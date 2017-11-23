Для Южной широтной магистрали подготовят документацию
Общая протяженность Южной широтной магистрали составит около 5 км. В ее структуре планируется строительство нескольких транспортных развязок: на пересечении с ул. Сарицкой, Петербургским шоссе и шоссе Подбельского, а также путепроводы через железнодорожные пути Балтийского и Витебского направлений.
Сайт госзакупок информирует, что затраты на подготовку документации должны составить 32,8 млн рублей, из которых до конца текущего года победитель аукциона получит 4 млн рублей, остальные деньги - в следующем году. Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 декабря с.г. Победителя определят 14 декабря.
Техзадание простое: при подготовке документации необходимо учесть как непосредственно само строительство дороги, так и инженерные коммуникации, искусственное освещение, зеленые насаждения и т. п. Вся документация должна быть готова и представлена на экспертизу до 15 декабря 2018 года.
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