4 марта 2019, 19:24
Дизельный Audi Q8 будет стоить 5 млн рублей
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Российские дилеры Audi начали принимать заказы на дизельную версию купеобразного кроссовера Q8 45 TDI quattro. Вседорожник с 3,0-литровым турбодизелем мощностью 249 л.с. оказался чуть дешевле бензиновой версии и стоит от 4 990 000 рублей.
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Audi Q8 45 TDI quattro оснащается 3,0-литровым турбодизелем мощностью 249 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Разгон с места до «сотни» занимает 7 секунд или на 1,1 секунды дольше, чем у бензинового 340-сильного вседорожника. Максимальная скорость составляет 225 км/ч. Цены начинаются от 4 990 000 рублей. Первые покупатели получат свои автомобили в мае.
Список базового оборудования включает светодиодную оптику, задние датчики парковки, круиз- и климат-контроль, электропривод двери багажного отделения и электрорегулировки передних сидений. Дополнительно можно оснастить кроссовер адаптивным «круизом», премиальной аудиосистемой Bang & Olufsen, системой контроля рядности движения и системой автоматической парковки, проекционным дисплеем и навигатором, а также адаптивной пневмоподвеской, которая может изменять дорожный просвет в диапазоне 90 мм. Стандартный клиренс равен 210 мм.
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Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
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