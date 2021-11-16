Для гаишников сделали специальную «Ладу»: вот как она выглядит
Отмечается лишь то, что автомобили прошли соответствующую в таких случаях доработку, дабы отвечать всем специфическим требованиям заказчика. И это не только специальная цветографическая схема, сигнально-громкоговорящая установка со световой панелью да комплекс видеорегистрации кругового видеонаблюдения.
Патрульные машины получили дополнительные розетки 12В и USB-порты, а также специальные органайзеры в багажном отделении.
Особую востребованность «Весты» получили у силовых и специальных ведомств. Машины работают и в полиции, и в подразделениях Министерства обороны РФ».
От себя напомним, что самая доступная версия седана Lada Vesta оценена автопроизводителем в 796 000 рублей. Модификация Cross (в том же кузове) стоит дороже – от 944 000 рублей. Это так называемые рекомендованные заводом-изготовителем цены. Де-факто, учитывая запутанную ситуацию на рынке, «Весты» сегодня уходят и за 1,2 млн рублей, и за полтора миллиона.
- 720 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 760 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 1 297 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2021 в Москве
- 595 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2017 в Москве
- 648 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2017 в Москве
- 659 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2016 в Москве
- 1 047 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
- 1 180 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
- 697 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2017 в Москве
- 840 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2017 в Москве
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