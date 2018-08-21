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21 августа 2018, 08:01
Дизайнер Land Rover создал носорога
Многие жители Лондона недоумевали – зачем и откуда внедорожник Land Rover буксирует сияющую скульптуру носорога. Оказывается, таким необычным образом британская марка решила привлечь внимание к проблеме истребления этих африканских животных.
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Хромированное покрытие скульптуры изготовлено по особой технологии. Зеркальная поверхность «жидкого металла» не только привлекает внимание публики, но и отражает происходящее вокруг. Рог выкрашен в кроваво-красный цвет, чтобы подчеркнуть ту самую ценную, с точки зрения браконьеров, часть, ради которой они убивают этих мощных и красивых животных.
В рамках программы Tusk Rhino Trail планируется установить по всему Лондону 20 скульптурных носорогов, созданных разными художниками и дизайнерами. 9 октября они будут проданы на благотворительном аукционе. Вырученные средства направляет в фонд Tusk, который на протяжении последних 30 лет помогает сохранять уникальную природу Африки.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Брать нужно 2012 года модель, он доработан и не имеет проблем!!! Если смотреть из овой линейки , то не раньше 2015 года! Если возьмете более ранний год, с СТО не будете выезжать. Ренж машина крутая, но очень капризная и не дешевая в ремонте, по этому надо брать только эти года!
Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
Когда выбирал себе стильный и модный кроссовер, то мой выбор был между ланд ровером и лексусом. По ценовой политике они были приблизительно одинаковы, но по дизайну абсолютно разные. Тем более мне друг посоветовал сделать выбор в пользу ланд ровера, потому что он на практике показывает себя более надежным ...
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