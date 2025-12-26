В Смольном сменился глава транспортного ведомства — кто теперь отвечает за дороги и транспорт

26 декабря 2025, 18:04
Дмитрий Ваньчков стал временным руководителем транспортного комитета Петербурга
В транспортном комитете Петербурга произошли перемены. Назначен новый временный руководитель. Причины кадровых изменений не раскрываются. Ожидаются новые решения в сфере городского транспорта. Следите за развитием событий.
В администрации Санкт-Петербурга произошла заметная перестановка: с 27 декабря обязанности председателя комитета по транспорту временно исполняет Дмитрий Ваньчков. До этого он занимал пост первого заместителя главы ведомства и уже был хорошо знаком с внутренними процессами комитета, уточняет Мойка78.
Ваньчков пришел в транспортный комитет весной 2021 года, где сразу занял должность заместителя председателя. До этого он руководил Центром управления парковками, что позволило ему получить ценный опыт в организации городской транспортной инфраструктуры. Теперь ему предстоит применить эти знания на новом уровне, управляя всеми направлениями транспортной политики города.
Предыдущий руководитель комитета, Валентин Енокаев, занимал этот пост с сентября 2022 года. До назначения председателем он также работал первым заместителем, а в транспортной сфере города трудился с 2020 года. Причины смены руководства официально не озвучены, однако в кулуарах обсуждают возможные изменения в стратегии развития транспортной системы Петербурга.
В ближайшее время ожидаются новые решения, которые могут затронуть как общественный транспорт, так и вопросы организации дорожного движения. Ваньчкову предстоит не только поддерживать стабильную работу городских маршрутов, но и внедрять инновационные подходы к развитию транспортной инфраструктуры. Горожане и эксперты внимательно следят за тем, как изменится работа комитета под его руководством.
