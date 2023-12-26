Дмитрий Орешкин дал Mercedes и BMW 10 лет: повторят судьбу Volvo

Ранее мы писали Как за год изменились цены пяти самых популярных в России китайских кроссоверов Цены на новые и подержанные автомобили постоянно ползут вверх. Одним модели дорожают быстрее, другие медленнее ... Читать далее

В интервью изданию «Эксперт» Максим Орешкин говорил о глобальных мегатрендах, которые будут определять развитие мировой экономики в ближайшие годы. Влияние «Глобального Севера» (США, Япония, ЕС) ослабевает, на мировую арену выходят новые сильные игроки. «Ведущей экономикой стал Китай, крупнейшей экономикой Европы стала Россия».

Китайский автопром захватывает не только российский рынок. Угроза «китаизации» нависла и над крупнейшими европейскими брендами. Компании Mercedes и BMW могут через 10 лет уйти в историю или повторить судьбу Volvo, которую в свое время купил китайский концерн Geely.

«Китай стал экспортером автомобилей номер один в мире. Европейские производители теперь не имеют ни рынка сбыта, ни преимущества в технологиях, которое у них было еще пять-десять лет назад», – заявил Дмитрий Орешкин.

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