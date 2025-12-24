Почему россияне все чаще выбирают долгосрочный каршеринг — неожиданные причины и новые маршруты

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

24 декабря 2025, 09:37

Длительная аренда автомобилей в России стала популярнее осенью 2025 года

Длительная аренда автомобилей в России стала популярнее осенью 2025 года

Почему россияне все чаще выбирают долгосрочный каршеринг — неожиданные причины и новые маршруты

Длительная аренда автомобилей в России стала популярнее осенью 2025 года

Осенью 2025 года россияне все чаще выбирают долгосрочную аренду авто. Каршеринговые сервисы фиксируют рост междугородних поездок. Популярность кроссоверов и новых моделей только усиливается. Эксперты отмечают смену привычек на рынке аренды.

Осенью 2025 года россияне все чаще выбирают долгосрочную аренду авто. Каршеринговые сервисы фиксируют рост междугородних поездок. Популярность кроссоверов и новых моделей только усиливается. Эксперты отмечают смену привычек на рынке аренды.

Осенний сезон 2025 года принес заметные перемены на рынке аренды автомобилей в России. По информации «Российской газеты», все больше жителей страны предпочитают брать машины напрокат не на несколько часов, а на длительный срок - для путешествий между городами и даже целых регионов. Каршеринговые компании отмечают, что спрос на такие услуги уверенно растет, а вместе с ним меняются и предпочтения клиентов.

В течение трех осенних месяцев пользователи сервиса «Делимобиль» суммарно преодолели более 230 миллионов километров. Особенно востребованными стали междугородние маршруты: одна из поездок по специальному тарифу достигла рекордных 5200 километров и заняла почти 89 часов. Для таких путешествий чаще всего выбирают современные кроссоверы - Haval Jolion, Nissan Qashqai и Geely Coolray. Эти автомобили сочетают комфорт, вместительность и надежность, что особенно важно на длинных дистанциях.

Планирование поездок заранее становится новой нормой. Россияне ценят возможность отправиться в путь в любое удобное время, не подстраиваясь под расписание транспорта. Это дает ощущение свободы и независимости, что особенно привлекательно для тех, кто любит исследовать новые города и регионы.

Сервис «Ситидрайв» также фиксирует рост интереса к долгосрочной аренде. За осень спрос на такие услуги увеличился на 15%, а количество междугородних поездок - на 17% по сравнению с прошлым годом. Средняя дистанция аренды составила 320 километров, а самая длинная поездка - 2342 километра: водитель отправился из Москвы в Набережные Челны и вернулся обратно. Наиболее популярными направлениями стали города Подмосковья, такие как Сергиев Посад, Серпухов и Волоколамск. Пользователи все чаще выбирают кроссоверы с современными опциями, среди которых лидируют Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray и Exeed LX.

BelkaCar отмечает устойчивый рост продолжительности аренды уже несколько лет подряд. В ответ на этот тренд компания запустила услугу, позволяющую продлить аренду до 56 дней. Россияне активно используют такие возможности для поездок за город и путешествий по регионам. Самыми востребованными маршрутами стали Москва - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Карелия. Это говорит о том, что аренда автомобиля становится не только способом добраться до работы, но и инструментом для организации полноценного отпуска или уикенда.

На рынке каршеринга доминируют китайские автопроизводители. Кроссоверы остаются фаворитами, но и седаны не теряют популярности. Большинство востребованных моделей - это новые или недавно обновленные автомобили, оснащенные современными системами безопасности. Эксперты считают, что именно обновление автопарка и внедрение новых технологий делают аренду еще более привлекательной для клиентов.

Технические специалисты отмечают, что благодаря обновлению автопарка увеличилось количество арендованных машин на междугородних трассах. Это позволяет россиянам чувствовать себя увереннее в дороге и выбирать более дальние маршруты для путешествий.

Генеральный директор одной из крупных компаний по аренде автомобилей подтверждает: за девять месяцев 2025 года оборот рынка вырос на 15%. По его мнению, многие россияне считают аренду более выгодной альтернативой владению собственным автомобилем, особенно если речь идет о долгосрочных поездках с возможностью получить скидку.

Таким образом, рынок аренды автомобилей в России переживает заметные изменения. Долгосрочная аренда становится все более популярной, а современные кроссоверы и новые модели автомобилей - главными героями этого тренда. Россияне открывают для себя новые маршруты и возможности, а каршеринговые сервисы продолжают развиваться, предлагая все более удобные и выгодные условия для своих клиентов.

Упомянутые марки: Haval, Chery, Geely, EXEED, Nissan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл, Чери, Джили, Эксид, Ниссан

Похожие материалы Хавейл, Чери, Джили, Эксид, Ниссан

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Lada Azimut: почему новый кроссовер АвтоВАЗа не копия китайских моделей
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мурманск Брянск Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться