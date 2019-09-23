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23 сентября 2019, 00:59

Для Duster подготовили эксклюзивную черную версию

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Румынская компания Dacia выпустила кроссовер Duster в лимитированной серии Black Collector. Всего планируется собрать 500 экземпляров, причем все они предназначены для продажи во Франции. Дилеры уже принимают заказы.
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Черный цвет «Дастеру» к лицу. Особая серия Duster Black Collector основана на топовой комплектации Prestige с медиасистемой, навигацией, камерой заднего вида, климат-контролем и системой мониторинга давления в шинах. Кроссоверы отличаются черной окраской кузова с оригинальной графикой. Название версии появилось на порогах и ковриках, а список оснащения пополнился аудиосистемой Focal. 

Версия Black Collector доступна только для кроссоверов Duster, оснащенных бензиновым 1,33-литровым мотором мощностью 130 лошадиных сил. Агрегат сочетается исключительно с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Тираж лимитированной серии составит 500 экземпляров. Цены начинаются от 19,5 тыс. евро или около 1,37 млн рублей в пересчете по текущему курсу.

Во Франции уже продается Dacia Duster второго поколения, дебют которого состоялся осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль сохранил прежние размеры и платформу, но обзавелся модифицированными моторами и современными электронными ассистентами. В нашей стране сейчас продается Renault Duster первого поколения и продается неплохо. Он уверенно входит в тройку самых востребованных кроссоверов отечественного рынка. Поэтому трудно сказать, когда у нас появится автомобиль второго поколения. Пока в Renault Россия решили сделать ставку на новый купе-кроссовер Arkana.


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artem_lomakin
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Для Duster подготовили эксклюзивную черную версию
{{material_127269}}Черный цвет «Дастеру» к лицу. Особая серия Duster Black Collector основана на топовой комплектации Prestige с медиасистемой, навигацией, камерой заднего вида, климат-контролем и системой мониторинга давления в шинах. Кроссоверы отличаются черной окраской кузова с оригинальной графикой. Название версии появилось на порогах и ковриках, а список оснащения пополнился аудиосистемой Focal. Версия Black Collector доступна только для кроссоверов Duster, оснащенных бензиновым 1,33-литровым мотором мощностью 130 лошадиных сил. Агрегат сочетается исключительно с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Тираж лимитированной серии составит 500 экземпляров. Цены начинаются от 19,5 тыс. евро или около 1,37 млн рублей в пересчете по текущему курсу.Во Франции уже продается Dacia Duster второго поколения, дебют которого состоялся осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль сохранил прежние размеры и платформу, но обзавелся модифицированными моторами и современными электронными ассистентами. В нашей стране сейчас продается Renault Duster первого поколения и продается неплохо. Он уверенно входит в тройку самых востребованных кроссоверов отечественного рынка. Поэтому трудно сказать, когда у нас появится автомобиль второго поколения. Пока в Renault Россия решили сделать ставку на новый купе-кроссовер Arkana.
2019-09-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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