Дизайнер нарисовал для Skoda спорткар Vampire Mobile, работающий на крови
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Идея установить более мощный 1,5-литровый агрегат, который в то время находился в стадии разработки, так и не была реализована. В конечном счете проект Skoda 110 Super Sport предали забвению. Но он успел засветиться в фильме «Ферат Вампир» (1981) в роли спорткара, постоянно выигрывающего гонки. Секрет успеха в том, что автомобиль заправляют не бензином, а человеческой кровью.
Идея нарисовать современную вампирскую Skoda понравилась французскому дизайнеру Батисту де Брюгье. Тем более что Ferat Vampire RSR отмечает в этом году 40-летний юбилей. В итоге, новый Ferat выглядит очень агрессивно и современно, при этом он сохранил фирменные элементы дизайна Skoda, а четыре светодиодные фары вызывают ассоциации с вампирскими клыками.
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