4 июня 2019, 11:29

Для Lada Vesta разработали цифровую приборную панель

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Все модели АвтоВАЗа штатно оснащаются классическими аналоговыми шкалами приборов. Но скоро у владельцев Lada появится возможность дооснастить свою машину цифровой «приборкой». О разработке виртуальной приборной панель сообщили сразу две российские компании.
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Электронные экраны вместо традиционных шкал со стрелками предлагают, в составе комплектаций или в качестве опции, большинство современных автопроизводителей. Наконец, возможность дооборудовать свою «Ладу» появится и у российских автовладельцев. Компании Dop-shop и CMG (Car Modifications Group) разработали собственные варианты цифровых приборных панелей для Lada Vesta, сообщает портал «Лада.Онлайн». И если CMG только принимает предзаказы, то специалисты тюнинг-центра Dop-shop готовы за 20 минут заменить штатную «приборку» на виртуальную.

На ЖК-панели Dop-shop расположены два больших электронных циферблата – спидометра и тахометра. Кроме того, на цифровую панель выводятся и другие привычные параметры автомобиля: уровень бензина, температура мотора, а также пробег, расход топлива и другие. Водитель сможет выбирать из нескольких вариантов отображения информации. Новая панель устанавливается в штатные места. Весь процесс занимает не более 20 минут.

Специалисты CMG пока только работают над созданием электронной панели для Lada Vesta. По габаритам цифровой экран будет совпадать со штатной приборной панелью. Разрешение экрана обещают на уровне 1920x720 пикселей. Передача данных будет происходить через штатную CAN-шину. Стоить цифровая «приборка» будет 35 000 рублей, но уже сейчас можно оформить предварительный заказ по специальной цене – 25 000 рублей.


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Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
интересно , веста значит. ха-ха но покупают то датсуны, . езжу на датсуне. клиренс обалденный , видимость везде , а не только спереди как у весты. недавно сделали замену руля. когда на ладе отзывы делали ....) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ? толщина краски сравните, я сравнивал. массу и расход бензина. багажник ...
Сэм
Бренд Lada наращивает обороты
Когда начнёте дивиденды выплачивать, раз всё так ОК-ейно? Каждый год собрание акционеров "решает" и в этом году не выплачивать.
Бывший работник АвтоВАЗа
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Для Lada Vesta разработали цифровую приборную панель
{{material_126567}}Электронные экраны вместо традиционных шкал со стрелками предлагают, в составе комплектаций или в качестве опции, большинство современных автопроизводителей. Наконец, возможность дооборудовать свою «Ладу» появится и у российских автовладельцев. Компании Dop-shop и CMG (Car Modifications Group) разработали собственные варианты цифровых приборных панелей для Lada Vesta, сообщает портал «Лада.Онлайн». И если CMG только принимает предзаказы, то специалисты тюнинг-центра Dop-shop готовы за 20 минут заменить штатную «приборку» на виртуальную.На ЖК-панели Dop-shop расположены два больших электронных циферблата – спидометра и тахометра. Кроме того, на цифровую панель выводятся и другие привычные параметры автомобиля: уровень бензина, температура мотора, а также пробег, расход топлива и другие. Водитель сможет выбирать из нескольких вариантов отображения информации. Новая панель устанавливается в штатные места. Весь процесс занимает не более 20 минут.Специалисты CMG пока только работают над созданием электронной панели для Lada Vesta. По габаритам цифровой экран будет совпадать со штатной приборной панелью. Разрешение экрана обещают на уровне 1920x720 пикселей. Передача данных будет происходить через штатную CAN-шину. Стоить цифровая «приборка» будет 35 000 рублей, но уже сейчас можно оформить предварительный заказ по специальной цене – 25 000 рублей.
2019-06-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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