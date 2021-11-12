12 ноября 2021, 11:12
Дизель в России продолжает активно дорожать: в Минэнерго объяснили почему
Зимнее дизельное топливо дорожает который день подряд. Накануне оно обновило новый рекорд на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. За тонну просили уже более 61 тысячи рублей. Растут цены и на АЗС.
Дарья Климова Фото: iStock
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Не последнюю роль в этом играют сохраняющиеся на высоком уровне мировые цены на нефть и нефтепродукты. В Минэнерго успокоили, что дефицита топлива на АЗС нет и не предвидится. По рекомендации ведомства большая часть модернизаций НПЗ уже завершена: «Зимой удастся сохранить динамику конечных цен на дизель на близких к инфляции значениях, а также успешно предотвратить риски недопоставок топлива потребителю». Правда, по данным Росстата, розничные цены зимнего дизеля уже выросли на российских заправках на 60 копеек.
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