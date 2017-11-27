27 ноября 2017, 09:12

Для чего дороге слой геотекстиля?

При строительстве автомобильных дорог отечественные специалисты все чаще применяют геотекстиль. Выглядит это несколько необычно, даже, скажем так, по-домашнему, но тому есть свои причины.
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Для чего дороге слой геотекстиля?

Чтобы развеять наше недоумение, в ГК «Автодор» рассказали, зачем нужен геотекстиль. Оказывается, по причине природных особенностей более 85% всех грунтов в нашей стране  содержат в избытке глину. А глина, как нетрудно догадаться, плохой фундамент для будущей дороги: она хорошо впитывает и плохо отдаёт влагу, в результате чего при замерзании асфальт быстро трескается.

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Эффективно решить проблему призван тот самый геотекстиль. Его укладывают в качестве одного из слоёв дорожного полотна, как и песок, асфальт и прочие стройматериалы. Он предотвращает смешивание разных слоев дорожного полотна, например, песка и гравия, и не дает просачиваться воде, что защищает магистраль от разрушения.

Геотекстиль характеризуется высокой прочностью, упругостью. Такая ткань не задерживает воду, а пропускает ее. Материал считается безопасным для окружающей среды и здоровья человека. Не боится высоких и низких температур, не разлагается под воздействием агрессивных химических факторов. Геотекстиль для дороги может быть использован без ограничений. Тем более что срок его службы составляет минимум 25 лет.

Материал можно применять многократно. Например, после демонтажа временной дороги ткань  просто скручивают в рулоны, а потом используют при строительстве магистралей и  железнодорожных путей. Благодаря высокой прочности геотекстиля, волокна не рвутся и не деформируются.

Хорошие технические характеристики позволяют использовать материал при строительстве, ремонте всех типов дорог. Нужно использовать те полотна с высокой плотностью, которые были изготовлены иглопробивным способом. Такой геотекстиль устойчив к вибрациям и растяжению, разрывам и повреждениям насекомыми.

Поскольку область применения материала достаточно большая, он бывает разной плотности. Необходимо правильно выбрать геотекстиль для строительства дороги, дабы он максимально эффективно выполнял свои функции. Чаще всего в дорожном строительстве используют геотекстиль, который имеет плотность 300-350 г/кв. м. Такой материал достаточно прочный, не поддается гниению, может разделять разные слои. Для слабого грунта он будет служить армирующем слоем. Это значит, что строительство дорог можно проводить даже на слабонесущих грунтах.

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Для чего дороге слой геотекстиля?
Чтобы развеять наше недоумение, в ГК «Автодор» рассказали, зачем нужен геотекстиль. Оказывается, по причине природных особенностей более 85% всех грунтов в нашей стране  содержат в избытке глину. А глина, как нетрудно догадаться, плохой фундамент для будущей дороги: она хорошо впитывает и плохо отдаёт влагу, в результате чего при замерзании асфальт быстро трескается.{{material_121822}} Эффективно решить проблему призван тот самый геотекстиль. Его укладывают в качестве одного из слоёв дорожного полотна, как и песок, асфальт и прочие стройматериалы. Он предотвращает смешивание разных слоев дорожного полотна, например, песка и гравия, и не дает просачиваться воде, что защищает магистраль от разрушения.Геотекстиль характеризуется высокой прочностью, упругостью. Такая ткань не задерживает воду, а пропускает ее. Материал считается безопасным для окружающей среды и здоровья человека. Не боится высоких и низких температур, не разлагается под воздействием агрессивных химических факторов. Геотекстиль для дороги может быть использован без ограничений. Тем более что срок его службы составляет минимум 25 лет.Материал можно применять многократно. Например, после демонтажа временной дороги ткань  просто скручивают в рулоны, а потом используют при строительстве магистралей и  железнодорожных путей. Благодаря высокой прочности геотекстиля, волокна не рвутся и не деформируются. Хорошие технические характеристики позволяют использовать материал при строительстве, ремонте всех типов дорог. Нужно использовать те полотна с высокой плотностью, которые были изготовлены иглопробивным способом. Такой геотекстиль устойчив к вибрациям и растяжению, разрывам и повреждениям насекомыми.Поскольку область применения материала достаточно большая, он бывает разной плотности. Необходимо правильно выбрать геотекстиль для строительства дороги, дабы он максимально эффективно выполнял свои функции. Чаще всего в дорожном строительстве используют геотекстиль, который имеет плотность 300-350 г/кв. м. Такой материал достаточно прочный, не поддается гниению, может разделять разные слои. Для слабого грунта он будет служить армирующем слоем. Это значит, что строительство дорог можно проводить даже на слабонесущих грунтах.
2017-11-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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