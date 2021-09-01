1 сентября 2021, 18:26
Дизайнер придумал новые колесные диски для своего Nissan Skyline взамен украденных
В сети набирает обороты новый челлендж с пластиковыми ящиками из-под молочных бутылок. Дизайнер bradbuilds пошел дальше и придумал историю о том, как злодеи сняли с его Nissan Skyline модные колеса, чем подали ему отличную идею для нового дизайна.
Дарья Климова Фото: bradbuilds
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Фото: bradbuilds
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Фото: bradbuilds
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Фото: bradbuilds
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Фото: bradbuilds
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Фото: bradbuilds
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В следующем посте bradbuilds похвастался новыми колесными дисками, центральная часть которых была стилизована под ячейки тех самых молочных ящиков. Они называются Rotiform CR4-T3. С ними желтый японский спорткар пятого поколения, выпускавшийся с 1999 по 2002 год, стал еще более уникальным. Будем надеяться, что зеленая решетка все-таки кованая, а не пластиковая.
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Упомянутые модели: Nissan Skyline
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