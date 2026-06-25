Экономия на трассе и новые технологии - стоит ли выбирать дизель сегодня?

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

25 июня 2026, 17:48

Дизельные автомобили: почему они остаются выгодным выбором в 2026 году

Дизельные автомобили: почему они остаются выгодным выбором в 2026 году

Экономия на трассе и новые технологии - стоит ли выбирать дизель сегодня?

Дизельные автомобили: почему они остаются выгодным выбором в 2026 году

Многие водители сомневаются в выборе топлива. Современные дизели удивляют надежностью. Эксплуатация раскрывает их преимущества. Узнайте, что изменилось за последние годы.

Многие водители сомневаются в выборе топлива. Современные дизели удивляют надежностью. Эксплуатация раскрывает их преимущества. Узнайте, что изменилось за последние годы.

В последние годы отношение к дизельным автомобилям заметно изменилось. Несмотря на то, что стоимость солярки на заправках часто превышает цену бензина, реальная выгода дизеля проявляется только в процессе эксплуатации. Особенно это ощущается на дальних маршрутах и при регулярных поездках с полной загрузкой.

Как сообщает njcar.ru, современные дизельные моторы отличаются высокой тягой на низких оборотах. Это позволяет водителю уверенно ускоряться без необходимости сильно раскручивать двигатель. Такая особенность особенно полезна при обгонах, движении в гору или при перевозке тяжелого багажа. В городских условиях, где ритм движения постоянно меняется, дизель также демонстрирует стабильность и экономичность.

Бензиновые двигатели в аналогичных ситуациях требуют более активной работы, что приводит к увеличению расхода топлива и шуму. Дизельные автомобили, даже обладая мощными моторами, зачастую расходуют всего 7-10 литров на 100 километров. Это обеспечивает больший запас хода и сокращает количество остановок на заправках, что особенно ценно для тех, кто часто путешествует на большие расстояния.

Вопрос качества топлива уже не так остро стоит, как раньше. Сегодня на большинстве АЗС можно найти качественную солярку, а современные системы фильтрации и своевременное обслуживание позволяют избежать серьезных проблем. Важно лишь выбирать проверенные заправки и не забывать о регулярной замене фильтров, особенно в зимний период, когда используется специальное топливо для низких температур.

Ранее дизельные автомобили ассоциировались с шумной и жесткой работой мотора, а также с вибрациями на холостом ходу. Однако современные технологии сделали эти недостатки практически незаметными. В исправном автомобиле дизельный двигатель работает мягко и тихо, а разница с бензиновым мотором становится минимальной.

Система Common Rail, применяемая в новых моделях, требует внимательного обслуживания, но при правильном уходе обеспечивает долгий срок службы без лишних затрат. Регулярная замена масла и использование качественного топлива позволяют избежать дорогостоящих ремонтов.

Интерес к дизельным автомобилям на вторичном рынке остается высоким. Их ценят за экономичность, надежность и способность выдерживать большие пробеги. Такие машины дольше сохраняют стоимость по сравнению с бензиновыми аналогами, что делает их привлекательными для покупателей, ориентированных на долгосрочную эксплуатацию.

Для тех, кто много времени проводит за рулем и ценит не только комфорт, но и практичность, дизельные автомобили по-прежнему остаются разумным выбором. Современные технологии и улучшенное качество топлива сделали эксплуатацию дизеля проще и надежнее, чем когда-либо прежде.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Гибридный кроссовер DEEPAL S07 выходит на российский рынок: одобрение получено
Производство кроссоверов Jeland в России: как устроен завод в Петербурге
Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Калуга Мурманск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться