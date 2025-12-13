Обновленный дизельный УАЗ Патриот удивил светодиодами и свежим интерьером – что еще изменилось

Дизельный UAZ Patriot с новым мотором и салоном: тест-драйв и первые впечатления

UAZ Patriot готовится к выходу в новом облике. Внедорожник получил светодиодную оптику и свежий салон. Впервые установлен двухлитровый турбодизель. Какие плюсы и минусы выявил тест-драйв? Все подробности – в нашем материале.

UAZ Patriot готовится к выходу в новом облике. Внедорожник получил светодиодную оптику и свежий салон. Впервые установлен двухлитровый турбодизель. Какие плюсы и минусы выявил тест-драйв? Все подробности – в нашем материале.

Ключевые изменения в обновлённом УАЗ «Патриот» касаются как внешнего вида, так и технической части. Производитель представил глубоко переработанную версию внедорожника, которая сохранила утилитарный характер, но стала современнее и комфортнее.

Внешний вид стал более современным благодаря новым полностью светодиодным фарам китайского производства. В комплектацию также вошли светодиодные противотуманные фары и задние фонари. Производитель рассматривает два варианта оформления — тёмный и серебристый.

Салон претерпел значительные изменения. Мультируль теперь российского производства и будет предлагаться в трёх вариантах: от базового для коммерческих автомобилей до кожаного с подогревом и кнопками управления мультимедиа. Консервативная приборная панель получила новый дизайн, дополнительные индикаторы и улучшенный бортовой компьютер. Центральная консоль полностью переработана, а экран мультимедиа с диагональю 7 или 9 дюймов вынесен отдельно.

Технические обновления являются наиболее значимыми. Главным новшеством стал двухлитровый турбодизельный двигатель Sollers мощностью 136 л.с. с крутящим моментом 320 Нм. Для его установки потребовалось изменить переднюю часть моторного отсека, опоры и картер. Дизельная версия теперь оснащается шестиступенчатой механической коробкой передач с тросовым приводом. Инженеры также отмечают увеличение жёсткости кузова. Топливная система была полностью адаптирована, а вокруг двигателя появилось около 15 оригинальных деталей, включая отечественные впускной и выпускной коллекторы, а также сажевый фильтр.

По итогам тест-драйвов обновлённый «Патриот» демонстрирует достойную тягу, улучшенную безопасность и возросший комфорт, оставаясь при этом верным своей внедорожной сущности. Этот комплекс изменений рассматривается как серьёзный шаг вперёд для российского автопрома.