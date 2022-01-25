Для Lada Niva Legend подготовили очередные улучшения: что на этот раз?
Фото: Avtograd News
Внедорожники будут отличаться следующими улучшениями. На подколесных арках установят фетровые подкрылки. В салоне на полу появится цельноформованный ворсовый ковëр, а на салонной части порога – пластиковые накладки, которые этот ковер крепят. На смену гидравлическому корректору фар придет электрический. О появлении фронтальной подушки безопасности пока никой информации нет.
Сейчас трехдверная Lada Niva Legend предлагается в четырех вариантах исполнения, включая спецверсию Black. Цена базового внедорожника в комплектации Classic начинается от 693 900 рублей.
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