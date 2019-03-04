4 марта 2019, 19:24

Дизельный Audi Q8 будет стоить 5 млн рублей

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Российские дилеры Audi начали принимать заказы на дизельную версию купеобразного кроссовера Q8 45 TDI quattro. Вседорожник с 3,0-литровым турбодизелем мощностью 249 л.с. оказался чуть дешевле бензиновой версии и стоит от 4 990 000 рублей.
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Премьера нового вседорожника Audi Q8 состоялась в июне на специальном мероприятии в Китае. Осенью российские дилеры начали принимать предварительные заказы на модификацию 55 TFSI с 3,0-литровым бензиновым V6, который выдает у нас 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Стоил такой автомобиль минимум 5,1 млн рублей. Сейчас можно оформить предзаказ на долгожданную дизельную версию.

Audi Q8 45 TDI quattro оснащается 3,0-литровым турбодизелем мощностью 249 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Разгон с места до «сотни» занимает 7 секунд или на 1,1 секунды дольше, чем у бензинового 340-сильного вседорожника. Максимальная скорость составляет 225 км/ч. Цены начинаются от 4 990 000 рублей. Первые покупатели получат свои автомобили в мае.

Список базового оборудования включает светодиодную оптику, задние датчики парковки, круиз- и климат-контроль, электропривод двери багажного отделения и электрорегулировки передних сидений. Дополнительно можно оснастить кроссовер адаптивным «круизом», премиальной аудиосистемой Bang & Olufsen, системой контроля рядности движения и системой автоматической парковки, проекционным дисплеем и навигатором, а также адаптивной пневмоподвеской, которая может изменять дорожный просвет в диапазоне 90 мм. Стандартный клиренс равен 210 мм.

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Дизельный Audi Q8 будет стоить 5 млн рублей
{{material_125749}}Премьера нового вседорожника Audi Q8 состоялась в июне на специальном мероприятии в Китае. Осенью российские дилеры начали принимать предварительные заказы на модификацию 55 TFSI с 3,0-литровым бензиновым V6, который выдает у нас 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Стоил такой автомобиль минимум 5,1 млн рублей. Сейчас можно оформить предзаказ на долгожданную дизельную версию.Audi Q8 45 TDI quattro оснащается 3,0-литровым турбодизелем мощностью 249 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Разгон с места до «сотни» занимает 7 секунд или на 1,1 секунды дольше, чем у бензинового 340-сильного вседорожника. Максимальная скорость составляет 225 км/ч. Цены начинаются от 4 990 000 рублей. Первые покупатели получат свои автомобили в мае.Список базового оборудования включает светодиодную оптику, задние датчики парковки, круиз- и климат-контроль, электропривод двери багажного отделения и электрорегулировки передних сидений. Дополнительно можно оснастить кроссовер адаптивным «круизом», премиальной аудиосистемой Bang & Olufsen, системой контроля рядности движения и системой автоматической парковки, проекционным дисплеем и навигатором, а также адаптивной пневмоподвеской, которая может изменять дорожный просвет в диапазоне 90 мм. Стандартный клиренс равен 210 мм.
2019-03-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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