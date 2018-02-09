9 февраля 2018, 17:55
Для законопослушных водителей предложили устроить лотерею
В Госдуме предложили поощрять дисциплинированных водителей. Для них хотят провести лотерею, призовой фонд которой будет сформирован из штрафов, уплаченных нарушителями ПДД.
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Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением сделать парковку ...Читать далее
Иван Сухарев уже направил руководству ГИБДД свои предложения. Инициативу депутата поддержали и в Федерации автовладельцев России (ФАР). Ее руководитель Сергей Канаев заявил, что идея поощрять ответственных водителей – безусловно, правильная. Такой шаг должен повысить безопасность дорожного движения. Но лотерея – не совсем корректная форма поощрения.
В начале недели депутат от ЛДПР Ярослав Нилов предложил отменить плату за парковку на время сильных снегопадов и ввести «парковочные каникулы». По его мнению, муниципальные службы обязаны не только брать плату за парковку в определенных зонах, но и обеспечивать надлежащее состояние парковочных мест. Во время сильных снегопадов коммунальные службы явно не справляются с этой задачей. Водителям трудно не только припарковать машину на узких московских улицах, но и выехать на ней из образовавшегося сугроба.
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