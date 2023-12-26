Дмитрий Орешкин дал Mercedes и BMW 10 лет: повторят судьбу Volvo
Китайский автопром захватывает не только российский рынок. Угроза «китаизации» нависла и над крупнейшими европейскими брендами. Компании Mercedes и BMW могут через 10 лет уйти в историю или повторить судьбу Volvo, которую в свое время купил китайский концерн Geely.
«Китай стал экспортером автомобилей номер один в мире. Европейские производители теперь не имеют ни рынка сбыта, ни преимущества в технологиях, которое у них было еще пять-десять лет назад», – заявил Дмитрий Орешкин.
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26.12.2023, 07:43
Китайские автомобили уверенно заняли две трети российского авторынка
Аналитическая компания «Автостат Инфо» изучила данные о продажах новых легковых китайских автомобилей в России с января по ноябрь 2023 года и выяснила, что их доля в денежном выражении давно перевалила за 60%.Читать далее
-
26.12.2023, 07:19
Автозавод Hyundai в Петербурге возобновляет работу
На автозаводе Hyundai в Санкт-Петербурге больше не будут продлевать режим простоя. Предприятие планирует возобновить работу сразу после новогодних праздников в январе 2024 года.Читать далее
-
26.12.2023, 03:00
Как за год изменились цены пяти самых популярных в России китайских кроссоверов
Цены на новые и подержанные автомобили постоянно ползут вверх. Одним модели дорожают быстрее, другие медленнее. Посмотрим, как в 2023 году изменились цены на самые востребованные новые и подержанные китайские кроссоверы.Читать далее
-
25.12.2023, 18:00
В Петербурге спрос на подержанные люксовые автомобили подскочил на 18%: кто в лидерах?
Эксперты Авито Авто проанализировали собственную статистику в сегменте люксовых автомобилей с пробегом за 2023 год и выяснили, что в Петербурге спрос на такие машины вырос на 18%, а предложение – всего на 11%.Читать далее
-
25.12.2023, 17:21
ГИБДД рассказала о графике работы МРЭО в новогодние праздники
Россиян вновь ждут долгие новогодние каникулы. Нерабочими и праздничными объявлены 10 дней: с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года включительно. В ГИБДД заверили, что так долго отдыхать не собираются.Читать далее
-
25.12.2023, 16:15
В России освоили выпуск автомобильных систем ESC: какие модели получат их первыми?
В Костроме на предприятии НПП «Итэлма» наладили серийное производство отечественных систем электронной курсовой устойчивости (ESC) для легковых автомобилей. Первые российские модели получат новую опцию в начале 2024 года.Читать далее
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