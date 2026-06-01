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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

1 июня 2026, 18:38

Дизельные двигатели в 2026: почему их рано списывать со счетов и что изменилось

Дизельные двигатели в 2026: почему их рано списывать со счетов и что изменилось

Какой двигатель прослужит дольше: бензиновый или дизельный — объективный разбор

Дизельные двигатели в 2026: почему их рано списывать со счетов и что изменилось

В последние годы дизельные моторы часто называют устаревшими, но современные технологии меняют представления о надежности, стоимости обслуживания и эксплуатации. Разбираемся, почему дизельные двигатели по-прежнему актуальны для российских дорог.

В последние годы дизельные моторы часто называют устаревшими, но современные технологии меняют представления о надежности, стоимости обслуживания и эксплуатации. Разбираемся, почему дизельные двигатели по-прежнему актуальны для российских дорог.

Вопрос выбора между дизельным и бензиновым двигателем остается актуальным для российских автомобилистов, несмотря на заявления о закате эпохи дизеля. Современные дизельные моторы демонстрируют высокую надежность и ресурс, что подтверждают миллионы километров, которые грузовики и автобусы проезжают без серьезных поломок. Даже среди легковых автомобилей дизельные агрегаты часто превосходят бензиновые по топливной экономичности.

Распространенное мнение о сложностях запуска дизеля зимой уже не соответствует действительности. Японские и корейские производители внедряют новые технологии, позволяющие уверенно заводить дизельные моторы даже при сильных морозах. Российский автопром традиционно не уделял внимания развитию дизельных технологий, а китайские бренды почти полностью игнорируют этот сегмент в легковых авто. Причина — высокая стоимость разработки экологичных дизелей и ориентация на сервисные доходы, ведь использование дизеля невыгодно для производителей запчастей. Тем не менее, современные дизели уверенно работают при температуре до -35 °С с использованием присадок, а бензиновые китайские автомобили часто не заводятся уже при -25 °С.

Миф о дороговизне ремонта дизельных двигателей постепенно уходит в прошлое. Сегодня сложные компоненты, такие как топливные насосы высокого давления и форсунки, применяются и в бензиновых моторах. Разница в стоимости владения для двигателей объемом до 2,0 литров минимальна, особенно с учетом универсальных моторных масел. Сажевые фильтры, ранее характерные только для дизеля, теперь устанавливаются и на бензиновые агрегаты. Ошибки при ремонте дизеля действительно могут быть критичнее, но это связано скорее с квалификацией мастера, чем с конструкцией двигателя.

Преимущества дизельных моторов очевидны: высокая тяга на низких оборотах, экономичность, большой запас хода и длительный срок службы до первого капитального ремонта. Среди недостатков — повышенные требования к качеству топлива и возможные ограничения при использовании в экстремальные морозы. Однако на большинстве АЗС доступны зимние сорта дизтоплива, а специальные присадки предотвращают замерзание. Покупка дешевой солярки у сомнительных продавцов давно не актуальна для современных автомобилей.

Мировые бренды продолжают выпуск дизельных моделей, хотя в России их выбор ограничен. Опытные водители ценят дизель за надежность и экономичность, а слухи о скором закате таких моторов выглядят преувеличенными. Кстати, интерес к новым технологиям в двигателестроении не ограничен только дизелем: например, обновленный S 63 E Performance с современным V8, о котором недавно рассказывалось в материале о премиальных седанах Mercedes-AMG , продолжает искать баланс между мощностью, экологичностью и надежностью. Важно помнить: выбор двигателя зависит не только от моды, но и от условий эксплуатации, привычек водителя и доступности качественного топлива.

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