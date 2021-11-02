Для чего команде каскадеров во время съемки погони в фильме «Нет времени умирать» понадобилось 38 187 литров содовой?
Компьютерная графика стала неотъемлемой частью современного кинопроизводства. Большую часть сцен, которые мы видим, снимают на зеленом экране. Имея в своем распоряжении гигантский бюджет в размере 250–300 миллионов долларов, продюсеры No Time To Die могли позволить себе лучшие компьютерные технологии в игре.
Кинолента с участием Дэниела Крейга в роли агента 007 действительно содержит много компьютерной графики, поэтому было неожиданно узнать, что часть погони с участием Бонда в центре древнего итальянского города Матера была снята живьем.
Видео от Insider раскрывает некоторые секреты этой погони, в том числе, на что команда каскадеров потратила 8400 галлонов содовой. Координаторы трюков поняли, что брусчатка на старинных улицах Матеры будет слишком скользкой для трюков на автомобилях и мотоциклах. Поэтому они решили вылить на улицу огромное количество газировки и позволить южно-итальянскому климату творить чудеса. Когда сода высохла на жарком солнце, дорожное покрытие стало липким и более цепким. Другая технология дрэг-рейсинга включает использование линейного фиксатора на левом переднем колесе, что позволяет Бонду поворачивать машину на месте. Также специалистам пришлось провести точные расчеты, чтобы взрывы, устроенные в стенах древнего города, имитирующие удары пуль, совпадали с вращением BD5, одного из 10 Aston Martin, использованных в эпизоде. Специалист по спецэффектам Крис Корбоулд заявил, что в этой сцене реальные съемки занимают 95 процентов, а компьютерная графика обеспечивала лишь последние 5.
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