23 ноября 2017, 21:10

Для Южной широтной магистрали подготовят документацию

В Санкт-Петербурге объявлен аукцион на подготовку документации по планировке территории для строительства Южной широтной магистрали. Она должна быть проложена от Волхонского шоссе по северной части Пушкинского района к Петрозаводскому шоссе.
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Общая протяженность Южной широтной магистрали составит около 5 км. В ее структуре планируется строительство нескольких транспортных развязок: на пересечении с ул. Сарицкой, Петербургским шоссе и шоссе Подбельского, а также путепроводы через железнодорожные пути Балтийского и Витебского направлений.

Сайт госзакупок информирует, что затраты на подготовку документации должны составить 32,8 млн рублей, из которых до конца текущего года победитель аукциона получит 4 млн рублей, остальные деньги - в следующем году. Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 декабря с.г. Победителя определят 14 декабря.

Техзадание простое: при подготовке документации необходимо учесть как непосредственно само строительство дороги, так и инженерные коммуникации, искусственное освещение, зеленые насаждения и т. п. Вся документация должна быть готова и представлена на экспертизу  до 15 декабря 2018 года.

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Для Южной широтной магистрали подготовят документацию
Общая протяженность Южной широтной магистрали составит около 5 км. В ее структуре планируется строительство нескольких транспортных развязок: на пересечении с ул. Сарицкой, Петербургским шоссе и шоссе Подбельского, а также путепроводы через железнодорожные пути Балтийского и Витебского направлений. Сайт госзакупок информирует, что затраты на подготовку документации должны составить 32,8 млн рублей, из которых до конца текущего года победитель аукциона получит 4 млн рублей, остальные деньги - в следующем году. Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 декабря с.г. Победителя определят 14 декабря. Техзадание простое: при подготовке документации необходимо учесть как непосредственно само строительство дороги, так и инженерные коммуникации, искусственное освещение, зеленые насаждения и т. п. Вся документация должна быть готова и представлена на экспертизу  до 15 декабря 2018 года.
2017-11-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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