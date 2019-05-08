8 мая 2019, 00:29

Дизельгейт закончился для Porsche штрафом в полмиллиарда евро

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Прокуратура Штутгарта завершила расследование в отношении компании Porsche. Дело касалось предполагаемых фальсификаций данных о вредных выбросах дизельных двигателей. По решению суда немецкий автопроизводитель был оштрафован на 535 млн евро. Юристы компании апелляцию подавать не стали.
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Компании, входящие в концерн Volkwagen Group, продолжают ощущать на себе отголоски экологического скандала, разразившегося четыре года назад. Причиной дизельгейта стало обманное программное обеспечение, которое автопроизводители устанавливали в автомобили с дизельными двигателями, чтобы во время сертификационных испытаний занизить уровень вредных выбросов в атмосферу. В результате концерн понес миллиардные убытки, а несколько топ-менеджеров были арестованы или отправлены в отставку.

Год назад полиция арестовала главу подразделения разработки двигателей Porsche Йорга Кернера. Следователи опасались, что он может скрыться от правосудия. Топ-менеджера подозревали в причастности к созданию обманного ПО для моторов концерна. По версии следствия, он был осведомлен о том, что дизельные моторы не соответствовали ни показателям, указанным в рекламе, ни экологическим нормам.

В итоге, суд признал, что руководство подразделения, ответственного за проверку автомобилей на уровень вредных выбросов, несколько раз допускало халатность и «некорректно исполняло надзорные функции». Компанию Porsche оштрафовали на 535 млн евро, из которых непосредственно штраф за халатность составляет только 4 млн евро, остальные 531 млн евро необходимо вернуть как необоснованно полученную прибыль. Можно сказать, что в Porsche еще легко отделались. В прошлом году прокуратура Германии по схожим обвинениям оштрафовала компанию Volkswagen на 1 млрд евро, а компании Audi выписали штраф в размере 800 млн евро. При этом судебное разбирательство против отдельных сотрудников концерна Volkwagen Group продолжается.

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Дизельгейт закончился для Porsche штрафом в полмиллиарда евро
{{material_123142}}Компании, входящие в концерн Volkwagen Group, продолжают ощущать на себе отголоски экологического скандала, разразившегося четыре года назад. Причиной дизельгейта стало обманное программное обеспечение, которое автопроизводители устанавливали в автомобили с дизельными двигателями, чтобы во время сертификационных испытаний занизить уровень вредных выбросов в атмосферу. В результате концерн понес миллиардные убытки, а несколько топ-менеджеров были арестованы или отправлены в отставку.Год назад полиция арестовала главу подразделения разработки двигателей Porsche Йорга Кернера. Следователи опасались, что он может скрыться от правосудия. Топ-менеджера подозревали в причастности к созданию обманного ПО для моторов концерна. По версии следствия, он был осведомлен о том, что дизельные моторы не соответствовали ни показателям, указанным в рекламе, ни экологическим нормам.В итоге, суд признал, что руководство подразделения, ответственного за проверку автомобилей на уровень вредных выбросов, несколько раз допускало халатность и «некорректно исполняло надзорные функции». Компанию Porsche оштрафовали на 535 млн евро, из которых непосредственно штраф за халатность составляет только 4 млн евро, остальные 531 млн евро необходимо вернуть как необоснованно полученную прибыль. Можно сказать, что в Porsche еще легко отделались. В прошлом году прокуратура Германии по схожим обвинениям оштрафовала компанию Volkswagen на 1 млрд евро, а компании Audi выписали штраф в размере 800 млн евро. При этом судебное разбирательство против отдельных сотрудников концерна Volkwagen Group продолжается.
2019-05-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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