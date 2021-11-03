Для электромобилей придумали компактный Powerbank
Фото: autocar.co.uk
Фото: autocar.co.uk
Фото: autocar.co.uk
Фото: autocar.co.uk
Фото: autocar.co.uk
Фото: autocar.co.uk
Фото: autocar.co.uk
Британская технологическая компания представила первое в своем роде портативное зарядное устройство для электромобилей, которое предназначено для владельцев электромобилей не имеющих возможности заряжать авто дома.
ZipCharge Go представляет собой зарядное устройство размером с небольшой чемодан, и должно поступить в продажу в 2022 году. У него достаточно емкости аккумулятора, чтобы обеспечить электромобиль с запасом хода до 20 миль (32 км). Зарядка автомобиля с помощью устройства занимает около 30 минут, после чего Go можно подключить к домашней розетке для подзарядки.
В недавнем отчете Ofgem говорится, что основной причиной отказа от электромобилей в Великобритании стала невозможность заряжать авто дома, поскольку около 8,5 миллионов британских автовладельцев не имеют специальной парковки на улице. В Лондоне это около 65% всех владельцев автомобилей.
«Одним из ключевых препятствий на пути к более широкому распространению электромобилей является беспокойство по поводу зарядки. ZipCharge устраняет это препятствие и тем самым демократизирует владение электромобилями», — пояснил соучредитель компании Джонатан Кэрриер.
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