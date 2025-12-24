Почему россияне все чаще выбирают долгосрочный каршеринг — неожиданные причины и новые маршруты

Длительная аренда автомобилей в России стала популярнее осенью 2025 года

Осенью 2025 года россияне все чаще выбирают долгосрочную аренду авто. Каршеринговые сервисы фиксируют рост междугородних поездок. Популярность кроссоверов и новых моделей только усиливается. Эксперты отмечают смену привычек на рынке аренды.

Осенний сезон 2025 года принес заметные перемены на рынке аренды автомобилей в России. По информации «Российской газеты», все больше жителей страны предпочитают брать машины напрокат не на несколько часов, а на длительный срок - для путешествий между городами и даже целых регионов. Каршеринговые компании отмечают, что спрос на такие услуги уверенно растет, а вместе с ним меняются и предпочтения клиентов.

В течение трех осенних месяцев пользователи сервиса «Делимобиль» суммарно преодолели более 230 миллионов километров. Особенно востребованными стали междугородние маршруты: одна из поездок по специальному тарифу достигла рекордных 5200 километров и заняла почти 89 часов. Для таких путешествий чаще всего выбирают современные кроссоверы - Haval Jolion, Nissan Qashqai и Geely Coolray. Эти автомобили сочетают комфорт, вместительность и надежность, что особенно важно на длинных дистанциях.

Планирование поездок заранее становится новой нормой. Россияне ценят возможность отправиться в путь в любое удобное время, не подстраиваясь под расписание транспорта. Это дает ощущение свободы и независимости, что особенно привлекательно для тех, кто любит исследовать новые города и регионы.

Сервис «Ситидрайв» также фиксирует рост интереса к долгосрочной аренде. За осень спрос на такие услуги увеличился на 15%, а количество междугородних поездок - на 17% по сравнению с прошлым годом. Средняя дистанция аренды составила 320 километров, а самая длинная поездка - 2342 километра: водитель отправился из Москвы в Набережные Челны и вернулся обратно. Наиболее популярными направлениями стали города Подмосковья, такие как Сергиев Посад, Серпухов и Волоколамск. Пользователи все чаще выбирают кроссоверы с современными опциями, среди которых лидируют Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray и Exeed LX.

BelkaCar отмечает устойчивый рост продолжительности аренды уже несколько лет подряд. В ответ на этот тренд компания запустила услугу, позволяющую продлить аренду до 56 дней. Россияне активно используют такие возможности для поездок за город и путешествий по регионам. Самыми востребованными маршрутами стали Москва - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Карелия. Это говорит о том, что аренда автомобиля становится не только способом добраться до работы, но и инструментом для организации полноценного отпуска или уикенда.

На рынке каршеринга доминируют китайские автопроизводители. Кроссоверы остаются фаворитами, но и седаны не теряют популярности. Большинство востребованных моделей - это новые или недавно обновленные автомобили, оснащенные современными системами безопасности. Эксперты считают, что именно обновление автопарка и внедрение новых технологий делают аренду еще более привлекательной для клиентов.

Технические специалисты отмечают, что благодаря обновлению автопарка увеличилось количество арендованных машин на междугородних трассах. Это позволяет россиянам чувствовать себя увереннее в дороге и выбирать более дальние маршруты для путешествий.

Генеральный директор одной из крупных компаний по аренде автомобилей подтверждает: за девять месяцев 2025 года оборот рынка вырос на 15%. По его мнению, многие россияне считают аренду более выгодной альтернативой владению собственным автомобилем, особенно если речь идет о долгосрочных поездках с возможностью получить скидку.

Таким образом, рынок аренды автомобилей в России переживает заметные изменения. Долгосрочная аренда становится все более популярной, а современные кроссоверы и новые модели автомобилей - главными героями этого тренда. Россияне открывают для себя новые маршруты и возможности, а каршеринговые сервисы продолжают развиваться, предлагая все более удобные и выгодные условия для своих клиентов.