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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

6 ноября 2026, 21:28

Поршни, кольца и дефицит сервиса: почему дизельный ВАЗ-21045 не пошел в серию

Поршни, кольца и дефицит сервиса: почему дизельный ВАЗ-21045 не пошел в серию

«Народный дизель» не взлетел: почему ВАЗ-21045 стал самой редкой «четверкой» хотя и перспективной

Поршни, кольца и дефицит сервиса: почему дизельный ВАЗ-21045 не пошел в серию

ВАЗ-21045 мог расходовать на трассе около 6 л/100 км и уверенно тянуть на низких оборотах. Но редкий дизельный универсал оказался сложен в обслуживании, а его двигатель к началу массового выпуска уже требовал серьезного обновления.

ВАЗ-21045 мог расходовать на трассе около 6 л/100 км и уверенно тянуть на низких оборотах. Но редкий дизельный универсал оказался сложен в обслуживании, а его двигатель к началу массового выпуска уже требовал серьезного обновления.

С 1999 по 2004 год собрали менее шести тысяч ВАЗ-21045. Для машины с расходом около 6 л/100 км на трассе и заметной тягой на низких оборотах это оказался скромный итог: универсал был интересен фермерским владельцам, но его дизель не получил широкого сервиса и перспектив дальнейшего развития.

Экономичность не компенсировала две практические слабости. Вначале в моторах возникли проблемы с поршневой связью, а найти сервис, знакомый с ВАЗ-341, было сложно. Поэтому редкая поломка могла обернуться ремонтом и поиском нужных деталей.

На раннем этапе от этих проблем пострадал даже редакционный автомобиль журнала «За рулем»: примерно на 35 тысячах километров ему потребовался серьезный ремонт двигателя из-за поршней и колец. Конструкцию позже дорабатывали. Тот же универсал в итоге проехал более 125 тысяч километров, однако первые неисправности успели усложнить репутацию и без того редкого мотора.

Для владельцев обычных «Жигулей» возможность ремонта в городском сервисе или сельском гараже была привычным преимуществом. С дизельным ВАЗ-341 такая доступность не гарантировалась: двигатель знали далеко не везде, а некоторые характерные запчасти искали отдельно. При таком раскладе экономия топлива теряла часть практических ценностей.

Расход и тяга не решили все задачи

По характеристикам ВАЗ-21045 заметно отличался от бензиновой «четверки» прежде всего под капотом. Там стоял атмосферный дизель на 1,5 литра, развивавший 53 л.с. и 96 Н·м. Более мощный мотор потребовал усилий на переднюю подвеску.

До 100 км/ч универсал разгонялся примерно за 23 секунды. Для рабочей машины важна была тяга на низких оборотах: она была важнее для поездок с грузом лучше, чем скромная динамика. На трассе расход мог составить около 6 л/100 км.

Практичность складывалась из-за экономии топлива и универсального кузова с большим багажником. Однако интерес к дизелю зависел и от условий эксплуатации. Например, при выборе автомобиля для холодного сезона полезно учитывать его оснащение: в отличие от зимнего оснащения автомобили отдельно разбирали обогрев стекол и зеркал.

Проект задумал расширить одну модель. Для ВАЗ-341 разработаны были более крупные ВАЗ-343 объемом 1,8 литра и мощностью  67 л.с. Турбированный вариант должен был развивать 88 л.с. Эти двигатели появились на «Нивах» и других перспективных автомобилях.

Двигатель, созданный для другой эпохи

Истоки разработки относятся к 1980-м годам. Конструкторам поручили создать компактный легковой дизель с максимальным использованием имеющихся производственных возможностей. По геометрическому подходу был бензиновый ВАЗ-2103, а среди ориентиров были исследования дизеля Volkswagen близкого объема. Так появился ВАЗ-341.

В начале 1980-х годов сотни дизельных автомобилей прошли испытания, а ВАЗ-21055 был принят к серийному производству. Однако в это же время завод готовил выпуск переднеприводной «Самары», и этот проект требовал больших затрат. Дизельное направление не стало приоритетным, поэтому его отложили.

К дизельной теме вернулись уже в другой стране и при другой экономике. Массовое производство двигателей АвтоВАЗ организовывать не стал: партнером выбрали «Барнаултрансмаш», имевший опыт выпуска дизелей. Часть деталей везли из Тольятти в Барнаул, там собирали ВАЗ-341, а затем готовые моторы отправляли обратно. Дизельные «четверки» выпускались небольшими партиями с ограниченными возможностями.

К моменту презентации серийного ВАЗ-21045 исходная конструкция уже устарела. ВАЗ-341 был атмосферным вихрекамерным дизелем в то время, когда мировая промышленность перешла на турбонаддув. Автомобилистам требовались более мощные и экономичные моторы с низким уровнем выбросов и хорошей динамикой; для этого старый двигатель фактически нужно было заменить новым.

Такое обновление потребовало крупных вложений: сначала в разработку и испытания, затем в организацию производства. Бензиновые автомобили ВАЗ продолжали привлекать покупателей, а экономической основы для больших расходов на собственный дизельный завод не видели. В итоге ВАЗ-21045 остался малотиражной моделью: по данным «За рулем», за 1999–2004 годы выпущено менее шести тысяч таких универсалов.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2104
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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