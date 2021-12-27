Длинный пешеходный переход: как правильно проехать и не получить штраф
В чем отличие нового правила от старого
В новом ПДД появилось определение того, что же такое «уступить дорогу». Это значит не создавать пешеходам помех, при пересечении дороги. Согласно пункту 1.2, помехой будет считаться, если по вашей вине пешеходу придется ускориться или изменить траекторию движения (условно, отпрыгнуть от вашей машины в сторону).
Штраф за такое нарушение составляет 1500 рублей.
Можно ли ехать, если пешеход идет на другой полосе
Несмотря на многочисленные советы в сети – нет, нельзя. Об этом четко сказано в ПДД – если пешеход уже вступил на «зебру» или проезжую часть (при переходе путей с трамвайной остановки), вы обязаны остановиться и дождаться, пока он пройдет. При этом вам не обязательно ждать, пока пешеход дойдет до конца длинного перехода, чтобы начать движение. Главное, чтобы траектория вашего движения уже никак не могла повлиять на его траекторию.
Однако, если дорожная камера зафиксирует момент, когда вы пересекаете переход одновременно с пешеходом, вам придет штраф. Так что в некоторых случая разумно постоять лишние пару секунд.
Хотя при наличии видеорегистратора подобные штрафы можно обжаловать. Однако, по словам водителей, судебная практика такова, что записи могут даже не принять к рассмотрению, основывая решение на данных с камеры или протоколе инспектора ГИБДД. Пытаться, конечно, стоит, но приготовьтесь к тому, что обжалование штрафа растянется на несколько месяцев и отнимет у вас куда больше времени, чем несколько секунд стоянки перед переходом.
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