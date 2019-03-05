5 марта 2019, 21:55

Для России выделили только 22 экземпляра Toyota Supra

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Российский офис Toyota сообщил, что россияне получат культовую Toyota Supra нового поколения в числе одних из первых в мире. Квота для нашей страны на 2019 год составляет всего 22 автомобиля. Три из них выпустят в особой версии A90 Edition 1.
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Для России выделили только 22 экземпляра Toyota Supra
Для России выделили только 22 экземпляра Toyota Supra
Для России выделили только 22 экземпляра Toyota Supra
Для России выделили только 22 экземпляра Toyota Supra
Для России выделили только 22 экземпляра Toyota Supra
Для России выделили только 22 экземпляра Toyota Supra
Для России выделили только 22 экземпляра Toyota Supra
Для России выделили только 22 экземпляра Toyota Supra
Для России выделили только 22 экземпляра Toyota Supra
Для России выделили только 22 экземпляра Toyota Supra
Для России выделили только 22 экземпляра Toyota Supra
Для России выделили только 22 экземпляра Toyota Supra
Для России выделили только 22 экземпляра Toyota Supra
Для России выделили только 22 экземпляра Toyota Supra
Для России выделили только 22 экземпляра Toyota Supra
Для России выделили только 22 экземпляра Toyota Supra
Триумфальное возвращение Toyota Supra после 17 лет отсутствия состоялось на мотор-шоу в Детройте. Самый первый экземпляр продали на аукционе за 2,1 млн долларов. Выделенные для Европы на текущий год 900 автомобилей уже распроданы, несмотря на внушительную цену минимум в 50 тысяч евро (около 3,7 млн рублей). Российская квота на 22 споркара сохранилась без изменений. Цены для России обещают назвать позднее. Поставки первых автомобилей ожидаются во второй половине 2019 года.

Лимитированная серия A90 Edition 1 отличается матово-серой окраской кузова Storm Gray, 19-дюймовыми матово-черными колесными дисками и черно-красным кожаным салоном. Все автомобили оснащены 3,0-литровыми рядным «шестерками» отдачей 340 л.с. Низкий центр тяжести и идеальная развесовка по осям обеспечивает Toyota Supra идеальную устойчивость и управляемость.
 
Сюдзи Суга, президент ООО «Тойота Мотор» « Supra – это воплощение всей страсти Toyota, и она возвращается в модельный ряд после 17-летнего отсутствия! Россия – приоритетный рынок Toyota. Мы очень гордимся, что будем продавать этот культовый автомобиль одними из первых. »
Сюдзи Суга, президент ООО «Тойота Мотор»
 

Покупателям Toyota Supra предложат особые условия обслуживания: возможность зарезервировать автомобиль онлайн, пройти индивидуальный мастер-класс по дрифту с профессиональными гонщиками и ряд других привилегий, призванных подчеркнуть особый статус владельца культового спорткара.

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Sergei
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bob_87
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купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
aglushkov1950@mail.ru
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Для России выделили только 22 экземпляра Toyota Supra
Триумфальное возвращение Toyota Supra после 17 лет отсутствия состоялось на мотор-шоу в Детройте. Самый первый экземпляр продали на аукционе за 2,1 млн долларов. Выделенные для Европы на текущий год 900 автомобилей уже распроданы, несмотря на внушительную цену минимум в 50 тысяч евро (около 3,7 млн рублей). Российская квота на 22 споркара сохранилась без изменений. Цены для России обещают назвать позднее. Поставки первых автомобилей ожидаются во второй половине 2019 года.Лимитированная серия A90 Edition 1 отличается матово-серой окраской кузова Storm Gray, 19-дюймовыми матово-черными колесными дисками и черно-красным кожаным салоном. Все автомобили оснащены 3,0-литровыми рядным «шестерками» отдачей 340 л.с. Низкий центр тяжести и идеальная развесовка по осям обеспечивает Toyota Supra идеальную устойчивость и управляемость. {{person_228_Supra – это воплощение всей страсти Toyota, и она возвращается в модельный ряд после 17-летнего отсутствия! Россия – приоритетный рынок Toyota. Мы очень гордимся, что будем продавать этот культовый автомобиль одними из первых.}} Покупателям Toyota Supra предложат особые условия обслуживания: возможность зарезервировать автомобиль онлайн, пройти индивидуальный мастер-класс по дрифту с профессиональными гонщиками и ряд других привилегий, призванных подчеркнуть особый статус владельца культового спорткара.
2019-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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