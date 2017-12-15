15 декабря 2017, 14:47
Для продажи «Кортежей» создадут специальное предприятие
Продажей правительственных автомобилей, созданных в рамках проекта «Кортеж», займется новое предприятие. Его организуют компания Sollers и Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ).
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Первые 14 автомобилей, созданных в рамках проекта «Кортеж», будут переданы федеральной службе охраны Российской ...Читать далее
Ранее сообщалось, что автомобили «Кортеж», предназначенные для первых лиц государства, будут доступны и частным клиентам. Спрос на автомобили из этой линейки наблюдается со стороны российских бизнесменов.
Заказ на производство автомобилей проекта «Кортеж» на следующий год уже сформирован, производственные мощности загружены. Первая партия будет предназначена для гаража особого назначения ФСО.
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Переехал жить в коттеджный поселок, трудновато тут ездить на обычном автомобиле, дороги не очень. Думаю приобрести хороший внедорожник. Кто что посоветует, какую марку и где в СПб есть выгодные предложения?
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