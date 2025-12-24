Почему россияне все чаще выбирают долгосрочный каршеринг — неожиданные причины и новые маршруты

24 декабря 2025, 09:37
Длительная аренда автомобилей в России стала популярнее осенью 2025 года
Осенью 2025 года россияне все чаще выбирают долгосрочную аренду авто. Каршеринговые сервисы фиксируют рост междугородних поездок. Популярность кроссоверов и новых моделей только усиливается. Эксперты отмечают смену привычек на рынке аренды.
Осенний сезон 2025 года принес заметные перемены на рынке аренды автомобилей в России. По информации «Российской газеты», все больше жителей страны предпочитают брать машины напрокат не на несколько часов, а на длительный срок - для путешествий между городами и даже целых регионов. Каршеринговые компании отмечают, что спрос на такие услуги уверенно растет, а вместе с ним меняются и предпочтения клиентов.
В течение трех осенних месяцев пользователи сервиса «Делимобиль» суммарно преодолели более 230 миллионов километров. Особенно востребованными стали междугородние маршруты: одна из поездок по специальному тарифу достигла рекордных 5200 километров и заняла почти 89 часов. Для таких путешествий чаще всего выбирают современные кроссоверы - Haval Jolion, Nissan Qashqai и Geely Coolray. Эти автомобили сочетают комфорт, вместительность и надежность, что особенно важно на длинных дистанциях.
Планирование поездок заранее становится новой нормой. Россияне ценят возможность отправиться в путь в любое удобное время, не подстраиваясь под расписание транспорта. Это дает ощущение свободы и независимости, что особенно привлекательно для тех, кто любит исследовать новые города и регионы.
Сервис «Ситидрайв» также фиксирует рост интереса к долгосрочной аренде. За осень спрос на такие услуги увеличился на 15%, а количество междугородних поездок - на 17% по сравнению с прошлым годом. Средняя дистанция аренды составила 320 километров, а самая длинная поездка - 2342 километра: водитель отправился из Москвы в Набережные Челны и вернулся обратно. Наиболее популярными направлениями стали города Подмосковья, такие как Сергиев Посад, Серпухов и Волоколамск. Пользователи все чаще выбирают кроссоверы с современными опциями, среди которых лидируют Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray и Exeed LX.
BelkaCar отмечает устойчивый рост продолжительности аренды уже несколько лет подряд. В ответ на этот тренд компания запустила услугу, позволяющую продлить аренду до 56 дней. Россияне активно используют такие возможности для поездок за город и путешествий по регионам. Самыми востребованными маршрутами стали Москва - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Карелия. Это говорит о том, что аренда автомобиля становится не только способом добраться до работы, но и инструментом для организации полноценного отпуска или уикенда.
На рынке каршеринга доминируют китайские автопроизводители. Кроссоверы остаются фаворитами, но и седаны не теряют популярности. Большинство востребованных моделей - это новые или недавно обновленные автомобили, оснащенные современными системами безопасности. Эксперты считают, что именно обновление автопарка и внедрение новых технологий делают аренду еще более привлекательной для клиентов.
Технические специалисты отмечают, что благодаря обновлению автопарка увеличилось количество арендованных машин на междугородних трассах. Это позволяет россиянам чувствовать себя увереннее в дороге и выбирать более дальние маршруты для путешествий.
Генеральный директор одной из крупных компаний по аренде автомобилей подтверждает: за девять месяцев 2025 года оборот рынка вырос на 15%. По его мнению, многие россияне считают аренду более выгодной альтернативой владению собственным автомобилем, особенно если речь идет о долгосрочных поездках с возможностью получить скидку.
Таким образом, рынок аренды автомобилей в России переживает заметные изменения. Долгосрочная аренда становится все более популярной, а современные кроссоверы и новые модели автомобилей - главными героями этого тренда. Россияне открывают для себя новые маршруты и возможности, а каршеринговые сервисы продолжают развиваться, предлагая все более удобные и выгодные условия для своих клиентов.
Похожие материалы Хавейл, Чери, Джили, Эксид, Ниссан
24.12.2025, 16:33
В России появился новый фургон Foton View с зимним пакетом и двумя версиями
В России стартовали продажи нового коммерческого фургона Foton View. Модель доступна в двух вариантах и с зимним пакетом. Узнайте, чем отличается каждая версия и какие опции доступны. Цены и подробности - в нашем материале.Читать далее
24.12.2025, 16:17
Российские автозаводы нацелились на туристов: новые автобусы и минивэны для отрасли
Автозаводы России готовят свежие решения для туризма. Производство автобусов и минивэнов растет. Льготный лизинг обещает выгодные условия. Что ждет туристическую отрасль - узнаете в материале.Читать далее
24.12.2025, 15:58
Три новые версии автобуса КАвЗ-4270 получили официальное одобрение типа
КАвЗ-4270 обзавелся сразу тремя сертифицированными модификациями. Дизель и газ, но только один автомат. Компоновка салона не оставляет выбора. Что еще приготовили производители - узнаете далее.Читать далее
24.12.2025, 15:51
Alpine готовит крупный электрокроссовер для США - конкурент Porsche Cayenne Electric
Alpine меняет стратегию и выходит на рынок США. Компания готовит новый электрокроссовер, который станет соперником Porsche Cayenne Electric. Подробности о планах бренда держатся в секрете. Ожидается, что новинка будет крупнее A390. Американский рынок станет ключевым для Alpine.Читать далее
24.12.2025, 15:47
Виртуальный Chevrolet Astro 2027: цифровое возрождение культового минивэна для нового рынка
В 2027 году Chevrolet Astro может получить вторую жизнь. Дизайнеры представили концепт минивэна с кроссоверным характером. Новинка нацелена на конкуренцию с Pacifica, Sienna, Odyssey и Carnival. Внешность сочетает черты SUV и классического MPV. Ожидается, что Astro удивит не только дизайном, но и функциональностью.Читать далее
24.12.2025, 15:44
Горьковский автозавод ускоряет производство: 55 новых роботов и автоматизация сварки
На ГАЗе внедряют новые робототехнические комплексы. Автоматизация растет, а люди удивляются. Что изменилось на заводе? Подробности - в нашем материале.Читать далее
24.12.2025, 15:29
Российские эксперты проверили заводы JAC в Китае: что скрывают за воротами
Российские специалисты отправились в Китай, чтобы оценить производство JAC. Проверка прошла на трех заводах. Итоги инспекции удивили даже скептиков. Что изменилось после прошлых замечаний - читайте в материале.Читать далее
24.12.2025, 15:18
Thor Windsport 29L 2026: компактный автодом с максимальным комфортом и функционалом
Thor Windsport 29L 2026 модельного года удивляет сочетанием компактности и продуманного оснащения. Эта модель создана для тех, кто ценит комфорт в небольшом пространстве. Внутри скрывается все необходимое для путешествий. Узнайте, чем выделяется этот автодом среди конкурентов. Оцените, почему серия Windsport остается популярной уже много лет.Читать далее
24.12.2025, 15:16
Росстандарт устроит масштабную ревизию сертификатов на автомобили в 2026 году
В 2026 году Росстандарт затевает масштабную проверку сертификатов на автомобили. Возможны неожиданные результаты. Какие последствия ждут рынок? Подробности в нашем материале.Читать далее
24.12.2025, 15:07
Найдена замена Duster — оцинковка, 4WD, багажник 500 л, 177 л. с. — полноценный кроссовер
В России продают Haval H3. Модель обещает стать заменой Duster, но цена удивляет. Кузов оцинкован, есть полный привод и современное оснащение. Подробности о комплектациях и нюансах - в нашем материале.Читать далее
