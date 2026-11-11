Громкая перестановка в российском судостроении: куда перешёл прежний руководитель завода имени Горького и кто занял его место?

11 ноября 2026, 10:33
Смена власти на легендарной верфи Татарстана: кто теперь возглавит завод, возродивший «Метеоры»?
Смена власти на легендарной верфи Татарстана: кто теперь возглавит завод, возродивший «Метеоры»?
В Татарстане приняли важное кадровое решение. На предприятии начинается новый этап управления. Прежний руководитель продолжит работу в отраслевой корпорации. Подробности назначения и производственный контекст - в материале.
За годы работы Зеленодольский завод имени А. М. Горького построил более 1,5 тыс. морских и речных судов. На предприятии трудятся около 4 тыс. человек, сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Завод строит речные пассажирские теплоходы и развивает пассажирское судостроение.
9 ноября 2026 года на заводе официально представили нового генерального директора. Совет директоров утвердил на эту должность Дмитрия Анатольевича Ермакова; о кадровом решении объявил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Ермаков сменил Александра Филиппова, который руководил предприятием с октября 2020 года. Об этом сообщает Abn.agency. Зеленодольский завод входит в судостроительную корпорацию «Ак Барс», связанную с холдинговой компанией «Ак Барс».
Объявляя о кадровом решении, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин перечислил результаты работы завода. Здесь возродили серию скоростных судов «Метеор» и построили первые в стране речные теплоходы. Предприятие развивает пассажирское направление, продолжая работать в военном и гражданском судостроении. Производство прошло масштабную модернизацию, на площадке внедрили автоматизированные комплексы. Песошин обозначил задачи нового руководителя: сохранить преемственность и продолжить технологическое развитие, поддерживая стабильную работу предприятия.
Смена руководителя не означает, что Филиппов уходит из судостроительной отрасли. Глава холдинговой компании «Ак Барс» Иван Егоров сообщил: тот продолжит работу в судостроительной корпорации «Ак Барс» заместителем генерального директора по производству. На церемонии Филиппову вручили Благодарность Кабинета министров Татарстана и медаль «За заслуги перед Зеленодольским муниципальным районом».
Ермаков много лет работал в судостроении и оборонно-промышленной отрасли. Он возглавлял концерн «Гранит-Электрон», затем стал первым заместителем генерального директора «Северной верфи». В его послужном списке также работа на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» и судостроительном заводе «Залив» в Керчи; он работал и в структурах корпорации «Ак Барс». После представления коллективу Ермаков поблагодарил руководство за доверие.
Руководство судостроительной корпорации «Ак Барс» не менялось: ее возглавляет Ренат Мистахов, занимающий этот пост с 2018 года. До этого он девять лет руководил Зеленодольским заводом имени Горького.
Похожие материалы
-
11.11.2026, 09:45
Мощнее культового John Deere почти в два раза: какую гигантскую машину представили в Китае?
На выставке в Китае показали необычный трактор. Его характеристики заметно превосходят привычные ориентиры сегмента. Новый Zoomlion 9DX получил четырехгусеничную схему с танковым приводом и развивает до 1600 л.с.Читать далее
-
11.11.2026, 08:09
Не в налогах дело: почему китайские авто дешевле и какие скрытые факторы формируют цену
Разница в ценах на китайские и российские автомобили обусловлена не только налогами и утильсбором. В основе вопроса разный масштаб производства, уровень автоматизации, доля локальных компонентов и сила конкуренции. Читать далее
-
11.11.2026, 07:45
Damas прибыльнее, чем Onix и Tracker? Почему скромный завод в Питнаке обошел автогиганта из Асаки
В 2025 году выручка Асакского завода была втрое выше Питнакской, но прибыль оказалась меньше. В первом полугодии 2026 года Питнак также опередил Асаку с импортом по этому показателю. Отчетные цифры позволяют сравнить прибыльность сборочных площадок Узбекистана и динамику расходов.Читать далее
-
10.11.2026, 22:43
Tesla экстренно сворачивает выпуск Cybertruck: под какой новый проект Илон Маск отдает завод
Tesla планирует остановить сборку Cybertruck в середине 2027 года и отдать мощности Cybercab. Илон Маск обещает выпускать пикап до этого срока, хотя части заказчиков придется вернуть предоплату. По его словам, причина в экономике роботакси и упущенной выгоде от выпуска пикапа.Читать далее
-
10.11.2026, 17:57
Электромобили едва не погубили Honda: как бренд спасается от краха
Honda повысила годовой прогноз прибыли до 780 млрд иен: расчеты поддержали спрос на гибриды в США и слабая иена. Но квартальная прибыль упала на 39%, а расходы на перестройку бизнеса электрокаров уже превысили $12 млрд. В Огайо планируют построить завод для выпуска гибридов.Читать далее
-
10.11.2026, 17:32
Disney тестирует очаровательного робота: как он поможет водителям и почему дети будут в восторге
На Disney Accelerator Demo Day показали компактного робота с подвижными глазами и сигнальными манипуляторами. Он должен направлять водителей к свободным местам. Испытания проходят с участием Field AI, но сроки внедрения на парковках Disneyland не объявлены.Читать далее
-
10.11.2026, 09:54
Разрыв в 12 раз и тайны нового босса из Венгрии: сколько завод UzAuto Motors тратит на топ-менеджеров после ухода Бу Андерссона
В Сеть попал отчет UzAuto Motors по МСФО, раскрывающий реальные доходы топ-менеджмента и главного бухгалтера после ухода Бу Андерссона. Документ демонстрирует существенный разрыв в оплате труда между руководством и рядовыми сотрудниками, многомиллионные расходы на правление, растущие премии и штрафы для топ-менеджеров.Читать далее
-
09.11.2026, 23:27
Почему UzAuto Motors держит на складе почти миллиард долларов в непроданных машинах
Снижение предоплат лишило UzAuto Motors привычного источника оборотных средств. К июню на готовые машины приходилось $954,8 млн, а свободные банковские остатки за полгода упали с $408 млн до $53 млн. Кто теперь финансирует склад и почему это важно для покупателей Chevrolet.Читать далее
-
09.11.2026, 13:01
В Nissan избавились от топ-менеджеров при создании машин: кто теперь решает, как будут выглядеть японские авто
Команда Мэтью Уивера сократила путь от первого эскиза до утверждения дизайна Nissan до пяти месяцев. Дизайнеры используют ИИ и реалистичные видеоролики. Параллельно компания меняет порядок одобрения проектов и стремится ускорить разработку автомобилей.Читать далее
-
09.11.2026, 10:44
Отдают клиентов без боя: почему европейцы массово пересаживаются на BYD
Европейский автопром меняет ориентиры быстрее прогнозов. За решением стоят экономика и покупательский спрос. Производственные ограничения уже меняют расстановку сил. Причины и последствия видны на примере рынка.Читать далее
Похожие материалы
-
11.11.2026, 09:45
Мощнее культового John Deere почти в два раза: какую гигантскую машину представили в Китае?
На выставке в Китае показали необычный трактор. Его характеристики заметно превосходят привычные ориентиры сегмента. Новый Zoomlion 9DX получил четырехгусеничную схему с танковым приводом и развивает до 1600 л.с.Читать далее
-
11.11.2026, 08:09
Не в налогах дело: почему китайские авто дешевле и какие скрытые факторы формируют цену
Разница в ценах на китайские и российские автомобили обусловлена не только налогами и утильсбором. В основе вопроса разный масштаб производства, уровень автоматизации, доля локальных компонентов и сила конкуренции. Читать далее
-
11.11.2026, 07:45
Damas прибыльнее, чем Onix и Tracker? Почему скромный завод в Питнаке обошел автогиганта из Асаки
В 2025 году выручка Асакского завода была втрое выше Питнакской, но прибыль оказалась меньше. В первом полугодии 2026 года Питнак также опередил Асаку с импортом по этому показателю. Отчетные цифры позволяют сравнить прибыльность сборочных площадок Узбекистана и динамику расходов.Читать далее
-
10.11.2026, 22:43
Tesla экстренно сворачивает выпуск Cybertruck: под какой новый проект Илон Маск отдает завод
Tesla планирует остановить сборку Cybertruck в середине 2027 года и отдать мощности Cybercab. Илон Маск обещает выпускать пикап до этого срока, хотя части заказчиков придется вернуть предоплату. По его словам, причина в экономике роботакси и упущенной выгоде от выпуска пикапа.Читать далее
-
10.11.2026, 17:57
Электромобили едва не погубили Honda: как бренд спасается от краха
Honda повысила годовой прогноз прибыли до 780 млрд иен: расчеты поддержали спрос на гибриды в США и слабая иена. Но квартальная прибыль упала на 39%, а расходы на перестройку бизнеса электрокаров уже превысили $12 млрд. В Огайо планируют построить завод для выпуска гибридов.Читать далее
-
10.11.2026, 17:32
Disney тестирует очаровательного робота: как он поможет водителям и почему дети будут в восторге
На Disney Accelerator Demo Day показали компактного робота с подвижными глазами и сигнальными манипуляторами. Он должен направлять водителей к свободным местам. Испытания проходят с участием Field AI, но сроки внедрения на парковках Disneyland не объявлены.Читать далее
-
10.11.2026, 09:54
Разрыв в 12 раз и тайны нового босса из Венгрии: сколько завод UzAuto Motors тратит на топ-менеджеров после ухода Бу Андерссона
В Сеть попал отчет UzAuto Motors по МСФО, раскрывающий реальные доходы топ-менеджмента и главного бухгалтера после ухода Бу Андерссона. Документ демонстрирует существенный разрыв в оплате труда между руководством и рядовыми сотрудниками, многомиллионные расходы на правление, растущие премии и штрафы для топ-менеджеров.Читать далее
-
09.11.2026, 23:27
Почему UzAuto Motors держит на складе почти миллиард долларов в непроданных машинах
Снижение предоплат лишило UzAuto Motors привычного источника оборотных средств. К июню на готовые машины приходилось $954,8 млн, а свободные банковские остатки за полгода упали с $408 млн до $53 млн. Кто теперь финансирует склад и почему это важно для покупателей Chevrolet.Читать далее
-
09.11.2026, 13:01
В Nissan избавились от топ-менеджеров при создании машин: кто теперь решает, как будут выглядеть японские авто
Команда Мэтью Уивера сократила путь от первого эскиза до утверждения дизайна Nissan до пяти месяцев. Дизайнеры используют ИИ и реалистичные видеоролики. Параллельно компания меняет порядок одобрения проектов и стремится ускорить разработку автомобилей.Читать далее
-
09.11.2026, 10:44
Отдают клиентов без боя: почему европейцы массово пересаживаются на BYD
Европейский автопром меняет ориентиры быстрее прогнозов. За решением стоят экономика и покупательский спрос. Производственные ограничения уже меняют расстановку сил. Причины и последствия видны на примере рынка.Читать далее