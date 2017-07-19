19 июля 2017, 17:45
Дизайнер представил вид полностью электрического Infiniti Q50 2025 года
В сети появился рендер электрокара Infiniti Q50 2025 года. Автором работы стал итальянский студент-дизайнер Невнеет Каннан. Он представил, как бы выглядел автомобиль, если бы создатели установили на нем электрический двигатель.
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За основу художник взял бензиновую версию концепта Essense, которая дебютировала еще 8 лет назад. Некоторые детали были заимствованы у шоу-кара LE 2012 года. Экстерьер автомобиля отличается мягкими линиями и футуристической головной оптикой.
В теории электрический Infiniti Q50 должен преодолевать не менее 580 километров при полном заряде аккумуляторов, а время зарядки не превысит 10 минут.
Комментариев от автопроизводителя пока нет, так как он не планировал в ближайшее время выпускать мощный электрокар. Но автомобильные эксперты не исключают такую вероятность.
Комплектации и технические характеристики
|Infiniti Q50 Sport 3.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|405
|Объем двигателя
|2997
|Тип трансмисии
|автоматическая 7-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|13.3
|Загородный цикл
|7.0
|Смешанный цикл
|9.3
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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