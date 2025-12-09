Пьяная езда и побег с места ДТП: как изменятся выплаты по ОСАГО для нарушителей?

Для виновников ДТП готовят новые жесткие правила по полисам ОСАГО

Готовится новый закон по автогражданке. Он коснется виновников серьезных аварий. Страховые компании получат новые права. Некоторым водителям придется платить самим. Узнайте, кого затронут эти изменения.

В Государственной Думе рассматривается инициатива, способная кардинально изменить практику выплат по ОСАГО для определенной категории водителей. Речь идет о законопроекте, который предлагает сделать обязательным для страховых компаний применение так называемого регрессного требования к виновникам аварий, совершивших ДТП при отягчающих обстоятельствах. Как сообщает Autonews, автором предложения выступил глава одного из парламентских комитетов Ярослав Нилов.

Суть нововведения заключается в том, чтобы лишить страховщиков права выбора. Сегодня, если авария произошла по вине пьяного водителя, лица без прав или того, кто скрылся с места происшествия, страховая компания может поступить по-разному. Она имеет право выплатить компенсацию пострадавшей стороне, а затем через суд взыскать эту сумму с виновника, несмотря на наличие у него действующего полиса ОСАГО. Однако закон не обязывает ее это делать, оставляя решение на усмотрение самой компании. Часто страховщики не хотят ввязываться в долгие судебные тяжбы, особенно если сумма ущерба невелика.

Предлагаемый законопроект призван изменить эту ситуацию. Если его примут, у страховых компаний больше не будет выбора. Они будут обязаны предъявлять регрессные иски ко всем водителям, которые спровоцировали аварию, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не имея водительского удостоверения или уехав с места ДТП. Полис ОСАГО в таких случаях перестанет быть финансовым щитом, а превратится лишь в инструмент для первоначальной выплаты пострадавшему. Всю сумму ущерба в конечном итоге придется возмещать из собственного кармана.

По мнению инициаторов законопроекта, такая мера должна повысить ответственность на дорогах. Водители будут четко понимать, что полис автогражданки не является индульгенцией на грубые нарушения правил. Осознание неминуемой финансовой ответственности, которая может исчисляться сотнями тысяч, а то и миллионами рублей, должно стать серьезным сдерживающим фактором. Это не только вопрос справедливости по отношению к пострадавшим, но и мера, направленная на снижение числа самых опасных ДТП, которые чаще всего и происходят по вине нетрезвых или лишенных прав водителей.

На данный момент законопроект подготовлен для внесения на рассмотрение в нижнюю палату парламента. В случае его одобрения и принятия, правила игры на рынке ОСАГО для злостных нарушителей серьезно ужесточатся, а добросовестные водители получат дополнительную гарантию того, что виновник тяжелой аварии не уйдет от полной материальной ответственности.