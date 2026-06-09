Ремонт, топливо и рынок: что мешает дизелю оставаться выгодным в 2026 году

9 июня 2026, 10:05
Дизельные автомобили теряют популярность: почему владельцы отказываются от солярки
Дизельные автомобили теряют популярность: почему владельцы отказываются от солярки
Дизельные авто больше не приносят экономии. Владельцы сталкиваются с дорогим обслуживанием. Рынок новых моделей сужается. Эксперты объясняют причины перемен.
Еще недавно дизельные моторы считались лучшим выбором для тех, кто ценит практичность и дальние поездки. Однако в 2026 году ситуация изменилась: дизельные легковушки стремительно теряют позиции на российском рынке. Причины кроются не только в стоимости топлива, но и в особенностях обслуживания, а также в ограниченном выборе новых моделей.
Экономия, которая раньше была главным аргументом в пользу дизеля, теперь исчезла. Заправка соляркой обходится дороже, чем бензином АИ-95, а разница в цене достигает 15%. Даже при меньшем расходе топлива итоговые затраты на поездки почти сравнялись с бензиновыми аналогами. Владельцы отмечают, что выгода от дизеля стала иллюзорной, а расходы на топливо только растут.
Современные дизельные двигатели сложны в обслуживании. Системы впрыска и фильтры требуют качественного топлива и регулярного ухода. Малейшая ошибка при заправке или использование некачественного топлива могут привести к дорогостоящему ремонту. Например, форсунки и насосы чувствительны к примесям, а сажевые фильтры быстро выходят из строя при городской эксплуатации. Дополнительные расходы вызывает и система AdBlue, особенно зимой, когда возрастает риск замерзания.
На вторичном рынке дизельные автомобили часто становятся источником неожиданных затрат. После 150 тысяч километров пробега владельцы сталкиваются с необходимостью серьезного ремонта, который может стоить дороже содержания бензиновой машины. Зимой эксплуатация дизеля требует особого подхода: необходимо использовать специальные присадки и следить за качеством топлива, чтобы избежать проблем с запуском двигателя.
Рынок новых дизельных легковушек заметно сузился. Европейские производители ушли, а китайские бренды делают ставку на бензиновые и гибридные технологии. Даже среди внедорожников дизельные версии становятся редкостью. Российские производители, такие как УАЗ, продолжают выпускать дизельные модификации, но это скорее исключение, чем правило. Импортировать дизельные авто из-за рубежа стало невыгодно из-за высоких таможенных пошлин и утилизационного сбора.
Эксперты отмечают, что дизельные моторы сохраняют высокий ресурс блока цилиндров, но сложность современных систем делает их эксплуатацию рискованной при использовании некачественного топлива. Окупаемость дизеля возможна только при очень больших годовых пробегах, что для большинства частных владельцев недостижимо. В условиях суровой зимы дизель требует особого внимания к топливу и подогреву, иначе машина может просто не завестись.
В итоге дизельные автомобили постепенно превращаются в нишевый продукт для профессионалов или энтузиастов. Для обычных водителей выбор в пользу бензина, гибрида или электромобиля становится все более очевидным.
Похожие материалы
-
09.06.2026, 15:26
Stellantis отзывает более миллиона авто в США: риск возгорания из-за ГУР
Stellantis начал масштабный отзыв Jeep Wrangler и Gladiator последних лет выпуска из-за серьезной неисправности в системе гидроусилителя руля. Мало кто знает, что проблема может привести к возгоранию даже на стоянке. Какие модели попали под кампанию, что делать владельцам и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.06.2026, 13:52
Почему современные авто теряют индивидуальность: взгляд дизайнера Bugatti
Мало кто задумывается, как мода и цифровые тренды влияют на то, какими становятся новые автомобили. Известный дизайнер Bugatti объяснил, почему классика выигрывает у современных моделей, и рассказал, что мешает создавать по-настоящему уникальные машины. Какие проблемы ждут автопром - разбираемся подробно.Читать далее
-
09.06.2026, 12:54
Максим Ликсутов сравнил китайские и европейские авто: что изменилось на рынке
Заммэра Москвы Максим Ликсутов неожиданно признал: китайские автомобили по комфорту и технологиям обошли европейские аналоги. Почему чиновник пересел на новую машину, как это связано с изменениями на рынке и что это значит для российских водителей - разбираемся, что стоит за этим выбором. Мало кто знает, что часть комплектующих для транспорта теперь делают в столице.Читать далее
-
09.06.2026, 12:29
Hyundai Santa Fe V поколения в России: продажи и ценовой разрыв с Китаем
В России начались продажи пятого поколения Hyundai Santa Fe по цене от 3,6 млн рублей. Модель выделяется на фоне конкурентов сочетанием оснащения, надежности и доступности, что особенно актуально на фоне роста цен на новые автомобили.Читать далее
-
09.06.2026, 12:19
Mazda CX-5 из Китая: реальные отличия, неожиданные минусы и плюсы для России
Mazda CX-5 китайской сборки заметно отличается от японской версии: изменились подвеска, комплектация и даже мультимедиа. В материале - практические нюансы, неожиданные минусы и плюсы, а также советы, которые помогут избежать лишних расходов при покупке.Читать далее
-
09.06.2026, 11:33
McLaren 720S Spider никак не могут продать: цена на конфискованный суперкар упала на 4 млн рублей
Очередные торги завершились крахом: конфискованный McLaren 720S Spider в Беларуси снова не нашел покупателя, а его стоимость снизили уже на 156 тысяч белорусских рублей (порядка 4 млн российских). Почему суперкар не спешат покупать, какие детали всплыли при проверке документов и что грозит участникам дела.Читать далее
-
09.06.2026, 11:16
Производственные мощности «Москвича» в 9 раз превышают реальный выпуск
Автомобилисты часто не задумываются, что столичный завод «Москвич» способен выпускать до 180 тысяч машин ежегодно, но реально с конвейера сходит лишь малая часть. Почему мощности простаивают, какие модели собирают сейчас и что изменится в ближайшее время - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как это влияет на цены и рынок новых авто в России.Читать далее
-
09.06.2026, 10:21
Какие автомобили россияне чаще всего сдают в трейд-ин в 2026 году
В 2026 году рынок подержанных авто меняется. Новые тенденции влияют на цены и спрос. Узнайте, какие машины чаще всего сдают дилерам. Эксперты делятся свежими наблюдениями.Читать далее
-
09.06.2026, 09:51
Почему двигатель перегревается летом: скрытые причины и опасные дефекты
Летом моторы особенно уязвимы. Мелкие неисправности могут привести к серьезным поломкам. Важно знать, как избежать перегрева. Эксперты делятся рекомендациями для водителей.Читать далее
-
09.06.2026, 09:28
Власти обсудили меры по стабилизации топливного рынка России в 2026 году
Власти провели совещание по ситуации на рынке топлива. Обсуждались доступность и цены на бензин. Рассматривались меры поддержки и логистика. В Крыму введены ограничения на продажу топлива.Читать далее
Похожие материалы
-
09.06.2026, 15:26
Stellantis отзывает более миллиона авто в США: риск возгорания из-за ГУР
Stellantis начал масштабный отзыв Jeep Wrangler и Gladiator последних лет выпуска из-за серьезной неисправности в системе гидроусилителя руля. Мало кто знает, что проблема может привести к возгоранию даже на стоянке. Какие модели попали под кампанию, что делать владельцам и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.06.2026, 13:52
Почему современные авто теряют индивидуальность: взгляд дизайнера Bugatti
Мало кто задумывается, как мода и цифровые тренды влияют на то, какими становятся новые автомобили. Известный дизайнер Bugatti объяснил, почему классика выигрывает у современных моделей, и рассказал, что мешает создавать по-настоящему уникальные машины. Какие проблемы ждут автопром - разбираемся подробно.Читать далее
-
09.06.2026, 12:54
Максим Ликсутов сравнил китайские и европейские авто: что изменилось на рынке
Заммэра Москвы Максим Ликсутов неожиданно признал: китайские автомобили по комфорту и технологиям обошли европейские аналоги. Почему чиновник пересел на новую машину, как это связано с изменениями на рынке и что это значит для российских водителей - разбираемся, что стоит за этим выбором. Мало кто знает, что часть комплектующих для транспорта теперь делают в столице.Читать далее
-
09.06.2026, 12:29
Hyundai Santa Fe V поколения в России: продажи и ценовой разрыв с Китаем
В России начались продажи пятого поколения Hyundai Santa Fe по цене от 3,6 млн рублей. Модель выделяется на фоне конкурентов сочетанием оснащения, надежности и доступности, что особенно актуально на фоне роста цен на новые автомобили.Читать далее
-
09.06.2026, 12:19
Mazda CX-5 из Китая: реальные отличия, неожиданные минусы и плюсы для России
Mazda CX-5 китайской сборки заметно отличается от японской версии: изменились подвеска, комплектация и даже мультимедиа. В материале - практические нюансы, неожиданные минусы и плюсы, а также советы, которые помогут избежать лишних расходов при покупке.Читать далее
-
09.06.2026, 11:33
McLaren 720S Spider никак не могут продать: цена на конфискованный суперкар упала на 4 млн рублей
Очередные торги завершились крахом: конфискованный McLaren 720S Spider в Беларуси снова не нашел покупателя, а его стоимость снизили уже на 156 тысяч белорусских рублей (порядка 4 млн российских). Почему суперкар не спешат покупать, какие детали всплыли при проверке документов и что грозит участникам дела.Читать далее
-
09.06.2026, 11:16
Производственные мощности «Москвича» в 9 раз превышают реальный выпуск
Автомобилисты часто не задумываются, что столичный завод «Москвич» способен выпускать до 180 тысяч машин ежегодно, но реально с конвейера сходит лишь малая часть. Почему мощности простаивают, какие модели собирают сейчас и что изменится в ближайшее время - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как это влияет на цены и рынок новых авто в России.Читать далее
-
09.06.2026, 10:21
Какие автомобили россияне чаще всего сдают в трейд-ин в 2026 году
В 2026 году рынок подержанных авто меняется. Новые тенденции влияют на цены и спрос. Узнайте, какие машины чаще всего сдают дилерам. Эксперты делятся свежими наблюдениями.Читать далее
-
09.06.2026, 09:51
Почему двигатель перегревается летом: скрытые причины и опасные дефекты
Летом моторы особенно уязвимы. Мелкие неисправности могут привести к серьезным поломкам. Важно знать, как избежать перегрева. Эксперты делятся рекомендациями для водителей.Читать далее
-
09.06.2026, 09:28
Власти обсудили меры по стабилизации топливного рынка России в 2026 году
Власти провели совещание по ситуации на рынке топлива. Обсуждались доступность и цены на бензин. Рассматривались меры поддержки и логистика. В Крыму введены ограничения на продажу топлива.Читать далее