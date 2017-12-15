15 декабря 2017, 14:47

Для продажи «Кортежей» создадут специальное предприятие

Продажей правительственных автомобилей, созданных в рамках проекта «Кортеж», займется новое предприятие. Его организуют компания Sollers и Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ).
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В частности, за Sollers будет развитие соответствующей инфраструктуры, формирование штата специалистов и разработка стратегии продаж. НАМИ же сосредоточится непосредственно на запуске производства машин. Купить машины «Кортежа» можно будет уже в 2019 году.

Ранее сообщалось, что автомобили «Кортеж», предназначенные для первых лиц государства, будут доступны и частным клиентам. Спрос на автомобили из этой линейки наблюдается со стороны российских бизнесменов.

Заказ на производство автомобилей проекта «Кортеж» на следующий год уже сформирован, производственные мощности загружены. Первая партия будет предназначена для гаража особого назначения ФСО.

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Для продажи «Кортежей» создадут специальное предприятие
{{material_119371}} В частности, за Sollers будет развитие соответствующей инфраструктуры, формирование штата специалистов и разработка стратегии продаж. НАМИ же сосредоточится непосредственно на запуске производства машин. Купить машины «Кортежа» можно будет уже в 2019 году.Ранее сообщалось, что автомобили «Кортеж», предназначенные для первых лиц государства, будут доступны и частным клиентам. Спрос на автомобили из этой линейки наблюдается со стороны российских бизнесменов.Заказ на производство автомобилей проекта «Кортеж» на следующий год уже сформирован, производственные мощности загружены. Первая партия будет предназначена для гаража особого назначения ФСО.
2017-12-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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