга
Немецкие специалисты провели масштабные тесты кроссоверов с пробегом 100 000 км. В итоговом списке оказались как привычные фавориты, так и неожиданные аутсайдеры. Какие модели удивили надежностью, а какие разочаровали - рассказываем, почему эти результаты важны для российских водителей. Подробности - в материале.Читать далее
-
25.05.2026, 14:27
Polestar и Оксфорд ищут формулу удовольствия за рулем: старт уникального эксперимента
Polestar и Оксфордский университет начали необычный эксперимент: они решили измерить удовольствие от вождения с помощью научных методов. Почему автопроизводители теперь смотрят не только на мощность и разгон, а еще и на эмоции водителя? И почему этот проект может изменить подход к созданию машин уже в ближайшие годы.Читать далее
-
25.05.2026, 14:12
Alfa Romeo теряет статус: Stellantis ограничил развитие бренда только Европой
Stellantis неожиданно изменил стратегию для Alfa Romeo: теперь бренд сосредоточится только на Европе, а число новых моделей резко сократится. Эксперты уже обсуждают, что это значит для рынка и поклонников марки. Какие перемены ждут легенду автопрома - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
25.05.2026, 13:39
Компактные кроссоверы: что важно знать при выборе городской машины в 2026 году
Покупка нового кроссовера - задача с подводными камнями: не все модели одинаково удобны для города, а детали вроде клиренса и надежности часто игнорируют. Эксперты объяснили, почему сейчас особенно важно учитывать не только цену, но и эксплуатационные расходы. Какие опции реально полезны, а какие - просто маркетинг? От 1,2 млн рублей: советы специалистов и неожиданные нюансы, которые могут повлиять на ваш выбор.Читать далее
Похожие материалы Хончи
-
25.05.2026, 17:48
В космосе появились спутники DiskSat: новая форма и возможности для наблюдения Земли
Впервые на низкой околоземной орбите начали работу спутники DiskSat с необычной дискообразной формой. Их конструкция открывает новые возможности для точного позиционирования и получения детальных снимков поверхности, что может изменить подход к мониторингу Земли и военным технологиям.Читать далее
-
25.05.2026, 17:41
Hyundai Solaris против Kia Rio: сравнение комплектаций, цен и особенностей 2026 года
В 2026 году российский рынок бюджетных седанов вновь сталкивает Hyundai Solaris и Kia Rio. Мы разобрали комплектации, цены и ключевые отличия, чтобы понять, какой из этих автомобилей выгоднее для покупки именно сейчас.Читать далее
-
25.05.2026, 17:34
Почему в Китае лидируют Toyota, Volkswagen и BYD, а не Haval и Chery
В России Haval и Chery воспринимаются как главные китайские бренды, но в самом Китае ситуация иная: там на вершине продаж оказываются Toyota, Volkswagen и BYD. Разбираемся, почему российские и китайские тренды так сильно расходятся и что это значит для покупателей.Читать далее
-
25.05.2026, 16:19
Проверка датчика ABS: как выявить неисправность и не ошибиться при диагностике
Мало кто задумывается, что сбой датчика ABS может привести к неожиданным проблемам на дороге. Специалисты объясняют, как самостоятельно определить неисправность и почему простая чистка редко помогает. Какие методы диагностики действительно работают, а какие только тратят время - разбираемся подробно.Читать далее
-
25.05.2026, 16:06
АвтоВАЗ увеличил выпуск Lada Niva Legend после обновления сварочной линии
АвтоВАЗ провел масштабную модернизацию производства Lada Niva Legend: теперь завод способен собирать больше внедорожников за час, а качество окраски кузова заметно улучшилось. Рост спроса на модель заставил ускорить темпы. Какие перемены ждут покупателей и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.05.2026, 15:53
Рынок спецтехники в России оживился: спрос растет на фоне новых правил и инвестиций
В России заметно увеличился интерес к покупке дорожно-строительной техники - как новой, так и подержанной. Эксперты отмечают: на рынок влияют не только смягчение денежно-кредитной политики, но и масштабные инфраструктурные проекты. Какие перемены ждут отрасль и что это значит для бизнеса - разбираемся подробно.Читать далее
-
25.05.2026, 14:59
Какие кроссоверы выдержали 100 000 км: неожиданные лидеры и аутсайдеры рейтинга
Немецкие специалисты провели масштабные тесты кроссоверов с пробегом 100 000 км. В итоговом списке оказались как привычные фавориты, так и неожиданные аутсайдеры. Какие модели удивили надежностью, а какие разочаровали - рассказываем, почему эти результаты важны для российских водителей. Подробности - в материале.Читать далее
-
25.05.2026, 14:27
Polestar и Оксфорд ищут формулу удовольствия за рулем: старт уникального эксперимента
Polestar и Оксфордский университет начали необычный эксперимент: они решили измерить удовольствие от вождения с помощью научных методов. Почему автопроизводители теперь смотрят не только на мощность и разгон, а еще и на эмоции водителя? И почему этот проект может изменить подход к созданию машин уже в ближайшие годы.Читать далее
-
25.05.2026, 14:12
Alfa Romeo теряет статус: Stellantis ограничил развитие бренда только Европой
Stellantis неожиданно изменил стратегию для Alfa Romeo: теперь бренд сосредоточится только на Европе, а число новых моделей резко сократится. Эксперты уже обсуждают, что это значит для рынка и поклонников марки. Какие перемены ждут легенду автопрома - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
25.05.2026, 13:39
Компактные кроссоверы: что важно знать при выборе городской машины в 2026 году
Покупка нового кроссовера - задача с подводными камнями: не все модели одинаково удобны для города, а детали вроде клиренса и надежности часто игнорируют. Эксперты объяснили, почему сейчас особенно важно учитывать не только цену, но и эксплуатационные расходы. Какие опции реально полезны, а какие - просто маркетинг? От 1,2 млн рублей: советы специалистов и неожиданные нюансы, которые могут повлиять на ваш выбор.Читать далее