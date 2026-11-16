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Дарья Климова

Автор: Дарья Климова

16 ноября 2026, 21:31

Курьеров по всей России заставят сдавать экзамен на знание ПДД: как это работает

Курьеров по всей России заставят сдавать экзамен на знание ПДД: как это работает

Экзамен по ПДД для курьеров хотят ввести по всей России: кого затронут новые правила

Курьеров по всей России заставят сдавать экзамен на знание ПДД: как это работает

В 2025 году в России зарегистрировали 3275 ДТП с участием СИМ. В Москве с января по август 2026 года произошло 414 аварий с курьерами. Депутаты предлагают распространить местный тест ПДД на всю страну, но пока это лишь инициатива.

В 2025 году в России зарегистрировали 3275 ДТП с участием СИМ. В Москве с января по август 2026 года произошло 414 аварий с курьерами. Депутаты предлагают распространить местный тест ПДД на всю страну, но пока это лишь инициатива.

За 2025 год ГИБДД зарегистрировала в России 3275 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности: 68 человек погибли, еще 3389 получили травмы. Эти данные охватывают все СИМ, включая электросамокаты и электровелосипеды. Больше всего таких аварий зарегистрировали в Москве, 629. В Краснодарском крае произошло 198 ДТП, в Санкт-Петербурге 193. В Москве с января по август 2026 года зарегистрировали 414 аварий с участием курьеров; в 286 случаях установили их вину.

На этом фоне депутаты фракции «Новые люди» предложили проверять знания ПДД у курьеров по единому федеральному стандарту. Обращение в Минтранс направили Владислав Даванков и Сергей Дружинин вместе с другими парламентариями, пишет Autonews. Речь идет о тех, кто доставляет заказы на велосипедах и СИМ.

В Москве такая проверка действует с 15 октября 2026 года. Требование установлено приказом столичного Департамента транспорта от 14 мая 2026 года № 61-02-338/26. Курьеры проходят тестирование на базе системы «Аналитика работы такси», а сведения о результате передаются в АИС «Таксомотор». По разъяснению прокуратуры, тест должны пройти все курьеры, включая пеших. Для зачета необходимо правильно ответить как минимум на 80% вопросов. Результат действует один год.

Экзамен включает как минимум два блока. Один посвящен безопасности дорожного движения: в него входят правила езды на велосипеде и СИМ, соблюдение скоростного режима и обязательное спешивание на пешеходных переходах. Перед допуском к заказам сервис доставки может проверить результат в личном кабинете пользователя АИС «Таксомотор».

Федерального требования сдавать подобный тест перед началом курьерской работы пока нет. ПДД обязательны для велосипедистов и пользователей СИМ, однако общей проверки знаний для допуска к заказам не предусмотрено. Авторы обращения указывают, что курьеры передвигаются по пешеходным зонам и проезжей части. По их оценке, это создает риск для самих курьеров и окружающих.

Депутаты предлагают взять за основу московский опыт и разработать бесплатные федеральные подготовку и тестирование. Стандарт должен описать содержание проверки и порядок пересдачи, установить срок действия результата, а сервисам доставки предоставить способ его электронной проверки. Парламентарии также просят оценить правовые основания для обязательного теста и расходы на запуск системы.

Отдельно Минтранс России обсуждал проект поправок в ПДД для электросамокатов и электровелосипедов. В опубликованном описании проекта устройства с двигателями мощностью от 250 Вт до 4 кВт предлагается приравнять к мопедам. Для управления ими потребуется водительское удостоверение категории М. Курьерам на СИМ предлагают запретить ездить по тротуарам и пешеходным зонам. Для части обычных пользователей возможность ехать по тротуару может сохраниться, если велодорожки нет. Это отдельная инициатива, а не уже введенный федеральный тест для курьеров.

По данным, приписанным столичному Дептрансу, в феврале 2026 года в Москве ежедневно работали около 25 тысяч курьеров. За сутки они совершали примерно 650 тысяч поездок, преимущественно на электровелосипедах. В публикации этот объем оценивался в 23% всех поездок по улично-дорожной сети города.

В другой автомобильной инициативе депутаты предлагали упростить регистрацию типового автотюнинга через «Госуслуги». Там цифровой подход касался оформления изменений конструкции. Нынешнее предложение относится к допуску курьеров к заказам.

Минтранс попросили поручить профильным подразделениям совместно с МВД и Ространснадзором проработать порядок тестирования и учета результатов, привлекая к работе регионы и сервисы доставки. От ведомства также ждут подготовки необходимых изменений в законодательстве.

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