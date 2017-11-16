16 ноября 2017, 10:37
Для Крымского мосты выбирают имя
Жители России могут выбрать название для строящегося моста через Керченский пролив. Онлайн-голосование открылось сегодня, 16 ноября. Желающим проголосовать необходимо пройти авторизацию через социальные сети.
Ранее мы писали
Автодорожный арочный пролет Крымского моста подняли на фарватерные опоры на высоту 35 метров от уровня моря ...Читать далее
На сайте голосования, кроме 5 предложенных вариантов, предусмотрена графа «свой вариант». Тем, кто не выбрал имя моста из списка, предлагается поделиться своим оригинальным названием.
Голосование продлится месяц. Официальное имя моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.
Читайте по теме
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
15.11.2017, 08:24
Что делать, если пришел налог на уже проданный автомобиль?
14.11.2017, 08:31
Насколько мы добры по отношению к другим водителям?
11.11.2017, 16:44
«Глас народа»: а Вы на таком ездили?
11.11.2017, 10:24
Datsun on-DO: вам восемь клапанов или шестнадцать?
11.11.2017, 08:40
Автомобиль в лизинг. Есть ли спрос и польза?
09.11.2017, 08:57
Читайте по теме
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
15.11.2017, 08:24
Что делать, если пришел налог на уже проданный автомобиль?
14.11.2017, 08:31
Насколько мы добры по отношению к другим водителям?
11.11.2017, 16:44
«Глас народа»: а Вы на таком ездили?
11.11.2017, 10:24
Datsun on-DO: вам восемь клапанов или шестнадцать?
11.11.2017, 08:40
Автомобиль в лизинг. Есть ли спрос и польза?
09.11.2017, 08:57
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
У нас в городе достаточно редко встречаются именно немецкие машины, потому что все давно уже поняли что Японские куда лучше по качеству и в целом дешевле. Я пошел по тому же пути, взял себе мазду 6 в седане недавно и хочу сказать что машина показала себя более чем отлично в условиях города и за ним. ...
Метанол не пахнет, вред от него, если не пить - нет. Запрещен он в России, так как хотровыдуманные депутаты решили что его будут пить и по этому нежно потравить запахом изобутилового или изопропилового спирта всех. В Финляндии вся омывайка на этаноле, на банках череп с костями, ввоз такого в Россию запрещен ...
Интересный обзор нового црв
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное