Дизельный кошмар Volkswagen продолжается: подан новый коллективный иск

Ранее мы писали Забракованные после «дизельгейта» автомобили VW пользуются в США отличным спросом После разразившегося в США скандала с фальсификацией выбросов в атмосферу, компания Volkswagen выкупила у ... Читать далее

На сегодняшний день в связи с «дизельгейтом» было отозвано порядка 11 млн автомобилей по всему миру. Volkswagen потратил более 32 млрд евро на отзывные кампании, штрафы и судебные издержки. Но история и не думает заканчиваться даже 7 лет спустя. На этот раз коллективный иск против немецкого автопроизводителя решили подать в Израиле. Окружной суд Тель-Авива сообщил об иске, поданном от лица автовладельцев и «широкой общественности», которые подвергались воздействию более высокого уровня загрязнения оксидом азота, чем было заявлено Volkswagen.

Почему пострадавшие ждали целых семь лет, не сообщается. Более того, по словам Майкла Баха, одного из юристов, подавших иск, они все еще подсчитывают пострадавших от вредных выбросов израильских автомобилистов и оценивают вред, нанесенный окружающей среде. В Volkswagen пока официально не комментируют новые претензии, пишет Reuters.

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