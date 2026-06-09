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Автор: Дарья Климова

9 июня 2026, 10:05

Дизельные автомобили теряют популярность: почему владельцы отказываются от солярки

Дизельные автомобили теряют популярность: почему владельцы отказываются от солярки

Ремонт, топливо и рынок: что мешает дизелю оставаться выгодным в 2026 году

Дизельные автомобили теряют популярность: почему владельцы отказываются от солярки

Дизельные авто больше не приносят экономии. Владельцы сталкиваются с дорогим обслуживанием. Рынок новых моделей сужается. Эксперты объясняют причины перемен.

Дизельные авто больше не приносят экономии. Владельцы сталкиваются с дорогим обслуживанием. Рынок новых моделей сужается. Эксперты объясняют причины перемен.

Еще недавно дизельные моторы считались лучшим выбором для тех, кто ценит практичность и дальние поездки. Однако в 2026 году ситуация изменилась: дизельные легковушки стремительно теряют позиции на российском рынке. Причины кроются не только в стоимости топлива, но и в особенностях обслуживания, а также в ограниченном выборе новых моделей.

Экономия, которая раньше была главным аргументом в пользу дизеля, теперь исчезла. Заправка соляркой обходится дороже, чем бензином АИ-95, а разница в цене достигает 15%. Даже при меньшем расходе топлива итоговые затраты на поездки почти сравнялись с бензиновыми аналогами. Владельцы отмечают, что выгода от дизеля стала иллюзорной, а расходы на топливо только растут.

Современные дизельные двигатели сложны в обслуживании. Системы впрыска и фильтры требуют качественного топлива и регулярного ухода. Малейшая ошибка при заправке или использование некачественного топлива могут привести к дорогостоящему ремонту. Например, форсунки и насосы чувствительны к примесям, а сажевые фильтры быстро выходят из строя при городской эксплуатации. Дополнительные расходы вызывает и система AdBlue, особенно зимой, когда возрастает риск замерзания.

На вторичном рынке дизельные автомобили часто становятся источником неожиданных затрат. После 150 тысяч километров пробега владельцы сталкиваются с необходимостью серьезного ремонта, который может стоить дороже содержания бензиновой машины. Зимой эксплуатация дизеля требует особого подхода: необходимо использовать специальные присадки и следить за качеством топлива, чтобы избежать проблем с запуском двигателя.

Рынок новых дизельных легковушек заметно сузился. Европейские производители ушли, а китайские бренды делают ставку на бензиновые и гибридные технологии. Даже среди внедорожников дизельные версии становятся редкостью. Российские производители, такие как УАЗ, продолжают выпускать дизельные модификации, но это скорее исключение, чем правило. Импортировать дизельные авто из-за рубежа стало невыгодно из-за высоких таможенных пошлин и утилизационного сбора.

Эксперты отмечают, что дизельные моторы сохраняют высокий ресурс блока цилиндров, но сложность современных систем делает их эксплуатацию рискованной при использовании некачественного топлива. Окупаемость дизеля возможна только при очень больших годовых пробегах, что для большинства частных владельцев недостижимо. В условиях суровой зимы дизель требует особого внимания к топливу и подогреву, иначе машина может просто не завестись.

В итоге дизельные автомобили постепенно превращаются в нишевый продукт для профессионалов или энтузиастов. Для обычных водителей выбор в пользу бензина, гибрида или электромобиля становится все более очевидным.

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