23 сентября 2019, 00:59
Для Duster подготовили эксклюзивную черную версию
- 92
- 0
Румынская компания Dacia выпустила кроссовер Duster в лимитированной серии Black Collector. Всего планируется собрать 500 экземпляров, причем все они предназначены для продажи во Франции. Дилеры уже принимают заказы.
Ранее мы писали
Российское подразделение Renault отмечает своеобразный юбилей. С момента выхода кроссовера Duster на отечественный ...Читать далее
Версия Black Collector доступна только для кроссоверов Duster, оснащенных бензиновым 1,33-литровым мотором мощностью 130 лошадиных сил. Агрегат сочетается исключительно с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Тираж лимитированной серии составит 500 экземпляров. Цены начинаются от 19,5 тыс. евро или около 1,37 млн рублей в пересчете по текущему курсу.
Во Франции уже продается Dacia Duster второго поколения, дебют которого состоялся осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль сохранил прежние размеры и платформу, но обзавелся модифицированными моторами и современными электронными ассистентами. В нашей стране сейчас продается Renault Duster первого поколения и продается неплохо. Он уверенно входит в тройку самых востребованных кроссоверов отечественного рынка. Поэтому трудно сказать, когда у нас появится автомобиль второго поколения. Пока в Renault Россия решили сделать ставку на новый купе-кроссовер Arkana.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Как проверить, поменять масло в коробке передачь на Dacia 1310,подскажите пожалуйста!
подскажите , где номер двиготеля на солензе!!!
Не надо ничего укорачивать. Если работало раньше, значит длина язычка такая как нужна. Ну действительно, не вырос же он со временем. А так вообще совет дельный, нужно разобрать катушку и посмотреть что внутри, может что-то развалилось и теперь она не двигается вообще, а фиксатор заклинило при этом. Насчет ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве