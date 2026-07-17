Не только пикапы: какие дизельные модели ещё можно найти в российских автосалонах в 2026 году

17 июля 2026, 14:12
Дизельные автомобили в России: спрос растет, а выбор ограничен
Дизельные автомобили в России: спрос растет, а выбор ограничен
В России заметно увеличился интерес к дизельным автомобилям, но реальных вариантов для покупки оказалось меньше, чем ожидали многие. Какие модели доступны официально, что происходит с ценами и почему даже рост интереса не гарантирует массового перехода на дизель - объясняют специалисты. Мало кто знает, что на рынке есть свои подводные камни, о которых важно узнать заранее.
Рынок дизельных автомобилей в России переживает неожиданный всплеск интереса, но этот тренд сопровождается серьезными ограничениями. Для многих автолюбителей вопрос выбора дизельной машины становится все более актуальным: на фоне роста цен на топливо и ухода европейских брендов, дизельные моторы вновь оказались в центре внимания. Однако, как отмечают эксперты, реальный ассортимент новых дизельных авто крайне скуден, а цены на доступные варианты продолжают расти.
По информации Autonews, за последние месяцы спрос на дизельные автомобили заметно вырос, но предложение не поспевает за интересом покупателей. Сергей Целиков, возглавляющий аналитическое агентство «Автостат», подчеркивает: на рынке преобладают пикапы и единичные внедорожники, а легковых дизельных моделей практически не осталось. Даже на вторичном рынке доля дизельных машин не превышает 7%, что создает дополнительный дефицит.
Директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов также отмечает, что основной барьер для роста продаж - это ограниченный выбор. В линейках китайских и локализованных брендов дизельные версии встречаются редко, за исключением отдельных моделей, таких как GWM Poer. Поэтому многие покупатели вынуждены обращаться к параллельному импорту, где тоже нет изобилия предложений: большинство альтернативных вариантов поступают из Китая, а там дизельные легковые авто не пользуются массовым спросом.
Юрий Блинов, отвечающий за маркетинг в «Авилон», подтверждает: запросы на дизельные автомобили увеличились, особенно в Москве и области, где количество поисковых запросов удвоилось по сравнению с маем. Однако даже потенциальный рост интереса упирается в нехватку новых моделей на рынке. Официально представленные бренды практически не предлагают дизельные версии, что сдерживает развитие сегмента.
Независимый эксперт Алексей Тузов считает, что массового перехода на дизель в России ждать не стоит. Российский автопарк традиционно ориентирован на бензин, а уход европейских марок еще больше сузил выбор дизельных кроссоверов и седанов. Китайские производители делают ставку на бензиновые турбомоторы, гибриды и электромобили, а дизельные версии остаются редкостью. Кроме того, обслуживание дизельных двигателей обходится дороже: чаще требуется замена фильтров, выше требования к качеству топлива, а ремонт топливной аппаратуры может быть существенно затратнее, чем у бензиновых аналогов. Разница в цене между дизельными и бензиновыми машинами достигает 10-15%.
Эксперты сходятся во мнении, что дизельные авто сохранят популярность лишь в отдельных нишах - например, среди коммерческого транспорта и рамных внедорожников, где дизельные моторы незаменимы для тяжелых условий эксплуатации и буксировки. Впрочем, даже здесь выбор ограничен несколькими моделями, а массового предложения не наблюдается.
Если рассматривать доступные варианты, то среди официально продающихся дизельных внедорожников выделяется BAIC BJ60, который собирают на «Автоторе» и предлагают только в эксклюзивной комплектации. В ближайшее время ожидается появление 212 T01 и Sollers ST9, но пока эти модели либо недоступны, либо только готовятся к выходу на рынок. На параллельном импорте можно найти такие кроссоверы, как Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLE, но их стоимость стартует от 7,4 млн рублей, что делает их недоступными для большинства покупателей.
В сегменте пикапов ситуация чуть лучше: официально представлены Ambertruck Work, Sollers ST6, JAC T8 и GWM Poer. Эти модели собирают в России или поставляют по параллельному импорту, а цены начинаются от 2,5 млн рублей. Однако даже здесь выбор ограничен, а скидки на некоторые модели достигают 400 тысяч рублей, что говорит о попытках дилеров стимулировать спрос.
Стоит отметить, что дизельные двигатели имеют свои особенности эксплуатации и обслуживания, о которых часто забывают при покупке. Например, современные дизели требуют качественного топлива и регулярного обслуживания системы впрыска, иначе возможны серьезные поломки. Для тех, кто рассматривает покупку дизельного авто, важно учитывать не только цену, но и будущие расходы на сервис.
Интересно, что рост интереса к дизельным авто совпал с общим трендом на поиск альтернативных решений в условиях ограниченного выбора. Как и в случае с редкими моделями, такими как Chevrolet Lacetti с большим пробегом, владельцы вынуждены тщательно анализировать плюсы и минусы перед покупкой. Подробнее о том, с какими неожиданностями сталкиваются покупатели на вторичном рынке, можно узнать в материале о реальных проблемах и плюсах Lacetti после 200 000 км.
В заключение стоит добавить несколько важных фактов: дизельные автомобили в России занимают не более 7% рынка легковых машин, а большинство новых моделей представлены только в сегменте коммерческого транспорта и пикапов. Официальные дилеры предлагают ограниченный выбор, а параллельный импорт не всегда решает проблему дефицита. Для покупателей это означает необходимость тщательно взвешивать все плюсы и минусы перед принятием решения о покупке дизельного авто.
Похожие материалы БАИК, Соллерс, ДжАК, БМВ, Ауди
-
17.07.2026, 15:02
Президент АвтоВАЗа сменил служебный автомобиль на новый минивэн SKM M9
В автопарке главы АвтоВАЗа появился минивэн SKM M9 в максимальной комплектации. Модель только готовится к старту продаж, но уже вызвала интерес у специалистов. Какие особенности отличают этот автомобиль, что изменится для корпоративных парков и почему это событие может повлиять на рынок - разбираемся в деталях. Эксперты отмечают: мало кто знает, что SKM - собственный бренд АвтоВАЗа.Читать далее
-
17.07.2026, 14:52
Bentley представила необычное звуковое решение для нового электрокроссовера Torcal
Bentley удивила рынкок: для первого электрокроссовера Torcal британцы не стали копировать звук бензинового мотора, а записали уникальную музыкальную композицию. Как это повлияет на восприятие электромобилей и безопасность на дорогах - объясняем, почему решение важно именно сейчас. Мало кто знает, что за этим стоит целое исследование и новые подходы к эмоциям водителя.Читать далее
-
17.07.2026, 14:39
XPeng G6 и G9 с сервисами «Яндекса» выходят на российский рынок
Две новые модели XPeng - G6 и G9 - официально появятся в России с поддержкой сервисов «Яндекса». Это событие может изменить подход к выбору электромобилей, ведь теперь привычные цифровые решения станут доступны прямо в салоне. Какие возможности открываются для владельцев и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.07.2026, 14:26
Li Auto L9 второго поколения представлен в Казахстане: новые опции и цены
На казахстанском рынке дебютировал обновленный Li Auto L9, который уже вызвал интерес у автолюбителей. Модель получила европейский зарядный порт, расширенные цифровые сервисы и стала первой с интеграцией «Яндекса». Почему эти перемены могут повлиять на выбор покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.07.2026, 13:46
BMW и Toyota тестируют автомобили на новом синтетическом топливе в Испании
Мало кто знает, что BMW и Toyota запускают масштабный эксперимент с возобновляемым топливом. В Испании стартуют испытания, которые могут повлиять на будущее привычных двигателей. Что грозит привычным технологиям и какие проблемы могут возникнуть - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
17.07.2026, 13:32
Редкий BMW M3 Sport Evolution 1990 года продан на аукционе за рекордную сумму
На британском аукционе был продан уникальный BMW M3 Sport Evolution с минимальным пробегом. Модель сохранила оригинальные детали и редкие опции, что вызвало ажиотаж среди коллекционеров. Почему эта сделка стала знаковой для рынка и какие нюансы стоит учитывать при покупке подобных автомобилей - объясняем подробно. Мало кто знает, что такие экземпляры могут стать выгодной инвестицией уже сейчас.Читать далее
-
17.07.2026, 13:19
В ЭПТС могут добавить новые данные: что изменится для владельцев авто
Ассоциация РОАД выступила с инициативой дополнить электронные паспорта транспортных средств новыми сведениями. В числе предложений - фиксация ДТП, ремонтов и пробега. Эксперты уверены: это способно изменить рынок и снизить риски для покупателей. Почему сейчас это особенно актуально - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.07.2026, 13:06
В Китае более 140 брендов выпускают электромобили: к чему это привело
Китайский рынок электромобилей переживает настоящий бум, но мало кто задумывается о последствиях. Более 140 брендов борются за место под солнцем, а конкуренция становится все жестче. Что грозит мировым автогигантам и почему ситуация в Поднебесной может изменить правила игры - объясняем, как это связано с интересами российских автомобилистов.Читать далее
-
17.07.2026, 12:53
Японские кроссоверы с пробегом дороже новых: что происходит на рынке
Мало кто задумывается, что на вторичном рынке кроссоверов складывается парадоксальная ситуация: пятилетние японские модели стоят дороже новых китайских аналогов. Что скрывается за этим трендом, какие риски подстерегают покупателей и почему эксперт советует быть осторожнее - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
17.07.2026, 12:34
Geely анонсировала электропривод Thunder 16-в-1 с рекордным КПД 93,8
Geely представила электропривод Thunder 16-в-1, который обещает изменить рынок электромобилей. Инженеры заявляют о рекордной эффективности и компактности, а также о снижении массы и затрат. Почему эта разработка может стать ключевой для будущих моделей и какие детали скрыты за громкими заявлениями - объяснил эксперт.Читать далее
Похожие материалы БАИК, Соллерс, ДжАК, БМВ, Ауди
-
17.07.2026, 15:02
Президент АвтоВАЗа сменил служебный автомобиль на новый минивэн SKM M9
В автопарке главы АвтоВАЗа появился минивэн SKM M9 в максимальной комплектации. Модель только готовится к старту продаж, но уже вызвала интерес у специалистов. Какие особенности отличают этот автомобиль, что изменится для корпоративных парков и почему это событие может повлиять на рынок - разбираемся в деталях. Эксперты отмечают: мало кто знает, что SKM - собственный бренд АвтоВАЗа.Читать далее
-
17.07.2026, 14:52
Bentley представила необычное звуковое решение для нового электрокроссовера Torcal
Bentley удивила рынкок: для первого электрокроссовера Torcal британцы не стали копировать звук бензинового мотора, а записали уникальную музыкальную композицию. Как это повлияет на восприятие электромобилей и безопасность на дорогах - объясняем, почему решение важно именно сейчас. Мало кто знает, что за этим стоит целое исследование и новые подходы к эмоциям водителя.Читать далее
-
17.07.2026, 14:39
XPeng G6 и G9 с сервисами «Яндекса» выходят на российский рынок
Две новые модели XPeng - G6 и G9 - официально появятся в России с поддержкой сервисов «Яндекса». Это событие может изменить подход к выбору электромобилей, ведь теперь привычные цифровые решения станут доступны прямо в салоне. Какие возможности открываются для владельцев и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.07.2026, 14:26
Li Auto L9 второго поколения представлен в Казахстане: новые опции и цены
На казахстанском рынке дебютировал обновленный Li Auto L9, который уже вызвал интерес у автолюбителей. Модель получила европейский зарядный порт, расширенные цифровые сервисы и стала первой с интеграцией «Яндекса». Почему эти перемены могут повлиять на выбор покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.07.2026, 13:46
BMW и Toyota тестируют автомобили на новом синтетическом топливе в Испании
Мало кто знает, что BMW и Toyota запускают масштабный эксперимент с возобновляемым топливом. В Испании стартуют испытания, которые могут повлиять на будущее привычных двигателей. Что грозит привычным технологиям и какие проблемы могут возникнуть - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
17.07.2026, 13:32
Редкий BMW M3 Sport Evolution 1990 года продан на аукционе за рекордную сумму
На британском аукционе был продан уникальный BMW M3 Sport Evolution с минимальным пробегом. Модель сохранила оригинальные детали и редкие опции, что вызвало ажиотаж среди коллекционеров. Почему эта сделка стала знаковой для рынка и какие нюансы стоит учитывать при покупке подобных автомобилей - объясняем подробно. Мало кто знает, что такие экземпляры могут стать выгодной инвестицией уже сейчас.Читать далее
-
17.07.2026, 13:19
В ЭПТС могут добавить новые данные: что изменится для владельцев авто
Ассоциация РОАД выступила с инициативой дополнить электронные паспорта транспортных средств новыми сведениями. В числе предложений - фиксация ДТП, ремонтов и пробега. Эксперты уверены: это способно изменить рынок и снизить риски для покупателей. Почему сейчас это особенно актуально - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.07.2026, 13:06
В Китае более 140 брендов выпускают электромобили: к чему это привело
Китайский рынок электромобилей переживает настоящий бум, но мало кто задумывается о последствиях. Более 140 брендов борются за место под солнцем, а конкуренция становится все жестче. Что грозит мировым автогигантам и почему ситуация в Поднебесной может изменить правила игры - объясняем, как это связано с интересами российских автомобилистов.Читать далее
-
17.07.2026, 12:53
Японские кроссоверы с пробегом дороже новых: что происходит на рынке
Мало кто задумывается, что на вторичном рынке кроссоверов складывается парадоксальная ситуация: пятилетние японские модели стоят дороже новых китайских аналогов. Что скрывается за этим трендом, какие риски подстерегают покупателей и почему эксперт советует быть осторожнее - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
17.07.2026, 12:34
Geely анонсировала электропривод Thunder 16-в-1 с рекордным КПД 93,8
Geely представила электропривод Thunder 16-в-1, который обещает изменить рынок электромобилей. Инженеры заявляют о рекордной эффективности и компактности, а также о снижении массы и затрат. Почему эта разработка может стать ключевой для будущих моделей и какие детали скрыты за громкими заявлениями - объяснил эксперт.Читать далее