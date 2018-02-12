12 февраля 2018, 20:07

Для офиса Polestar построят стеклянный куб

Компания Polestar приступила к строительству новой штаб-квартиры. Проект подготовило шведское архитектурное бюро Bornstein & Lyckefors. Здание представляет собой белоснежный куб с полностью стеклянными фасадами.
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Будущая штаб-квартира Polestar – это апофеоз скандинавского минимализма. Мы уже привыкли к однотонным светлым стенам, утилитарной мебели и огромным окнам. Новое здание Polestar впечатляет своей лаконичностью. Трехэтажное сооружение выполнят в форме куба. Его фасад полностью застеклят, что должно обеспечить внутренним помещениям до 60% освещенности. Такого в Швеции еще не строили. 

По словам автора проекта Пера Борнштейна, он создал бескомпромиссный и минималистический куб, который символизирует современный и прогрессивный подход Polestar к созданию своих автомобилей. Здание площадью 3800 кв. метров будет состоять из офисной зоны, где смогут в комфортных условиях работать до 200 человек, и нескольких выставочных площадок для автомобилей. Сейчас в офисе Polestar трудятся 110 человек. Так что здание строится с прицелом на будущее развитие.

Новую штаб-квартиру Polestar построят в городке Торсланда, неподалеку от Гетеборга, в том же кластере, где располагаются главные офисы и завод Volvo Cars. Завершить строительство рассчитывают в сентябре 2018 года. Одновременно Polestar возводит завод в Китае. Конвейер запустят в следующем году. Первой моделью шведского бренда станет гибридное купе Polestar 1. Автомобиль, спроектированный на платформе Volvo SPA, получит современную активную подвеску и 600-сильную гибридную установку, состоящую из 2-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов. Прием заказов на нее уже открыт. Цены стартуют от 160 000 долларов.
Дизайн и тюнинг Вольво

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Для офиса Polestar построят стеклянный куб
{{material_122060}}Будущая штаб-квартира Polestar – это апофеоз скандинавского минимализма. Мы уже привыкли к однотонным светлым стенам, утилитарной мебели и огромным окнам. Новое здание Polestar впечатляет своей лаконичностью. Трехэтажное сооружение выполнят в форме куба. Его фасад полностью застеклят, что должно обеспечить внутренним помещениям до 60% освещенности. Такого в Швеции еще не строили. По словам автора проекта Пера Борнштейна, он создал бескомпромиссный и минималистический куб, который символизирует современный и прогрессивный подход Polestar к созданию своих автомобилей. Здание площадью 3800 кв. метров будет состоять из офисной зоны, где смогут в комфортных условиях работать до 200 человек, и нескольких выставочных площадок для автомобилей. Сейчас в офисе Polestar трудятся 110 человек. Так что здание строится с прицелом на будущее развитие.Новую штаб-квартиру Polestar построят в городке Торсланда, неподалеку от Гетеборга, в том же кластере, где располагаются главные офисы и завод Volvo Cars. Завершить строительство рассчитывают в сентябре 2018 года. Одновременно Polestar возводит завод в Китае. Конвейер запустят в следующем году. Первой моделью шведского бренда станет гибридное купе Polestar 1. Автомобиль, спроектированный на платформе Volvo SPA, получит современную активную подвеску и 600-сильную гибридную установку, состоящую из 2-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов. Прием заказов на нее уже открыт. Цены стартуют от 160 000 долларов.
2018-02-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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