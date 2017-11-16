16 ноября 2017, 10:37

Для Крымского мосты выбирают имя

Жители России могут выбрать название для строящегося моста через Керченский пролив. Онлайн-голосование открылось сегодня, 16 ноября. Желающим проголосовать необходимо пройти авторизацию через социальные сети.
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Выбрать название моста предлагается из пяти самых популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Их определил организатор голосования – Минтранс России – после изучения общественного мнения на Крымском и Таманском полуостровах. Названия, ставшие наиболее популярными среди жителей на двух берегах Керченского пролива, представлены на сайте.

На сайте голосования, кроме 5 предложенных вариантов, предусмотрена графа «свой вариант». Тем, кто не выбрал имя моста из списка, предлагается поделиться своим оригинальным названием.

Голосование продлится месяц. Официальное имя моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.

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Для Крымского мосты выбирают имя
{{material_121357}} Выбрать название моста предлагается из пяти самых популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Их определил организатор голосования – Минтранс России – после изучения общественного мнения на Крымском и Таманском полуостровах. Названия, ставшие наиболее популярными среди жителей на двух берегах Керченского пролива, представлены на сайте. На сайте голосования, кроме 5 предложенных вариантов, предусмотрена графа «свой вариант». Тем, кто не выбрал имя моста из списка, предлагается поделиться своим оригинальным названием. Голосование продлится месяц. Официальное имя моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.
2017-11-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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