19 июля 2017, 17:45

Дизайнер представил вид полностью электрического Infiniti Q50 2025 года

В сети появился рендер электрокара Infiniti Q50 2025 года. Автором работы стал итальянский студент-дизайнер Невнеет Каннан. Он представил, как бы выглядел автомобиль, если бы создатели установили на нем электрический двигатель.
^

Ранее мы писали
На заводе Infiniti в Точиги (Япония) стартовало производство обновленного варианта седана Q50. Автомобиль ...
Читать далее
По словам автора проекта, эта разработка стала бы новой вехой в развитии класса EV и позволила бы выйти на более высокий уровень взаимодействия машины и человека. Дизайнер обработал изображение на компьютере с помощью специальных программ и опубликовал рендер в сети.

За основу художник взял бензиновую версию концепта Essense, которая дебютировала еще 8 лет назад. Некоторые детали были заимствованы у шоу-кара LE 2012 года. Экстерьер автомобиля отличается мягкими линиями и футуристической головной оптикой.

В теории электрический Infiniti Q50 должен преодолевать не менее 580 километров при полном заряде аккумуляторов, а время зарядки не превысит 10 минут.

Комментариев от автопроизводителя пока нет, так как он не планировал в ближайшее время выпускать мощный электрокар. Но автомобильные эксперты не исключают такую вероятность.



Комплектации и технические характеристики

Infiniti Q50 Sport 3.0 AT 4x4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин405
Объем двигателя2997
Тип трансмисииавтоматическая 7-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл13.3
Загородный цикл7.0
Смешанный цикл9.3
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Дизайн и тюнинг Инфинити Ку50

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Infiniti FX35
Всех вас в налоговую отправить, а потом по этапу коррупционеры...
Кирюша
Форум Infiniti QX80
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Иван
Форум Infiniti QX56
Какие плавные 150 градусов на 180 км в час ??? 150 градусов это почти полный разворот назад !
Кирилл
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Infiniti Автомудрость Infiniti АвтоПитер Infiniti Дизайн и тюнинг Infiniti Новинки и концепт кары Infiniti Новости и акции автосалонов Infiniti Автосалоны и дилеры марки Infiniti Аренда и прокат авто марки Infiniti Автоклубы и форумы автозавчастей марки Infiniti Автосервисы и магазины автозапчастей марки Infiniti
Главные материалы
Надежда на молодых: какие программы спасут рынок?
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Infiniti Q50
Объявления о продаже Infiniti Q50
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 39 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога
Дизайнер представил вид полностью электрического Infiniti Q50 2025 года
{{material_119525}}По словам автора проекта, эта разработка стала бы новой вехой в развитии класса EV и позволила бы выйти на более высокий уровень взаимодействия машины и человека. Дизайнер обработал изображение на компьютере с помощью специальных программ и опубликовал рендер в сети.За основу художник взял бензиновую версию концепта Essense, которая дебютировала еще 8 лет назад. Некоторые детали были заимствованы у шоу-кара LE 2012 года. Экстерьер автомобиля отличается мягкими линиями и футуристической головной оптикой.В теории электрический Infiniti Q50 должен преодолевать не менее 580 километров при полном заряде аккумуляторов, а время зарядки не превысит 10 минут.Комментариев от автопроизводителя пока нет, так как он не планировал в ближайшее время выпускать мощный электрокар. Но автомобильные эксперты не исключают такую вероятность.
2017-07-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Тюмень Ульяновск Новокузнецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG