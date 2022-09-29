Дизельный кошмар Volkswagen продолжается: подан новый коллективный иск
Почему пострадавшие ждали целых семь лет, не сообщается. Более того, по словам Майкла Баха, одного из юристов, подавших иск, они все еще подсчитывают пострадавших от вредных выбросов израильских автомобилистов и оценивают вред, нанесенный окружающей среде. В Volkswagen пока официально не комментируют новые претензии, пишет Reuters.
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29.09.2022, 14:24
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Немецкий автопроизводитель Porsche стал публичной компанией, акции которой начали продавать на Франкфуртской бирже. Ее рыночная стоимость составила 78 млрд евро, но уже в начале торгов выросла до 84 млрд евро.Читать далее
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29.09.2022, 11:56
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На следующий день после премьеры кроссовера BMW XM баварская компания поделилась изображением его топовой версии, которая получит имя Label Red вместо традиционного Competition.Читать далее
-
29.09.2022, 18:51
Индийцы представили новую «электричку». Может ли она быть актуальна для нас?
В свете актуальной ситуации есть смысл внимательнее присмотреться к новинкам индийского автопрома, ведь кто его знает, возможно, не сегодня-завтра тамошние машины появятся в наших салонах. Читать далее
-
29.09.2022, 17:08
Полиция и морская пехота два дня искали на яхте российского олигарха важные документы
Арестованная в Германии суперяхта Dilbar стоимостью 600 млн евро, принадлежащая предположительно миллиардеру Алишеру Усманову, подверглась рейду со стороны немецкой полиции при поддержке сил морской пехоты.Читать далее
-
29.09.2022, 14:24
Porsche провел крупнейшее в Европе IPO: планирует продать 911 млн акций (очень символично)
Немецкий автопроизводитель Porsche стал публичной компанией, акции которой начали продавать на Франкфуртской бирже. Ее рыночная стоимость составила 78 млрд евро, но уже в начале торгов выросла до 84 млрд евро.Читать далее
-
29.09.2022, 13:40
Власти пересчитали все автомобили, застрявшие в пробке на границе с Грузией (их очень много)
На российско-грузинской границе наблюдается настоящая гуманитарная катастрофа. Тысячи автомобилей скопились в пробке на выезде из нашей страны. В ней застряли и бегущие от мобилизации, и местные жители, и большегрузы.Читать далее
-
29.09.2022, 12:35
Ураган Иэн ударил по Флориде: акулы на улицах и затопленные суперкары (видео)
Пока мы спали на США обрушился мощный ураган Иэн, который перед эти уже успел принести разрушения странам Карибского моря. Власти Флориды эвакуировали 2,5 млн человек, но некоторые все же остались и вели прямую трансляцию из самого эпицентра.Читать далее
-
29.09.2022, 11:56
BMW показала серийный кроссовер мощностью 750 сил
На следующий день после премьеры кроссовера BMW XM баварская компания поделилась изображением его топовой версии, которая получит имя Label Red вместо традиционного Competition.Читать далее
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