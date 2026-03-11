Вышло исследование: дизель или бензин — что экономичнее и надежнее в реалиях 2026 года

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 19:03

Дизель или бензин: как выбрать двигатель для современных условий эксплуатации

Дизель или бензин: как выбрать двигатель для современных условий эксплуатации

Вышло исследование: дизель или бензин — что экономичнее и надежнее в реалиях 2026 года

Дизель или бензин: как выбрать двигатель для современных условий эксплуатации

Выбор между дизельным и бензиновым двигателем остается актуальным для автолюбителей. Эксперты отмечают, что различия в расходе топлива, надежности и стоимости обслуживания могут существенно повлиять на итоговое решение. В статье разобраны ключевые плюсы и минусы каждого варианта.

Выбор между дизельным и бензиновым двигателем остается актуальным для автолюбителей. Эксперты отмечают, что различия в расходе топлива, надежности и стоимости обслуживания могут существенно повлиять на итоговое решение. В статье разобраны ключевые плюсы и минусы каждого варианта.

Вопрос о выборе между дизельным и бензиновым двигателем не теряет своей актуальности, несмотря на развитие автопрома и постоянные колебания цен на топливо. Для многих водителей этот параметр становится ключевым при покупке машины, так как напрямую влияет не только на комфорт вождения, но и на долгосрочные финансовые затраты.

Принципиальная разница в работе моторов обусловлена их конструкцией. В бензиновом двигателе топливовоздушная смесь воспламеняется принудительно от свечи зажигания при относительно невысокой степени сжатия. В дизеле же воспламенение происходит самопроизвольно из-за сильного сжатия воздуха и нагрева до очень высоких температур, что исключает необходимость в свечах зажигания, но требует более массивной конструкции и особого подхода к обслуживанию.

Дизельные моторы славятся своей экономичностью и высоким крутящим моментом на низких оборотах, что делает их идеальными для тяжёлых внедорожников и дальних поездок. Однако они тяжелее, сложнее и дороже в ремонте, чувствительны к качеству топлива и могут доставлять хлопоты при запуске в сильный мороз. Бензиновые двигатели, напротив, проще и дешевле в обслуживании, быстрее прогреваются и лучше переносят низкие температуры, но проигрывают в топливной эффективности, особенно в городском цикле.

Выбор в пользу экономии дизеля оправдан при ежегодных пробегах свыше 20 тысяч километров — со временем разница в расходе топлива компенсирует более высокую стоимость обслуживания. При меньших пробегах и эксплуатации преимущественно в городе бензиновый мотор оказывается практичнее благодаря своей динамике, тишине работы и меньшим затратам на текущий ремонт.

Современные технологии позволили частично сгладить традиционные недостатки дизелей: улучшена шумоизоляция, а использование зимнего топлива и предпусковых подогревателей облегчает пуск в холодных регионах. Тем не менее, для сурового климата бензиновый агрегат остается более надёжным и комфортным вариантом, особенно если речь идёт о не самом новом автомобиле.

В конечном счёте, решение должно основываться на индивидуальных условиях эксплуатации. Дизель — выбор тех, кто ценит тяговитость и максимальную экономию на топливе при больших пробегах. Бензин — оптимальное решение для города, коротких поездок и водителей, для которых приоритетом являются простота, доступность сервиса и уверенный запуск в любую погоду.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Представлен Renault Bridger: почему он может стать хитом среди внедорожников
Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Краснодар Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться