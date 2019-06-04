4 июня 2019, 11:29
Для Lada Vesta разработали цифровую приборную панель
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Все модели АвтоВАЗа штатно оснащаются классическими аналоговыми шкалами приборов. Но скоро у владельцев Lada появится возможность дооснастить свою машину цифровой «приборкой». О разработке виртуальной приборной панель сообщили сразу две российские компании.
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На ЖК-панели Dop-shop расположены два больших электронных циферблата – спидометра и тахометра. Кроме того, на цифровую панель выводятся и другие привычные параметры автомобиля: уровень бензина, температура мотора, а также пробег, расход топлива и другие. Водитель сможет выбирать из нескольких вариантов отображения информации. Новая панель устанавливается в штатные места. Весь процесс занимает не более 20 минут.
Специалисты CMG пока только работают над созданием электронной панели для Lada Vesta. По габаритам цифровой экран будет совпадать со штатной приборной панелью. Разрешение экрана обещают на уровне 1920x720 пикселей. Передача данных будет происходить через штатную CAN-шину. Стоить цифровая «приборка» будет 35 000 рублей, но уже сейчас можно оформить предварительный заказ по специальной цене – 25 000 рублей.
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