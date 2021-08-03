3 августа 2021, 12:21
Дизель на бензине: послушайте, как он звучит
Старенький дизельный мотор Toyota восстановили, доработали, установили на «Жигули», заправили бензином и выехали из гаража. Очередной необычный проект от новосибирских блогеров.
Дарья Климова Фото: youtube.com / Гараж54
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Звук работы мотора ни с чем не сравнить. Порядок работы остался прежним, но исчезли характерные хлопки от взрывов дизельного топлива при сжатии. Тяги осталось много, с низов подхватывает отлично, но мощность оставляет желать лучшего – после 3000 об/мин машина задыхается, а расход топлива поражает воображение. Но не надо забывать, что на моторе нет турбины… пока нет.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2106 (от 60 000 Р)
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