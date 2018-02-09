9 февраля 2018, 17:55

Для законопослушных водителей предложили устроить лотерею

В Госдуме предложили поощрять дисциплинированных водителей. Для них хотят провести лотерею, призовой фонд которой будет сформирован из штрафов, уплаченных нарушителями ПДД.
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Представители ЛДПР продолжают радовать нас новыми интересными инициативами. На этот раз, депутат Госдумы Иван Сухарев предложил перенять опыт зарубежных коллег и организовать лотерею для аккуратных водителей. Подобные акции уже проводились в ряде европейских стран. Например, в Швеции организовали Speed Camera Lottery. Дорожная камера фиксировала скорость автомобилей на определенном участке трассы. Нарушителям выписывали штрафы, а законопослушные водители становились участниками розыгрыша денежных призов. Результат не заставил себя долго ждать. Средняя скорость на данном участке автодороги снизилась на 22 процента.

Иван Сухарев уже направил руководству ГИБДД свои предложения. Инициативу депутата поддержали и в Федерации автовладельцев России (ФАР). Ее руководитель Сергей Канаев заявил, что идея поощрять ответственных водителей – безусловно, правильная. Такой шаг должен повысить безопасность дорожного движения. Но лотерея – не совсем корректная форма поощрения. 

В начале недели депутат от ЛДПР Ярослав Нилов предложил отменить плату за парковку на время сильных  снегопадов и ввести «парковочные каникулы». По его мнению, муниципальные службы обязаны не только брать плату за парковку в определенных зонах, но и обеспечивать надлежащее состояние парковочных мест. Во время сильных снегопадов коммунальные службы явно не справляются с этой задачей. Водителям трудно не только припарковать машину на узких московских улицах, но и выехать на ней из образовавшегося сугроба.
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Для законопослушных водителей предложили устроить лотерею
{{material_122453}}Представители ЛДПР продолжают радовать нас новыми интересными инициативами. На этот раз, депутат Госдумы Иван Сухарев предложил перенять опыт зарубежных коллег и организовать лотерею для аккуратных водителей. Подобные акции уже проводились в ряде европейских стран. Например, в Швеции организовали Speed Camera Lottery. Дорожная камера фиксировала скорость автомобилей на определенном участке трассы. Нарушителям выписывали штрафы, а законопослушные водители становились участниками розыгрыша денежных призов. Результат не заставил себя долго ждать. Средняя скорость на данном участке автодороги снизилась на 22 процента.Иван Сухарев уже направил руководству ГИБДД свои предложения. Инициативу депутата поддержали и в Федерации автовладельцев России (ФАР). Ее руководитель Сергей Канаев заявил, что идея поощрять ответственных водителей – безусловно, правильная. Такой шаг должен повысить безопасность дорожного движения. Но лотерея – не совсем корректная форма поощрения. В начале недели депутат от ЛДПР Ярослав Нилов предложил отменить плату за парковку на время сильных  снегопадов и ввести «парковочные каникулы». По его мнению, муниципальные службы обязаны не только брать плату за парковку в определенных зонах, но и обеспечивать надлежащее состояние парковочных мест. Во время сильных снегопадов коммунальные службы явно не справляются с этой задачей. Водителям трудно не только припарковать машину на узких московских улицах, но и выехать на ней из образовавшегося сугроба.
2018-02-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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