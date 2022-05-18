Для езды на самокате могут понадобиться права
Башкин предлагает исходить из тяжести вреда, который может нанести то или иное СИМ в случае ДТП: «Придется опередить, до какого веса, мощности и технического уровня самокат – это игрушка, а с какого – уже серьезное устройство, требующее повышенной ответственности. Скажем так, 30-килограммовая железка на максимальной скорости может нанести значительный урон».
Вслед за введением прав для управления электросамокатами, должно последовать и введение ответственности за нарушение правил дорожного движения их владельцами, уверен сенатор. В противном случае, травматизм в инцидентах с такими СИМ будет только расти. По данным МВД, в 2021 году было зарегистрировано 672 аварии с участием электросамокатов и подобных устройств, или на 68% выше показателей предыдущего года. В результате этих ДТП погибли 20 человек (+185%), еще 704 человека получили различные травмы, в их числе 133 ребенка до 16 лет.
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