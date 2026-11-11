Громкая перестановка в российском судостроении: куда перешёл прежний руководитель завода имени Горького и кто занял его место?

Смена власти на легендарной верфи Татарстана: кто теперь возглавит завод, возродивший «Метеоры»?

В Татарстане приняли важное кадровое решение. На предприятии начинается новый этап управления. Прежний руководитель продолжит работу в отраслевой корпорации. Подробности назначения и производственный контекст - в материале.

В Татарстане приняли важное кадровое решение. На предприятии начинается новый этап управления. Прежний руководитель продолжит работу в отраслевой корпорации. Подробности назначения и производственный контекст - в материале.

За годы работы Зеленодольский завод имени А. М. Горького построил более 1,5 тыс. морских и речных судов. На предприятии трудятся около 4 тыс. человек, сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Завод строит речные пассажирские теплоходы и развивает пассажирское судостроение.

9 ноября 2026 года на заводе официально представили нового генерального директора. Совет директоров утвердил на эту должность Дмитрия Анатольевича Ермакова; о кадровом решении объявил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Ермаков сменил Александра Филиппова, который руководил предприятием с октября 2020 года. Об этом сообщает Abn.agency. Зеленодольский завод входит в судостроительную корпорацию «Ак Барс», связанную с холдинговой компанией «Ак Барс».

Объявляя о кадровом решении, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин перечислил результаты работы завода. Здесь возродили серию скоростных судов «Метеор» и построили первые в стране речные теплоходы. Предприятие развивает пассажирское направление, продолжая работать в военном и гражданском судостроении. Производство прошло масштабную модернизацию, на площадке внедрили автоматизированные комплексы. Песошин обозначил задачи нового руководителя: сохранить преемственность и продолжить технологическое развитие, поддерживая стабильную работу предприятия.

Смена руководителя не означает, что Филиппов уходит из судостроительной отрасли. Глава холдинговой компании «Ак Барс» Иван Егоров сообщил: тот продолжит работу в судостроительной корпорации «Ак Барс» заместителем генерального директора по производству. На церемонии Филиппову вручили Благодарность Кабинета министров Татарстана и медаль «За заслуги перед Зеленодольским муниципальным районом».

Ермаков много лет работал в судостроении и оборонно-промышленной отрасли. Он возглавлял концерн «Гранит-Электрон», затем стал первым заместителем генерального директора «Северной верфи». В его послужном списке также работа на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» и судостроительном заводе «Залив» в Керчи; он работал и в структурах корпорации «Ак Барс». После представления коллективу Ермаков поблагодарил руководство за доверие.

Руководство судостроительной корпорации «Ак Барс» не менялось: ее возглавляет Ренат Мистахов, занимающий этот пост с 2018 года. До этого он девять лет руководил Зеленодольским заводом имени Горького.