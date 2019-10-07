7 октября 2019, 00:01
Дизайнер нарисовал невероятно красивый гиперкар Renault Le Mans
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Молодой финский дизайнер Эса Мустонен (Esa Mustonen) представил свой взгляд на то, каким мог бы стать первый гиперкар французской компании Renault. Вдохновение автор черпал в гоночных прототипах LMP1 знаменитых гонок Ле-Мана.
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Автомобиль на макете подразумевает мощные электромоторы и суперконденсаторы. В передней части доминируют внушительные воздухозаборники, которые подают воздух к тормозам. Они немного напоминают огромные диффузоры, расположенные на корме гиперкара Lotus Evija.
Боковые панели Renault Le Mans потрясающе красивы и выделяются благодаря золотому напылению с сотовой структурой. Сзади установлена огромная турбина (или, возможно, вентилятор для создания прижимной силы), вертикальные светодиодные фонари на двух задних плавниках и открытые компоненты подвески. Золотые акценты на крыше концепт-кара довершают цельную картинку. Гиперкар настолько хорош, что вполне мог бы занять место в музее марки.
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Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
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