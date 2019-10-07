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7 октября 2019, 00:01

Дизайнер нарисовал невероятно красивый гиперкар Renault Le Mans

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Молодой финский дизайнер Эса Мустонен (Esa Mustonen) представил свой взгляд на то, каким мог бы стать первый гиперкар французской компании Renault. Вдохновение автор черпал в гоночных прототипах LMP1 знаменитых гонок Ле-Мана.
Дизайнер нарисовал невероятно красивый гиперкар Renault Le Mans

 

Дизайнер нарисовал невероятно красивый гиперкар Renault Le Mans

 

Дизайнер нарисовал невероятно красивый гиперкар Renault Le Mans

 

Дизайнер нарисовал невероятно красивый гиперкар Renault Le Mans

 

Дизайнер нарисовал невероятно красивый гиперкар Renault Le Mans

 

Дизайнер нарисовал невероятно красивый гиперкар Renault Le Mans

 

Дизайнер нарисовал невероятно красивый гиперкар Renault Le Mans

 

Дизайнер нарисовал невероятно красивый гиперкар Renault Le Mans

 

Дизайнер нарисовал невероятно красивый гиперкар Renault Le Mans
Дизайнер нарисовал невероятно красивый гиперкар Renault Le Mans
Дизайнер нарисовал невероятно красивый гиперкар Renault Le Mans
Дизайнер нарисовал невероятно красивый гиперкар Renault Le Mans
Дизайнер нарисовал невероятно красивый гиперкар Renault Le Mans
Дизайнер нарисовал невероятно красивый гиперкар Renault Le Mans
Дизайнер нарисовал невероятно красивый гиперкар Renault Le Mans
Дизайнер нарисовал невероятно красивый гиперкар Renault Le Mans
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Концептуальный гиперкар Renault Le Mans стал мостиком между гоночными болидами и серийными мощными автомобилями. Если Renault когда-либо решится создать гиперкар, то перед нами один из возможных вариантов дизайна. Источником вдохновения для Эсы Мустонена стали плавные изгибы прототипов Ле-Мана 1960-х и более жесткие грани лучших гоночных автомобилей 1990-х годов.

Автомобиль на макете подразумевает мощные электромоторы и суперконденсаторы. В передней части доминируют внушительные воздухозаборники, которые подают воздух к тормозам. Они немного напоминают огромные диффузоры, расположенные на корме гиперкара Lotus Evija. 

Боковые панели Renault Le Mans потрясающе красивы и выделяются благодаря золотому напылению с сотовой структурой. Сзади установлена огромная турбина (или, возможно, вентилятор для создания прижимной силы), вертикальные светодиодные фонари на двух задних плавниках и открытые компоненты подвески. Золотые акценты на крыше концепт-кара довершают цельную картинку. Гиперкар настолько хорош, что вполне мог бы занять место в музее марки.

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Дизайнер нарисовал невероятно красивый гиперкар Renault Le Mans
{{material_126791}}Концептуальный гиперкар Renault Le Mans стал мостиком между гоночными болидами и серийными мощными автомобилями. Если Renault когда-либо решится создать гиперкар, то перед нами один из возможных вариантов дизайна. Источником вдохновения для Эсы Мустонена стали плавные изгибы прототипов Ле-Мана 1960-х и более жесткие грани лучших гоночных автомобилей 1990-х годов.Автомобиль на макете подразумевает мощные электромоторы и суперконденсаторы. В передней части доминируют внушительные воздухозаборники, которые подают воздух к тормозам. Они немного напоминают огромные диффузоры, расположенные на корме гиперкара Lotus Evija. Боковые панели Renault Le Mans потрясающе красивы и выделяются благодаря золотому напылению с сотовой структурой. Сзади установлена огромная турбина (или, возможно, вентилятор для создания прижимной силы), вертикальные светодиодные фонари на двух задних плавниках и открытые компоненты подвески. Золотые акценты на крыше концепт-кара довершают цельную картинку. Гиперкар настолько хорош, что вполне мог бы занять место в музее марки.
2019-10-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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