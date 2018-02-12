12 февраля 2018, 20:07
Для офиса Polestar построят стеклянный куб
Компания Polestar приступила к строительству новой штаб-квартиры. Проект подготовило шведское архитектурное бюро Bornstein & Lyckefors. Здание представляет собой белоснежный куб с полностью стеклянными фасадами.
Ранее мы писали
Бывшее придворное тюнинг-ателье Volvo, а ныне самостоятельная компания – Polestar – начала прием заказов на ...Читать далее
По словам автора проекта Пера Борнштейна, он создал бескомпромиссный и минималистический куб, который символизирует современный и прогрессивный подход Polestar к созданию своих автомобилей. Здание площадью 3800 кв. метров будет состоять из офисной зоны, где смогут в комфортных условиях работать до 200 человек, и нескольких выставочных площадок для автомобилей. Сейчас в офисе Polestar трудятся 110 человек. Так что здание строится с прицелом на будущее развитие.
Новую штаб-квартиру Polestar построят в городке Торсланда, неподалеку от Гетеборга, в том же кластере, где располагаются главные офисы и завод Volvo Cars. Завершить строительство рассчитывают в сентябре 2018 года. Одновременно Polestar возводит завод в Китае. Конвейер запустят в следующем году. Первой моделью шведского бренда станет гибридное купе Polestar 1. Автомобиль, спроектированный на платформе Volvo SPA, получит современную активную подвеску и 600-сильную гибридную установку, состоящую из 2-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов. Прием заказов на нее уже открыт. Цены стартуют от 160 000 долларов.
Читайте по теме
Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи
10.02.2018, 18:08
У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим
06.02.2018, 21:24
Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок
12.01.2018, 09:11
Со скромным аппетитом: ТОП-5 самых экономичных автомобилей
03.08.2017, 09:14
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Читайте по теме
Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи
10.02.2018, 18:08
У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим
06.02.2018, 21:24
Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок
12.01.2018, 09:11
Со скромным аппетитом: ТОП-5 самых экономичных автомобилей
03.08.2017, 09:14
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ради ...
Мы с другом одновременно решили покупать машины. Он купил тойота прадо, а я вольво хс60. Машины стоили приблизительно одинаково, соответственно по характеристикам они тоже должны были быть примерно равны. Я объездил на сегодняшний день на вольво уже больше двух лет и пока тьфу-тьфу под капот кардинально ...
| Ребят подскажите мне пожалуйста в чем может быть причина? у меня вольво 440 1.7i турбо 1989 года, ездила отлично, не было проблем пока не спалил сцепление, занялся заменой, сделал, собрал, завелась с пол тычка, но как выехал испытать оказалось, что двигатель перестал набирать обороты, до 3000 тысяч-ракета ...
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное