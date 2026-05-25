Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

25 мая 2026, 11:37

Дизайнер Hongqi Джайлс Тейлор: управление авто через экраны зашло слишком далеко

Вице‑президент Hongqi: «Управление через экраны — это безумие». Почему автопроизводители начинают возвращать физические кнопки

Многие водители сталкиваются с трудностями при поиске нужных функций в современных автомобилях. Джайлс Тейлор из Hongqi объяснил, почему массовое внедрение сенсорных экранов вызывает недовольство. Какие перемены ждут автолюбителей и что может изменить ситуацию - разбираемся, почему это важно именно сейчас.

Для российских автомобилистов вопрос удобства управления автомобилем становится все более актуальным. В последние годы автопроизводители массово внедряют сенсорные экраны, заменяя ими привычные кнопки и переключатели. Это приводит к тому, что даже простые действия, вроде включения обогрева сидений, требуют поиска нужной функции в глубинах меню. Такая тенденция вызывает недовольство у многих владельцев машин, ведь в условиях российского климата промедление с активацией важных опций может доставить серьезные неудобства.

Джайлс Тейлор, занимающий пост вице-президента по глобальному дизайну Hongqi, поделился своим мнением по этому поводу. По его словам, человечество зашло слишком далеко в стремлении управлять всеми функциями автомобиля через экраны. Он отметил, что в холодное утро водителю приходится тратить время на поиск нужной настройки, что выглядит как настоящее безумие. По информации «Автовзгляда», большинство клиентов Hongqi не в восторге от огромных дисплеев, которые становятся стандартом в новых моделях.

Тейлор уверен, что сейчас наметился обратный тренд - возвращение физических кнопок. По его мнению, производители начинают понимать, что эргономика и простота важнее модных технологий. Однако дизайнер не исключает, что в будущем искусственный интеллект сможет взять на себя часть рутинных задач, делая управление автомобилем интуитивным и быстрым. Пока же, по его словам, именно физические элементы управления остаются наиболее удобными для большинства водителей.

В Китае уже обсуждаются новые правила, которые обяжут автопроизводителей вернуть физические кнопки для управления ключевыми функциями. Согласно проекту, такие элементы должны быть не менее 10×10 мм и отвечать за поворотники, аварийную сигнализацию, переключение передач и вызов экстренных служб. Это решение может стать примером для других стран, где также растет недовольство излишней цифровизацией салонов.

Интересно, что похожие вопросы о безопасности и удобстве управления обсуждаются и в других аспектах автомобильной жизни. Например, недавно эксперты объяснили, почему запрет правого руля невозможен, а также рассказали, какие перемены ждут водителей - подробнее об этом можно узнать в материале о новых подходах к регулированию на дорогах.

Если рассматривать ситуацию шире, становится ясно: массовое внедрение сенсорных экранов не всегда идет на пользу пользователям. По данным отраслевых исследований, многие водители отмечают снижение удобства и безопасности при управлении автомобилем через сложные меню. В то же время, возвращение к физическим кнопкам может повысить скорость реакции и снизить риск ошибок. Важно помнить, что любые изменения в конструкции авто должны учитывать реальные потребности водителей, а не только технологические тренды.

Упомянутые марки: Hongqi
