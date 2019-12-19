19 декабря 2019, 23:32
Для гибридного Toyota RAV4 доработают настройки системы стабилизации
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Фото: Toyota
Инженеры Toyota разработают альтернативный вариант настроек электронной системы стабилизации VSC для гибридной модификации Toyota RAV4 нового поколения. Одновременно в Toyota подчеркнули, что кроссовер с актуальными настройками соответствует всем современным нормам безопасности.
Фото: Toyota
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Сейчас устойчивость автомобиля на дороге обеспечивают различные электронные системы, в частности, система стабилизации VSC. Официальный представитель Toyota Sweden Эрик Густафссон, комментируя публикацию, заявил, что все автомобили Toyota проходят заводские испытания, полностью отвечающие мировым стандартам. Новый RAV4 выдержал все внутренние тесты, включая ISO 3888-2, поэтому автовладельцы могут быть уверены в безопасности своих автомобилей. Российский офис Toyota дополнительно заверил клиентов, что повода для беспокойства нет. Более того, гибридные версии нового RAV4 в нашей стране не продаются.
Однако сразу после публикации компания Toyota провела повторные тесты по методике Teknikens Värld. Кроссовер выдержал их успешно даже на скорости выше 70 км/ч. Тогда специалисты компании стали совместно с журналистами разбираться в причинах расхождения. В итоге, Toyota приняла решение разработать еще один пакет настроек для системы стабилизации VSC. Работы планируют завершить к середине 2020 года. Владельцам RAV4 предложат выбор из двух вариантов настроек. Водителям, которые предпочитают более раннее вмешательство электронной системы стабилизации при экстремальном маневрировании, в дилерском сервисе будут устанавливать альтернативное ПО системы VSC.
Первыми новый пакет настроек предложат покупателям гибридных RAV4. Сейчас компания рассматривает возможность разработки альтернативных настроек VSC для российской версии RAV4. Ведь безопасность клиентов - это приоритет номер один для Toyota.
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