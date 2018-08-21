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21 августа 2018, 08:01

Дизайнер Land Rover создал носорога

Многие жители Лондона недоумевали – зачем и откуда внедорожник Land Rover буксирует сияющую скульптуру носорога. Оказывается, таким необычным образом британская марка решила привлечь внимание к проблеме истребления этих африканских животных.
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  Дизайнер Land Rover создал носорога Land Rover Дизайнер Land Rover создал носорога Land Rover Дизайнер Land Rover создал носорога Land Rover Дизайнер Land Rover создал носорога
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Ежегодно, 22 сентября отмечается Всемирный день носорогов. Компания Land Rover начала готовиться к нему заранее. Шеф-дизайнер марки Джерри МакГоверн создал скульптуру носорога длиной 1,2 метра как часть программы Tusk Rhino Trail, направленной на защиту этих животных от браконьеров и охотников. Первого носорога установили на Трафальгарской площади. 
 
Хромированное покрытие скульптуры изготовлено по особой технологии. Зеркальная поверхность «жидкого металла» не только привлекает внимание публики, но и отражает происходящее вокруг. Рог выкрашен в кроваво-красный цвет, чтобы подчеркнуть ту самую ценную, с точки зрения браконьеров, часть, ради которой они убивают этих мощных и красивых животных. 

В рамках программы Tusk Rhino Trail планируется установить по всему Лондону 20 скульптурных носорогов, созданных разными художниками и дизайнерами. 9 октября они будут проданы на благотворительном аукционе. Вырученные средства направляет в фонд Tusk, который на протяжении последних 30 лет помогает сохранять уникальную природу Африки. 
Дизайн и тюнинг Ленд Ровер
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Land Rover Range Rover Vogue
Брать нужно 2012 года модель, он доработан и не имеет проблем!!! Если смотреть из овой линейки , то не раньше 2015 года! Если возьмете более ранний год, с СТО не будете выезжать. Ренж машина крутая, но очень капризная и не дешевая в ремонте, по этому надо брать только эти года!
Павел
Форум Land Rover Range Rover
Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
Владимир
Форум Land Rover Freelander
Когда выбирал себе стильный и модный кроссовер, то мой выбор был между ланд ровером и лексусом. По ценовой политике они были приблизительно одинаковы, но по дизайну абсолютно разные. Тем более мне друг посоветовал сделать выбор в пользу ланд ровера, потому что он на практике показывает себя более надежным ...
Александр
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Дизайнер Land Rover создал носорога
{{material_124119}}Ежегодно, 22 сентября отмечается Всемирный день носорогов. Компания Land Rover начала готовиться к нему заранее. Шеф-дизайнер марки Джерри МакГоверн создал скульптуру носорога длиной 1,2 метра как часть программы Tusk Rhino Trail, направленной на защиту этих животных от браконьеров и охотников. Первого носорога установили на Трафальгарской площади.  Хромированное покрытие скульптуры изготовлено по особой технологии. Зеркальная поверхность «жидкого металла» не только привлекает внимание публики, но и отражает происходящее вокруг. Рог выкрашен в кроваво-красный цвет, чтобы подчеркнуть ту самую ценную, с точки зрения браконьеров, часть, ради которой они убивают этих мощных и красивых животных. В рамках программы Tusk Rhino Trail планируется установить по всему Лондону 20 скульптурных носорогов, созданных разными художниками и дизайнерами. 9 октября они будут проданы на благотворительном аукционе. Вырученные средства направляет в фонд Tusk, который на протяжении последних 30 лет помогает сохранять уникальную природу Африки. 
2018-08-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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