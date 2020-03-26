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26 марта 2020, 23:51

Для любителей авто Audi и Mercedes-Benz выпустили раскраски

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Фото: motor.ru
Audi и Mercedes-Benz выпустили электронные раскраски, чтобы поклонники брендов сильно не скучали во время карантина. Файлы в формате pdf можно распечатать, а можно раскрасить на компьютере в любом графическом редакторе.
Для любителей авто Audi и Mercedes Benz выпустили раскраски

Фото: motor.ru

Для любителей авто Audi и Mercedes Benz выпустили раскраски

Фото: motor.ru

Для любителей авто Audi и Mercedes Benz выпустили раскраски

Фото: motor.ru

Для любителей авто Audi и Mercedes Benz выпустили раскраски

Фото: motor.ru

Для любителей авто Audi и Mercedes Benz выпустили раскраски

Фото: motor.ru

Для любителей авто Audi и Mercedes Benz выпустили раскраски

Фото: motor.ru

Для любителей авто Audi и Mercedes Benz выпустили раскраски
Для любителей авто Audi и Mercedes Benz выпустили раскраски
Для любителей авто Audi и Mercedes Benz выпустили раскраски
Для любителей авто Audi и Mercedes Benz выпустили раскраски
Для любителей авто Audi и Mercedes Benz выпустили раскраски
Для любителей авто Audi и Mercedes Benz выпустили раскраски
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В то время как карантин набирает обороты по всему миру, Audi и Mercedes-Benz выпустили для любителей автомобилей бесплатные раскраски. В компаниях посчитали, что это скрасит время, которые тысячи людей по всему миру вынуждены проводить в домашней самоизоляции. 

Раскраска от Audi выглядит как 15-страничный pdf-файл, который можно распечатать или раскрасить прямо на компьютере. Здесь изображены 13 современных и исторических моделей Audi, вот некоторые из них: Horch 830, Quattro, R8.

Mercedes-Benz предложил поклонникам марки подборку дизайн-скетчей состоящей из 34 отдельных файлов в форматах jpg и png. На них изображены 190 SL, Sprinter, Mercedes-AMG GT, Vision AVTR и другие.

Напомним, что автопроизводители предложили свою помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Некоторые из них создали консорциумы для выпуска и разработки аппаратов искусственной вентиляции легких, другие наладили выпуск индивидуальных средств защиты.

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Для любителей авто Audi и Mercedes-Benz выпустили раскраски
{{material_129386}}В то время как карантин набирает обороты по всему миру, Audi и Mercedes-Benz выпустили для любителей автомобилей бесплатные раскраски. В компаниях посчитали, что это скрасит время, которые тысячи людей по всему миру вынуждены проводить в домашней самоизоляции. Раскраска от Audi выглядит как 15-страничный pdf-файл, который можно распечатать или раскрасить прямо на компьютере. Здесь изображены 13 современных и исторических моделей Audi, вот некоторые из них: Horch 830, Quattro, R8.Mercedes-Benz предложил поклонникам марки подборку дизайн-скетчей состоящей из 34 отдельных файлов в форматах jpg и png. На них изображены 190 SL, Sprinter, Mercedes-AMG GT, Vision AVTR и другие.Напомним, что автопроизводители предложили свою помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Некоторые из них создали консорциумы для выпуска и разработки аппаратов искусственной вентиляции легких, другие наладили выпуск индивидуальных средств защиты.
2020-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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